香港美国商会：港府无视抗议 香港商业前景悲观

（德国之声中文网）香港美国商会的调查结果表明，受访成员公司内部职员以及海外客户都感觉到，在香港经营生意的风险越来越大。

未来数周内，还有一系列的抗议活动正在筹划中，不确定因素也日渐增多。

曾经尝试过在抗议活跃分子和和警察之间居中调和的工党议员张超雄（Fernando Cheung）告诉路透社记者，林郑月娥应该倾听民众呼声，撤回《逃犯条例》修订计划，并针对其余诉求成立独立调查委员会。

倘非如此，局势将每况愈下，出现更多的暴力、死亡、戒严甚至解放军的介入。"张超雄说。

特区政府需要回应抗议者的核心要求

香港美国商会周一表示，商业界越来越担心这个国际金融中心城市陷入混乱，香港领导人必须重视已经持续两个月的抗议呼声。

香港紧张局势难平 发生激烈冲突的抗议活动 自6月以来发生三次大规模抗议示威活动之后，香港的抗议者和警察再次发生暴力冲突。 据组织者称，在星期天(7月21日)夜间骚乱发生之前，总共有43万人走上街头反对此间搁浅的《逃犯条例》和中国对香港日益扩大的影响力。

香港紧张局势难平 警方使用催泪弹和橡皮子弹 香港警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹对付抗议者。 除了要求正式撤回逃犯引渡条款之外，他们还要求对早先抗议活动中的警察过度暴力进行独立调查。

香港紧张局势难平 北京成为攻击的靶子 示威者的愤怒首次不仅针对香港政府，而且直接针对北京政府的代表。 抗议游行结束后，数百人前往中联办大楼投掷鸡蛋和涂抹黑漆。

香港紧张局势难平 中国黑社会的袭击？ 不仅警察对示威者使用暴力。 在一个火车站，穿着白色T恤的男子也使用木棍和金属棒攻击政府批评人士。 批评者指责警方干预得太晚。 在事件中受伤的议员林卓廷（Lam Cheuk Ting）指责中国黑社会成员制造了袭击事件。

香港紧张局势难平 抗议活动的标志 在被媒体称为“雨伞革命”的抗议活动五年之后，雨伞仍然是香港民主运动的象征。从图片中可以看到，在周日晚上政府反对派和警察发生冲突期间，抗议者手中的雨伞可以作为防身工具，既用来遮阳防雨，又能遮挡警方喷洒的胡椒喷雾或催泪瓦斯。

香港紧张局势难平 北京政府支持者举行反示威 除了要求更多民主的示威者走上街头抗议之外，香港林郑月娥政府的支持者也走上街头示威。 星期六，超过10万的北京政府的支持者举行集会，表达对警方的声援。 自1997年以来，香港一直在中国的主权下实行自治。



该商会称，其成员中的"绝大多数"认为香港领导人需要采取更多措施来回应抗议者的核心要求，包括对暴力袭击进行独立调查以及永久撤回"送中"条例。

该商会周一发表的一份声明说，"政府应该立即采取切实有效的行动，解决引发近期示威抗议的根本问题，恢复对香港作为亚洲卓越的国际商业和金融中心的信心。"

香港美国商会主席塔拉•约瑟夫（Tara Joseph）表示，林郑月娥领导的香港政府应该展示更多的决策能力，满足香港人民的期待，重塑这座城市曾经拥有的高效治理的国际声誉。

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她强调说，过去一周里接受调查的本商会成员中，绝大多数表示，政府需要解决引发抗议的根本原因，而不仅仅是通过短视的临时法律措施来掩饰导致动荡的社会裂痕。"

上周，香港总商会发表了类似声明，也促请政府成立调查委员会独立审视连串事件，正面解决逃犯条例争议激发的民怨。

在过去的两周里，北京始终支持林郑月娥领导的特区政府，越来越激烈地谴责抗议活动，反驳抗议民众的诉求，并将这场运动描述为境外势力支持的阴谋。

张平/叶宣（路透社，法新社）