 香港网民发起反修例示威 警方严阵以待 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.05.2020

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时政风云

香港网民发起反修例示威 警方严阵以待

本周日，香港各地再次出现抗议活动，数十人聚集在购物中心等地，抗议政府与警察滥用“限聚令”限制公民自由。香港警方出动大批防暴警察到场巡逻戒备。

Hongkong Anti Regierungsproteste Polizei (Reuters/T. Siu)

香港警察周日在旺角疏散集会人员

（德国之声中文网）据香港媒体报道，原本有团体申请周日在九龙举行反修例大游行，但被警方拒绝而宣告延期。部分香港网民因此号召在母亲节当天举行"和你唱"活动，在尖沙咀、九龙、观塘、旺角、铜锣湾等区域的商场唱反《逃犯条例》歌曲。另有网民发起以"香港独立 唯一出路"为主题的"母亲节行街"活动，午后在尖沙咀举行游行。香港警方在脸书上发布了到场戒备的视频。当地媒体指出，接近中午的时候，尖沙咀一带已有防暴警察巡逻。

香港警方则在脸书上表示，周日下午有示威者先后于香港新界多个广场内聚集，"部分人手持横额、高叫口号、破坏安宁"。警方在接到民众报案后进入多个商场执法，并派遣大量警力前往尖沙咀、旺角等地戒备。

德新社报道称，大量警力到场阻止了这场网民发起的独立游行，但仍有数十名戴着口罩的民众前往至少6个地区的购物中心参与示威活动。警方警告示威者其行为违反"限聚令"。根据香港政府颁布的社交距离限制规定，公共场所不得有超过8人的集会。

在尖沙咀原定的游行出发点附近，至少有两名示威者遭到警方逮捕。一些示威者举着"香港独立"黑色的横幅，并高唱"愿荣光归香港"。一名中年男子高举讽刺警方的牌子，因为两周前曾有两名警察涉嫌私吞25公斤毒品被捕。

根据《信报》报道，大批防暴警察在尖沙咀太空馆、钟楼及文化中心一带巡逻戒备。多家香港媒体则报道，警方手持呼叫喷雾、盾牌等进入商场驱散人群。德新社指出，防暴警察在尖沙咀码头附近及多个购物中心拦停并盘查多名年轻人。在一家商场中，警方在驱散人群时推开了数名记者。

香港警方在周日晚间表示，傍晚时在旺角新世纪广场发现一名示威者身上藏有疑似制造汽油弹的原料，包括电油、多条毛巾及数个打火机，警方已将其拘捕调查。

抗议团体在网上控诉香港政府，过去三周香港本地没有出现新的新冠肺炎确诊个案，但政府却未解除限聚令，目的是阻止抗议活动进行。

  • Screenshot Youtube Dana Canedy, Administratorin der US Pulitzer Preise (Youtube/Pulitzer.org)

    2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣

    “新闻业从未停下脚步”

    通常于4月在哥伦比亚大学新闻学院揭晓的美国普利策新闻奖推迟至5月4日（周一）公布。评委会主席达娜·卡内迪（Dana Canedy）在家里通过视频宣读了获奖名单。卡内迪指出：“具有讽刺意味的是，第一次颁发普利策奖是在1917年6月，也就是1918年大流感爆发前不到一年”，“这个时节充满史无前例的不确定性，但可以肯定的是，新闻业从未停下脚步。”

  • Russland Wladimir Putin (picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Druzhinin)

    2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣

    普京的咄咄逼人

    此前已经斩获127个普利策奖的《纽约时报》凭着有关俄罗斯干涉外国事务的文章，摘得2020年普利策的“国际报道”奖。评审团给出的评奖理由是：这家美国报社“冒着高风险，推出了一系列引人入胜的报道”，揭露了俄罗斯总统普京的一系列咄咄逼人的手段。

  • Brand USA- Pressebilder- NYC Brooklyn Bridge (Brand USA/Shutterstock/prochasson frederic)

    2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣

    纽约出租车

    普利策奖中另外一个最具挑战性的奖项——调查报道奖今年也被《纽约时报》摘走。获奖作品是罗森塔尔（Brian Rosenthal）深入描绘纽约出租汽车司机是如何被剥削的调查性报道。报道中曝光了纽约市出租车行业的黑幕，揭露发放贷款者如何通过剥削处于弱势地位的司机来获利。这些贷款引起了纽约州与联邦政府的调查。

  • USA New York - New York Times Gebäude Pulitzer Preis (picture-alliance/dpa/A. Schuler)

    2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣

    黑奴视角揭秘美国起源

    今年普利策的新闻评论奖颁发给了纽约时报的女记者韩纳-琼斯（Nikole Hannah-Jones）。这位黑人女记者的一篇题为“有关1619年项目的个人评论”以一个黑奴的视角，重新定义了美国作为国家的起源。1976年生人的琼斯在报道中主要关注美国的人权，从2015年开始为《纽约时报》写作。《纽约时报》今年在普利策奖总共21个奖项中摘得3冠。

  • Journalismus | Pulitzer-Preis für die New York Times (Reuters/T. Siu)

    2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣

    香港反送中系列照片

    2019年夏天进入高潮的香港反送中运动是新冠疫情出现前全球关注的主要话题之一。来自全球各地的记者全副武装，奔走在示威民众和防暴警察之间，承受了巨大的职业风险。路透社这张获奖照片所展现的内容，也是此次运动具有标志性的画面。香港的年轻人为了捍卫自己的自由，在国家机器的压制下发出了最强力的呐喊。

  • USA Pulitzer Preis Medaille (picture-alliance/dpa/Pulitzer Board)

    2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣

    新闻界的奥斯卡

    以1911年逝世的纽约报纸出版商普利策命名的奖项是美国奖励在出版报纸、杂志、文学和音乐创作方面有杰出表现的奖项。被誉为新闻界的奥斯卡奖。每年颁发21个类别，14个新闻界奖除了国际报道奖、调查性报道奖和国内报导奖以外，还包括包括普通新闻报道奖、释义性新闻奖、专业性新闻奖、社论写作奖、漫画创作奖、突发新闻摄影奖、特写摄影奖、评论奖、批评奖和特稿写作奖。

  • USA Alaska Chuathbulak (DW/K. Shallenberger)

    2020普利策奖 香港反送中照片获殊荣

    最高荣誉

    新闻界奖中，除了公共服务奖以外，其他获奖者都可以获得一份证书和15000美元的奖金。公共服务奖的的得主则会得到一枚金牌。所以这一奖项也被视为普利策奖中的最重要奖项。今年夺得这一最高荣誉的是阿拉斯加媒体《安克雷奇日报》，由调查性媒体ProPublica协助报道。该系列报道揭示了阿拉斯加三分之一的村庄没有警察保护，指责当局几十年来疏忽现状，随后刺激了有关资金投入和立法改革。

    作者: 任琛


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