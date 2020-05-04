香港网民发起反修例示威 警方严阵以待

（德国之声中文网）据香港媒体报道，原本有团体申请周日在九龙举行反修例大游行，但被警方拒绝而宣告延期。部分香港网民因此号召在母亲节当天举行"和你唱"活动，在尖沙咀、九龙、观塘、旺角、铜锣湾等区域的商场唱反《逃犯条例》歌曲。另有网民发起以"香港独立 唯一出路"为主题的"母亲节行街"活动，午后在尖沙咀举行游行。香港警方在脸书上发布了到场戒备的视频。当地媒体指出，接近中午的时候，尖沙咀一带已有防暴警察巡逻。

香港警方则在脸书上表示，周日下午有示威者先后于香港新界多个广场内聚集，"部分人手持横额、高叫口号、破坏安宁"。警方在接到民众报案后进入多个商场执法，并派遣大量警力前往尖沙咀、旺角等地戒备。

德新社报道称，大量警力到场阻止了这场网民发起的独立游行，但仍有数十名戴着口罩的民众前往至少6个地区的购物中心参与示威活动。警方警告示威者其行为违反"限聚令"。根据香港政府颁布的社交距离限制规定，公共场所不得有超过8人的集会。

在尖沙咀原定的游行出发点附近，至少有两名示威者遭到警方逮捕。一些示威者举着"香港独立"黑色的横幅，并高唱"愿荣光归香港"。一名中年男子高举讽刺警方的牌子，因为两周前曾有两名警察涉嫌私吞25公斤毒品被捕。

根据《信报》报道，大批防暴警察在尖沙咀太空馆、钟楼及文化中心一带巡逻戒备。多家香港媒体则报道，警方手持呼叫喷雾、盾牌等进入商场驱散人群。德新社指出，防暴警察在尖沙咀码头附近及多个购物中心拦停并盘查多名年轻人。在一家商场中，警方在驱散人群时推开了数名记者。

香港警方在周日晚间表示，傍晚时在旺角新世纪广场发现一名示威者身上藏有疑似制造汽油弹的原料，包括电油、多条毛巾及数个打火机，警方已将其拘捕调查。

抗议团体在网上控诉香港政府，过去三周香港本地没有出现新的新冠肺炎确诊个案，但政府却未解除限聚令，目的是阻止抗议活动进行。