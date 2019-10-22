 香港网民发起双11三罢 传警察开枪击中两人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.11.2019

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时政风云

香港网民发起双11三罢 传警察开枪击中两人

继过去这个周末的激烈抗争后，香港有网民发起在11月11日进行「三罢」，号召示威者自早上七点开始在香港各区发动堵路行动。 港警在多区展开截查拘捕，而香港的西湾河地区则传出警察在追捕示威者的过程中开枪，击中两名示威者。

Demonstration gegen die Regierung in Hongkong (Reuters/S. Stapleton)

(德国之声中文网) 有鉴于香港网民于11月11日发起香港各区的三罢行动，港警周一 (11月11日) 一早便在香港多区巡逻，并对不少着黑衣或戴口罩的民众进行截查。 根据香港01的报导，港警在天后庙道与黄大仙等地陆续逮补了数名黑衣示威者。

此外，10多名身穿黑衣的示威者周一早上接近七点便开始以杂物与垃圾桶在屯门公路架设路障，而警方也随后赶到现场追捕示威者。 香港01指出，网络上流传的图片显示示威者在元朗也进行了堵路行动，至少有一人被防暴警察制伏逮捕。

与此同时，香港01报导，周一 (11月11日) 上午约七点三十分左右，香港的西湾河地区传出警察在追捕示威者过程中，开抢击中两名示威者。 报导表示，现场气氛瞬间变得紧张，警方也立即封锁西湾河地区的主要道路。 据传当地有近百名居民围观，并指骂港警为「杀人犯」。

Telegram的群组内的消息显示，有目击者表示警方在示威者疑似放杂物在路口后的5至6秒内便开真枪。 而现场防暴警察曾警告现场一名民众，他的行为已「扰乱市民情绪」，并要求市民离开，表示警察可能展开拘捕行动。 德国之声尚无法证实这些讯息的真实性。

Demonstration gegen die Regierung in Hongkong (Reuters/T. Siu)

继香港在10月1日中国国庆节示威中，警方开枪击中一名中学生后，警方11日再度传出港警在追捕过程中开枪击中示威者。

事件发生后，在香港其他地区也传出警察在维持秩序与追捕示威者的过程中，数度举起真枪，但目前未传出更进一步的人员受伤。 这是继香港在10月1日中国国庆节示威中，警方开枪击中一名中学生后，再度传出港警在追捕过程中开枪击中示威者。

此外，香港科技大学学生周梓乐上周在参与将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。 昏迷超过四天以后，医院在上周五（11月8日）宣布这名22岁的大学生当天早上8点09分离世。 消息传出后，香港各界自上周五开始进行一连串示威，部分人高喊「血债血偿」、「香港人反抗」口号。

 

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