香港编导被拘捕 涉元朗袭击案報道

（德国之声中文网）香港电台报道称，据了解，怀疑事件与蔡玉玲拍摄《铿锵集》其中一集、《7.21谁主真相》的报道有关，指有人以不正当资料做车辆查册，涉嫌违反《道路交通条例》。

《7.21谁主真相》是蔡玉玲对去年7月"元朗袭击案"的调查报道。香港电台在推特上表示，这一集的内容"揭示了警察在袭击事件之前如何巡逻，却并没有对挥舞武器的人采取任何行动。"

今年7月袭击事件接近一周年之际，香港电台采用一些证人以及安全摄像机拍摄的录像带、车牌以及采访，制作了名为《7.21谁主真相》的这部纪录片，发现了有关可疑袭击者的新细节。

据香港电台消息，根据《7.21谁主真相》报道，2019年7月21日在鳯攸北街出现过不少接载白衣人的车辆，《铿锵集》透过车牌查册，发现其中数辆车的持有人都是村代表，而《铿锵集》播出涉事私家车的片段中，有模糊及遮盖车牌内容。

蔡玉玲是港台节目制作人员工会前主席，是《7.21谁主真相》的3名编导之一。

港台节目顾问团33名成员对事件表示极度愤怒，认为警方针对传媒常用作调查报导的车辆查册以「莫须有」罪名作拘捕。广播处长梁家荣表示，因为采访而被捕过往是少见，忧虑事件会引起寒蝉效应。

香港记协批评警方滥用《道路交通条例》打压正常采访行为，摧毁新闻自由，严正要求警方尽快交代细节以及拘捕的理据，立即无条件释放相关新闻工作者。

香港电台（RTHK）是依照英国广播公司（BBC）的模型，由政府资助，但编辑上独立于香港政府。据法新社报道，去年对于香港抗争的大规模报道，使亲中共人士主张对电台进行更多控管。政府此后启动了对香港电台的审核，批评者担心其独立性会受到威胁。

香港作为自由新闻堡垒的声誉正在消失。根据记者无疆界的全球新闻自由度排名，自2002年以来，香港的新闻自由从第18位跌落到本年度的第80位。

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