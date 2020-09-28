 香港编导被拘捕 涉元朗袭击案報道 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2020

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时政风云

香港编导被拘捕 涉元朗袭击案報道

周二（11月3日），香港电台电视部编导蔡玉玲于自家被警方拘捕，警员下午至寓所搜查后，将蔡玉玲押上警车带走，现场有大批媒体采访。

Symbolbild Interview Presse (Fotolia/wellphoto)

（德国之声中文网）香港电台报道称，据了解，怀疑事件与蔡玉玲拍摄《铿锵集》其中一集、《7.21谁主真相》的报道有关，指有人以不正当资料做车辆查册，涉嫌违反《道路交通条例》。

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据香港明报等多家媒体报道 ，香港电台下架了上个月制作并且播放过的一辑有关立法会选举延后一年的节目，原因是其中一位受访者（罗冠聪）因涉及触犯港区国安法被香港警方通缉。现流亡英国的罗冠聪对这样的做法表示质疑。

香港電台老牌政治讽刺節目《頭條新聞》本周五（6月19日）晚播出本季最後一集后將暫停製作。港台表示将检讨節目，能否復播仍是未知數。此次风波源自2月中的一期节目，香港通讯事务管理局5月裁定该节目“驚方訊息”环节污蔑丶侮辱警方。

去年721元朗事件是反送中运动的转捩点，港警拘捕受袭人之一丶民主派议员林卓廷，被指「原告变被告」，警方其後在记者会上「改写」事發經過，引起港人愤概。警方论述和事实有何不符？

《7.21谁主真相》是蔡玉玲对去年7月"元朗袭击案"的调查报道。香港电台在推特上表示，这一集的内容"揭示了警察在袭击事件之前如何巡逻，却并没有对挥舞武器的人采取任何行动。"

今年7月袭击事件接近一周年之际，香港电台采用一些证人以及安全摄像机拍摄的录像带、车牌以及采访，制作了名为《7.21谁主真相》的这部纪录片，发现了有关可疑袭击者的新细节。

据香港电台消息，根据《7.21谁主真相》报道，2019年7月21日在鳯攸北街出现过不少接载白衣人的车辆，《铿锵集》透过车牌查册，发现其中数辆车的持有人都是村代表，而《铿锵集》播出涉事私家车的片段中，有模糊及遮盖车牌内容。

蔡玉玲是港台节目制作人员工会前主席，是《7.21谁主真相》的3名编导之一。

港台节目顾问团33名成员对事件表示极度愤怒，认为警方针对传媒常用作调查报导的车辆查册以「莫须有」罪名作拘捕。广播处长梁家荣表示，因为采访而被捕过往是少见，忧虑事件会引起寒蝉效应。

香港记协批评警方滥用《道路交通条例》打压正常采访行为，摧毁新闻自由，严正要求警方尽快交代细节以及拘捕的理据，立即无条件释放相关新闻工作者。

香港电台（RTHK）是依照英国广播公司（BBC）的模型，由政府资助，但编辑上独立于香港政府。据法新社报道，去年对于香港抗争的大规模报道，使亲中共人士主张对电台进行更多控管。政府此后启动了对香港电台的审核，批评者担心其独立性会受到威胁。

香港作为自由新闻堡垒的声誉正在消失。根据记者无疆界的全球新闻自由度排名，自2002年以来，香港的新闻自由从第18位跌落到本年度的第80位。

观看视频 03:34

721元朗事件「原告变被告」？


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