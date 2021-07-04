香港维他奶股价暴跌 哀悼「孤狼」有罪

(德国之声中文网) 香港饮料品牌维他奶的股价周一 (7月5日) 暴跌，其前采购主任刺伤一名警察然后自杀，使得这家有81年历史的豆浆制造商遭到中国消费者的抵制。

法新社报道，维他奶股价一度被抹去15%，收盘时下跌了约12%，这是自2008年全球金融危机以来的最差表现。

于此同时，香港警务处国家安全处6日举行记者会表示，警方拘捕至少7人涉及一宗爆炸品案，表示此案可能涉及违反《香港国安法》。这也是刺警案后港警国安处新一波的调查行动。

此外香港警方表示，维他奶总部所在的同一条街上的一家公司5日也收到了电话炸弹威胁，后来被证实是虚惊一场。

事发原因是在7月1日，维他奶50岁的采购主任梁健辉晚间持刀袭击一名警察，港府称这是一起 「孤狼式的国内恐怖袭击」。警方和安全官员称，他们从梁男家中缴获的一台电脑显示他已被「激进化」，但警方没有提供关于他所谓的激进化的进一步细节。

维他奶事后流出一份内部备忘录，对梁健辉的「不幸逝世」表示哀悼，并向他的家人表示慰问，在中国大陆引发了网上的愤怒，中国消费者周末开始呼吁抵制该公司，

维他奶4日在社交媒体平台微博上发表声明称，所谓的内部备忘录是由「一位员工私下撰写并内部转发」，并称其「未经授权」且措辞「极为不当 」，还补充说，公司保留采取法律行动的权利。

抵制vs.哀悼

维他奶三分之二的营收来自中国，这也使得中国消费者的抵制特别有力。根据法新社，截至5日下午，在微博上，「维他奶滚出内地」的话题有大约1.2亿的读者。据《环球时报》，曾与维他奶合作的多位中国演艺人员也计划终止与该公司的关系。

法新社表示，中国的专制政府培养了一个超级民族主义的互联网，消费者的抵制在打击任何被认为是对北京不忠的品牌方面非常有效。

两年前，香港发生了大规模的的民主抗议活动，并不时出现暴力事件。港府通过逮捕和新的国家安全法予以镇压，造成香港严重分化，这也显现在这次袭警事件的解读上面。许多居民认为港警是全面政治镇压的黑手，对于梁健辉刺警表示同情，在周末，这些居民带着鲜花到现场悼念。

香港政府警告说，这种做法可能会导致因「煽动」或 「支持恐怖主义」而被捕，并批评那些带孩子去哀悼他的父母。

目前被袭击的28岁警察因肺部被刺穿而需要进行手术，但预计他的伤势将得以恢复。香港新成立的国家安全局已接手此案。

(法新社、路透社等)

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