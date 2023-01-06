香港经济展望：人才荒头号挑战 全面复苏还望明年

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（德国之声中文网）经历最严峻的新冠疫情、最严厉的防疫政策，2022年的香港经济、股市和楼市皆陷入多年罕见的萎缩，不少分析指去年经济增长会跌至负3%。 2023年伊始，随着中国取消入境隔离政策，连接中港的铁路、穿梭巴士、渡轮等陆续复运。中国打开边境大门，是香港许多商家引颈以待的时刻，冀盼尽快尝到通关带来的甜头。

香港大学香港经济及商业策略研究所预期，香港今年有2.5%经济增长；香港总商会预测增长率是3.8%。中文大学刘佐德全球经济及金融研究所所长庄太量更加乐观，认为可望达到5%增长。他向德国之声表示，除了中国开关，去年经济收缩的低基数效应也是增长主因。

香港从去年第四季放宽入境限制至「0+3」后，大大刺激港人外游意欲，对振兴本地市道的效用却很有限。即使本月初与大陆通关至今，北上的人流占多数，南下的以香港居民或探亲目的为主，市面人潮暂未见明显增长。反观澳门不少酒店的农历年假预订已经爆满，业界预计整体入住率可达九成。

疫情前，访港旅客每年平均有5000万至6000万人次，暴跌至去年只剩约60万人次。即将迎来开关后首个农历新年，商界期盼「旺丁旺财」。庄太量看好高铁复驶后会吸引更多远途大陆客来港，半年内总旅客量可回复六至七成。

中國開關：疫苗旅遊興起 香港成熱門

通关未抵销阻力 全面复苏料待明年后期

牛津经济研究院（Oxford Economics）抱持较审慎的看法，预测本年经济值缓缓增长1.4%，其高级经济师陈进来接受德国之声访问时指，这个数字已经把通关因素计算在内。环球经济持续紧缩令出口受压、美国加息未止，都是拖累香港的外围因素。他亦认为，港府连续两年向市民派发消费券后，今年在这方面的开支会变得慬慎，令本地消费力道减弱。

陈进来告诉德国之声：「没错，中国开关会带来复苏带来助力，但无法抵销那些强劲的阻力，它们短期内会继续困扰香港。」牛津经济研究院预期，要等到2024下半年香港经济才会全面复苏。陈进来和庄太量都认同香港股市今年会回升，特别是中国当局释出讯号，即将结束对科网大企的整顿打压。

香港总商会的商业前景调查结果显示好坏参半，四成受访企业认为最坏的时日已过，憧憬今年营业额会上升，但仍有四成企业担忧生意比疫情前差。市场普遍预料，通关后最先受惠的会是旅游、零售、餐饮、酒店业。

但庄太量指出，上述行业的增长未能补偿金融和转口——香港两大产业的损失，其复苏速度仍然受制于不可控的隐忧。他举例由于疫情封关和企业撤资，金融业表现去年连续三季衰退，影响最大的资产管理业现在还处于收缩期，资金会否回流存在不确定性。

香港外資專才撤離潮：什麼令他們非走不可？

欧洲商会：人才荒是头号挑战

香港是外资企业的区域总部集中地，不少主管中国业务的行政高层落户于此。去年首季爆发第五波疫情期间，香港人口净流出高达十几万人，当中除了移民的港人外，还包括不少外资公司职员。香港欧洲商会当时公布的业内调查显示，一半受访者的公司会在一年内完全或局部迁离香港，肯定不会走的仅17%。

香港欧洲商会副主席Claus Schuermann本月接受德国之声专访称，的确有企业因为清零政策而迁到新加坡和杜拜等地，但商会没有统计数目。按照他们的观察，考虑撤离的公司比采取实际行动的多很多，疫情期间香港欧洲商会的会员总数甚至轻微增加。他认为目前余下的外企大多倾向留港，因为中国依然是「大到不能放弃的重要市场」，香港的地理位置比任何其他地区都优越，现阶段难以被完全取代。

虽然清零政策的障碍已除，但人才荒问题未有解决。 Claus Schuermann坦言：「相比企业迁离，人才外流是更严峻的问题，我认为那是复苏的头号挑战。」香港2020年中实施国安法，直至去年10月230人被捕，包括最知名的民主派领袖、媒体管理层、示威者等。西方国家猛烈抨击国安法侵蚀香港的基本人权和自由，相应地推出制裁和移民便利措施。

Claus Schuermann形容，驻港的欧洲企业普遍不太担忧近年的政治和司法变化，可是它所引发的港人移民潮，同样令外资公司陷入困境。 「外企不光需要外国人才，在日常运作中，外国高管手下还有很多本地人一同工作。在移民潮下，聘请本地人变得更加困难，而且离开的港人很多都是管理阶层，许多公司都人手不足。」

香江两岸不同体制下的生活 一条江河 两个世界 深圳河是同名中国大都市深圳与香港特别行政区之间的自然边界，一个有人口1300万，一个750万。但是，水和草地早已不是两个大城市的唯一分界线。

香江两岸不同体制下的生活 “一个国家 两种制度” 从深圳可以看到远处香港的高楼大厦。自从1997年这个前英国殖民地主权回归中国以来，香港一直按照“一国两制”的原则处于中国主权的管辖之下。数月来，香港人走上街头反对北京日益增长的影响力，争取民主和更多的自决权。

香江两岸不同体制下的生活 远离大城市的喧嚣... 生活在香港和中国大陆之间的人，其生活节奏通常与大城市不同。在边界的深圳一侧，高楼大厦鳞次栉比。但是在香港一侧，则主要是宁静的村庄、鱼塘、田野和绿色丘陵景观。

香江两岸不同体制下的生活 远离抗议浪潮 Leung Wong-hing用稻草捆绑着她和丈夫在深圳湾抓到的螃蟹。她的儿子和孙女今天将回家看望她们。他们的村子虽然位于香港，但是却远离催泪弹、警棍和示威者与警察之间的暴力。

香江两岸不同体制下的生活 林先生记忆中的深圳 林先生也是生活在边境地区的居民，以务农和捕蟹为生。他在香港一侧的家与深圳之间只有一河之隔。他回忆说，几十年前，对岸的深圳让人能够看到的只有“破旧的”茅草屋。 “大陆现在要先进得多。一切都很好，道路也很漂亮。”

香江两岸不同体制下的生活 “河中丧命” 当地的养鱼户Andrew Kwok还记得，在大陆政治动荡的岁月，有很多内地人试图逃到香港，过上和平、自由和更好的生活。但是很多人冒险渡河时溺亡。

香江两岸不同体制下的生活 希望团结 Merrin Ke在深圳长大。和许多其他大陆人一样，在香港上大学。她现在住在上海。这位23岁的年轻人说，为了与香港的“紧张局势”保持距离，她选择了离开。虽然抗议活动还未平息，但她希望冲突能够得到解决。

香江两岸不同体制下的生活 买不起的住房 香港边界地区的的一个建筑工地，背景是现代化大都市深圳。根据房地产公司世邦魏理仕集团（CBRE Group）2019年的一份报告，这两个相邻城市的房地产属于世界上最昂贵的。根据该报告，香港排名第一，而曾经的渔村，今日的“中国硅谷”深圳排名第五。 作者: Helena Kaschel



港星相争 人钱回流？

疫情封关令一些资金迁移外地，新加坡是受欢迎的目的地，该国更调高去年的经济增长预测至3-4%。牛津经济研究院高级经济师陈进来认为，目前香港的复苏速度落后于新加坡和其他国际金融中心，但两地不能直接相提并论。 「新加坡更着重于担当东南亚市场的大门，而香港的是进入中国的通道，只要外资想与中国做生意，对它们而言香港仍然具吸引力。」

庄太量认为：「大家每一天都要赚钱，就是看哪里更方便，金融中心不是说搬就搬。」举例说香港的银行数目和股市市值大于新加坡，未能被取代。至于人才外流问题，他预计会有三分一到四分一移民港人回流。 「不相信人人都在外国赚到钱，待香港经济复常，部分人都会回来赚钱」。但他称目前政策不到位，建议在税务优惠外推出更针对性的配套，例如协助外地优才的子女找学位。

中美关系紧张持续了一段时间，香港的经济地位因政治问题受到质疑。陈进来分析，在可见将来美国不会改变对华路线，对在中国和香港有商业利益的企业，构成潜在地缘政治风险。但他相信对香港的影响有限：「除非西方把香港视为与中国完全一样，不再使用香港银行服务和运作中国业务，否则如现在的情况所见，外资仍对香港金融体系抱有很强的信心。」

香港欧洲商会副主席Claus Schuermann亦相信，一部分外企和资金会考虑回流。原因是欧洲企业要同时面对欧洲的难题——俄乌战争、供应链和能源问题，其造成的高通胀反而成为企业迁往中国、香港或其他亚洲地区的诱因。 「欧洲应对地缘政治的手法相对温和，这是香港和中国也认知的。」他续道：「欧洲商界希望与地缘政治张力保持距离，即使身处局势复杂的地区，企业只是想寻找商机。」

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