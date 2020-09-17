 香港终院澳籍法官辞职 澳媒：与国安法有关 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港终院澳籍法官辞职 澳媒：与国安法有关

澳大利亚籍香港终审法院非常任法官施觉民递交了辞呈。港府证实了这个消息，但未透露他辞职的原因。澳大利亚广播公司ABC报道，施觉民表示，辞职的决定与港版国安法有关。

Hongkong Berufungsgericht China (Hong Kong Court of Final Appeal)

香港特首林郑月娥不久前强调香港不存在三权分立，并表示希望行政、立法、司法机关互相配合

（德国之声中文网）特首办公室证实，香港终审法院非常任法官施觉民（James Spigelman）辞职的消息，但是并没有透露他辞职的原因。港府本周五（9月18日）公布，特首林郑月娥自本月 2 日起，撤销终审法院外籍非常任法官施觉民的委任。

DW.COM

上周日香港数百人在示威期间被警方逮捕后，专家认为，随着北京通过港区国安法扩大拘捕的范围，香港将进入一个艰难时期。

北京定调香港「三权分立」从未存在，但此説法是否经得起历史考证？为何三权分立突然成为公共论述战的风眼？当中透露出什麽政策改变？

施觉民接受澳洲广播公司ABC访问时表示，辞职的决定与北京实施的港版国安法有关。但没有进一步进行说明。施觉民本人没有立即回应路透社的置评请求。《苹果日报》报道，特首办表示，施觉民于9月2日向行政长官辞任，没有提及原因，因此行政长官按有关法例撤销其委任。

澳籍法官施觉民自2013年起获任命为终审法院非常任法官，去年7月再获延任3年。路透社指出，长期以来，外籍法官一直是香港法治的象征。香港基本法强调司法独立。不过林政月娥最近曾强调香港没有三权分立，而是“三权分工”，并强调行政主导的核心就是行政长官。

ABC指出，林政做出此番宣布后，施觉民辞去了职务。报道认为，她发出的言论引发了香港司法界的恐惧，界内人士本来就对港版国安法下法治的侵蚀感到担忧。香港终审法院是在香港回归后成立的，该机构从英联邦国家聘请了多名非常任法官。

澳洲高等法院前首席法官范礼全（Robert French）和纪立信（Murray Gleeson），以及前法官甘慕贤（William Gummow）等仍在香港法院任职。根据香港01报道，法律界立法会议员郭荣铿Dennis Kwok Wing-hang称，若澳洲广播公司引述的原因属实，施觉民可能不会是最后一个辞任的外籍法官。对于林郑表示香港没有三权分立，郭荣铿认为，这种说法会让人质疑司法独立是否仍然存在，给国际社会对香港法治的信心来沉重的一击。

观看视频 01:16

林郑月娥：能执行国安法很荣幸

文木 / 达扬（路透社等）

 

©️ 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  

相关内容

Tak-chi Tam

香港社运人士涉“煽动文字罪”再被拒保释 17.09.2020

《港区国安法》自7月实施後多名民主派人士被捕，国安处便衣人员月初拘捕谭得志（快必），指他涉嫌「发表煽动文字罪」，这条「殖民地恶法」如何方便当局大兴文字狱？

Hongkong Jimmy Lai Medienunternehmer

黎智英涉嫌恐吓记者罪名不成立 03.09.2020

香港传媒大亨黎智英被控在2017年维园六四活动期间涉嫌恐吓一名媒体记者而犯下刑事恐吓罪。本周四，西九龙裁判法院裁决宣布：罪名不成立。

Hongkong Sicherheitsgesetz

港区国安法如何侵人权？联合国专家列七点 04.09.2020

联合国专家指「颠覆国家」一词，本身就是「政治罪」的代名词，他们担心《港区国安法》沦为统治工具。

广告

媒体看中国

Symbolbild I Mobiltelefon I TikTok (picture-alliance/Dongxu Fang)

德语媒体：不能控股的交易不要也罢

《商报》刊评认为，TikTok美国业务如果出售，必须让美国企业获得真正的控股权，否则中国企业仍然有机会在今后某一时候染指西方用户数据。《法兰克福汇报》刊登的一篇客席评论，则呼吁西方至少在学术领域维持与中国学者的合作。  