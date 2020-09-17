香港终院澳籍法官辞职 澳媒：与国安法有关

（德国之声中文网）特首办公室证实，香港终审法院非常任法官施觉民（James Spigelman）辞职的消息，但是并没有透露他辞职的原因。港府本周五（9月18日）公布，特首林郑月娥自本月 2 日起，撤销终审法院外籍非常任法官施觉民的委任。

施觉民接受澳洲广播公司ABC访问时表示，辞职的决定与北京实施的港版国安法有关。但没有进一步进行说明。施觉民本人没有立即回应路透社的置评请求。《苹果日报》报道，特首办表示，施觉民于9月2日向行政长官辞任，没有提及原因，因此行政长官按有关法例撤销其委任。

澳籍法官施觉民自2013年起获任命为终审法院非常任法官，去年7月再获延任3年。路透社指出，长期以来，外籍法官一直是香港法治的象征。香港基本法强调司法独立。不过林政月娥最近曾强调香港没有三权分立，而是“三权分工”，并强调行政主导的核心就是行政长官。

ABC指出，林政做出此番宣布后，施觉民辞去了职务。报道认为，她发出的言论引发了香港司法界的恐惧，界内人士本来就对港版国安法下法治的侵蚀感到担忧。香港终审法院是在香港回归后成立的，该机构从英联邦国家聘请了多名非常任法官。

澳洲高等法院前首席法官范礼全（Robert French）和纪立信（Murray Gleeson），以及前法官甘慕贤（William Gummow）等仍在香港法院任职。根据香港01报道，法律界立法会议员郭荣铿Dennis Kwok Wing-hang称，若澳洲广播公司引述的原因属实，施觉民可能不会是最后一个辞任的外籍法官。对于林郑表示香港没有三权分立，郭荣铿认为，这种说法会让人质疑司法独立是否仍然存在，给国际社会对香港法治的信心来沉重的一击。

观看视频 01:16 分享 林郑月娥：能执行国安法很荣幸 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3h7Ew 林郑月娥：能执行国安法很荣幸

文木 / 达扬（路透社等）

©️ 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。