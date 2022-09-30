 香港终院撤销对蔡玉玲的定罪:“言论及新闻自由受宪法保护” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港终院撤销对蔡玉玲的定罪:“言论及新闻自由受宪法保护”

香港终审法院6月5日撤销了对香港电台《铿锵集》前编导、调查记者蔡玉玲在车牌查册案的定罪。蔡玉玲此前被控为制作“721元朗袭击事件”专题报道而调取车牌登记信息时进行了虚假陈述。法新社报道指出，这对于香港新闻业来说，是一个罕见的胜利。

香港终审法院撤销对蔡玉玲在车牌查册案的定罪后，蔡玉玲在法院外与支持者拥抱

香港终审法院撤销对蔡玉玲在车牌查册案的定罪后，蔡玉玲在法院外与支持者拥抱

（德国之声中文网）"高兴 -- 我想不出还有什么词可以形容我现在的心情"，资深记者蔡玉玲在周一（6月5日）判决书下达后在终审法院外说。她表示，可能很多人都有相同的感受，这项判决对于香港新闻业界也是喜讯。

蔡玉玲在2020年因制作有关"元朗7.21事件"专题报道向香港运输署申请车牌查册（"查册"是指透过当局注册资料查证所有权记录），她被指查册时作出虚假陈述。具体来说是在车牌查册申请证明书勾选用途时，蔡玉玲选择了"其他有关交通及运输的事宜"（另外两个选项是"用于法律诉讼"和"用于销售、购买车辆"），原审法院和下级上诉法院认为这不包括她的新闻目的。

蔡玉玲于2021年4月被裁定罪成，罚款6000港币，成为了首宗记者因车牌查册被定罪的案件。蔡玉玲不服定罪上诉，2022年11月遭驳回。之后她再向终审法院上诉，终院上月开审，6月5日做出了裁决。

据法新社报道，终审法院的法官们在6月5日一致决定推翻此前的定罪，裁定"没有理由将真诚的新闻调查"排除在蔡玉玲所选的查册用途"其他有关交通及运输的事宜"以外，因此蔡玉玲的查册用途陈述不属于虚假陈述。

法官们在裁决中说，可以更广泛地理解"其他有关交通及运输的事宜"，这包括上诉人在这里进行的调查性新闻工作。法官们还表示，选择广义的理解是出于"宪法保护的言论和新闻自由"。

蔡玉玲在香港终审法院的判决后接受采访，强调言论和新闻自由的重要性

蔡玉玲在香港终审法院的判决后接受采访，强调言论和新闻自由的重要性

蔡玉玲说，终审法院的判决强调了言论和新闻自由的重要性，"我想这是今天裁决的最大意义"。

法新社报道指出，这对于香港新闻业来说是一个罕见的胜利。自从北京2020年实施港区国安法以来，香港两个主要的独立新闻机构被迫停运。

香港电台《铿锵集》节目在2020年7月播出了有关2019年反送中示威活动期间发生的"元朗7.21事件"专题纪录片。报道中提及了一些在"元朗7.21事件"中出现的车辆、车主以及他们与该事件的关系，一些细节显示，其中一些人与亲北京的、颇具政治影响力的村委会有联系。蔡玉玲参与了该节目的制作。

法新社的报道指出，这部获奖作品调查认为，警方未能对2019年7月的元朗袭击事件作出足够反应。元朗袭击事件是2019年香港民主抗议活动的分水岭，给公众对警察的信任造成了打击。

（法新社，香港电台）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

蔡玉玲查册案罪成 香港媒体工会：新闻界黑暗的一天

香港电台《铿锵集》编导蔡玉玲去年制作元朗白衣人事件专题时曾使用车牌查册系统，被控虚报查册用途。法院周三判决其罪名成立。香港多个新闻工会发表声明，批评法院漠视第四权，判决摧毁香港仅余的新闻自由。

香港编导被拘捕 涉元朗袭击案報道

周二（11月3日），香港电台电视部编导蔡玉玲于自家被警方拘捕，警员下午至寓所搜查后，将蔡玉玲押上警车带走，现场有大批媒体采访。

警察与恶的距离: 元朗事件的「警黑」疑云

7月21日，香港元朗西铁站爆发上百名白衣人无差别攻击民众的事件，随着伤者影片在网络上流传，相关讨论持续发酵，谴责港警不力。 其实在这起事件以前，新界元朗长年以来多次卷入黑社会与政坛連結的疑云。

六四报导提案遭否决 港台《铿锵集》监製离职

香港电台近日风波不断，继日前自由记者蔡玉玲因制作节目被法院判定虚假陈述罪後，该台节目《铿锵集》的监製李贤哲传出因被告知往後只能报导民生议题而决定递出辞呈。

相关内容

January 15, 2022, London, United Kingdom: Protesters march with a banner, saying ''Give me back my press freedom'' during the demonstration..Hongkongers in London gather at Piccadilly Circus to protest against the decline of press freedom in Hong Kong, then march to the Hong Kong Economic and Trade Office handed in letters individually in response to the recent closure of several media outlets in Hong Kong. (Credit Image: © May James/SOPA Images via ZUMA Press Wire

客座評論：香港新聞自由在寒冰中頑強地生存 30.09.2022

香港記者協會（HKJA）和香港民意調查所（HKPORI）日前公布香港新聞自由度調查發現，香港記者對2021年新聞自由程度的評級暴跌了6個點，降至26.2，創歷史新低。國安法施行之後，香港新聞自由還剩下什麼？

27.11.2022+++ Hundreds of people stage a demonstration against Xi Jinping's zero-Covid policy at Liangmaqiao district in Beijing, China on Nov. 27, 2022. The Chinese government has faced unprecedented dissent protests in several cities, including Urumqi, Shanghai, and Beijing. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

11月27日，亲历北京亮马桥 01.12.2022

Jim曾于2019年7月在香港反送中运动时赴香港，亲身经历了7月21及22日发生在香港新界元朗区的暴力袭击事件。他有些后悔2019年未能更多地参与到抗议中去。而2022年11月27日，当他得知北京亮马桥附近的集会时，立刻加入了其中。一下是他对当晚事情的叙述，和事后的感想：

Supporters raise white paper to avoid slogans banned under the national security law as they support arrested anti-law protester outside Eastern court in Hong Kong, China July 3, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

国安法一年 香港的十个巨变 30.06.2021

《国安法》立法一年，香港进入了「二次回归」，北京不断「完善」各种制度，并宣称香港已经「由乱变治」。但对很多香港人而言，这座城市已变得陌生，社会弥漫着恐惧丶不安与哀愁。

广告

媒体看中国

Hongkong | Demonstration Pro-Demokratie-Bewegung

墙外文摘：香港“六四”——个人记忆不灭，集体记忆堪忧

有评论认为，要完全100％抹走香港的六四记忆，其实是极其困难的事。然而，过去两三年，国家高压达到相当程度，妨碍了六四论述，影响了集体记忆。