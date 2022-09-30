香港终院撤销对蔡玉玲的定罪:“言论及新闻自由受宪法保护”

（德国之声中文网）"高兴 -- 我想不出还有什么词可以形容我现在的心情"，资深记者蔡玉玲在周一（6月5日）判决书下达后在终审法院外说。她表示，可能很多人都有相同的感受，这项判决对于香港新闻业界也是喜讯。

蔡玉玲在2020年因制作有关"元朗7.21事件"专题报道向香港运输署申请车牌查册（"查册"是指透过当局注册资料查证所有权记录），她被指查册时作出虚假陈述。具体来说是在车牌查册申请证明书勾选用途时，蔡玉玲选择了"其他有关交通及运输的事宜"（另外两个选项是"用于法律诉讼"和"用于销售、购买车辆"），原审法院和下级上诉法院认为这不包括她的新闻目的。

蔡玉玲于2021年4月被裁定罪成，罚款6000港币，成为了首宗记者因车牌查册被定罪的案件。蔡玉玲不服定罪上诉，2022年11月遭驳回。之后她再向终审法院上诉，终院上月开审，6月5日做出了裁决。

据法新社报道，终审法院的法官们在6月5日一致决定推翻此前的定罪，裁定"没有理由将真诚的新闻调查"排除在蔡玉玲所选的查册用途"其他有关交通及运输的事宜"以外，因此蔡玉玲的查册用途陈述不属于虚假陈述。

法官们在裁决中说，可以更广泛地理解"其他有关交通及运输的事宜"，这包括上诉人在这里进行的调查性新闻工作。法官们还表示，选择广义的理解是出于"宪法保护的言论和新闻自由"。

蔡玉玲说，终审法院的判决强调了言论和新闻自由的重要性，"我想这是今天裁决的最大意义"。

法新社报道指出，这对于香港新闻业来说是一个罕见的胜利。自从北京2020年实施港区国安法以来，香港两个主要的独立新闻机构被迫停运。

香港电台《铿锵集》节目在2020年7月播出了有关2019年反送中示威活动期间发生的"元朗7.21事件"专题纪录片。报道中提及了一些在"元朗7.21事件"中出现的车辆、车主以及他们与该事件的关系，一些细节显示，其中一些人与亲北京的、颇具政治影响力的村委会有联系。蔡玉玲参与了该节目的制作。

法新社的报道指出，这部获奖作品调查认为，警方未能对2019年7月的元朗袭击事件作出足够反应。元朗袭击事件是2019年香港民主抗议活动的分水岭，给公众对警察的信任造成了打击。

（法新社，香港电台）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。