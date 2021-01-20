香港终院押后裁决黎智英保释上诉案

（德国之声中文网）香港媒体大亨黎智英被控违反香港国安法，去年年底短暂获得保释，之后律政司提出上诉，香港终审法院作出了撤销保释令的决定。

本周一，香港终审法院开庭审理有关黎智英的上诉案。香港《头条日报》报道，黎智英当天早上由囚车押送至终院，黎智英女儿及长子亦到庭旁听。终审法院聆讯处理，聆讯涉及《国安法》第42条，即有关保释门槛的正确诠释方法。法院宣布押后裁决，黎智英须继续还柙等候审判。

香港《苹果日报》报道，黎智英被押上囚车离开时，有多名支持者向囚车大叫“黎生加油！”。若律政司上诉被驳回，保释决定将被裁定有效，黎智英便能继续获准以1000万港元保释外出；若律政司胜诉，保释决定则会被作废。

法律分析人士说，终院裁决结果将表明，香港的司法机构是否会对香港安全法起到牵制作用。香港律师兼作家戴安通（Antony Dapiran）告诉法新社：“今天的听证会很可能是香港1997年后最重要、影响最大的一次法庭听证会”。

黎智英去年年底获得保释的一个星期里，各方争议不断。律政司提出上诉，并且要求在等候上诉许可期间将黎智英还押。香港亲北京阵营以及中国官方媒体也接连抨击香港高院“将乱港头目放虎归山"、"严重损害国安法权威"，担心拥有大量资源的黎智英有能力弃保潜逃。

香港律师会的5名理事则以个人名义表态，认为中国官媒抨击保释令"明显是在向法院施加压力、试图干预程序公义"。

中国官媒已然定调黎智英有罪，并明确表示，当局希望香港法官在国家安全问题上站在北京一边。





文木/ 凝炼 （法新社等）

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