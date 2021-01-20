 香港终院押后裁决黎智英保释上诉案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.02.2021

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时政风云

香港终院押后裁决黎智英保释上诉案

《苹果日报》创始人黎智英2月1日再度出庭，接受香港终审法院对其保释上诉案的审理。这位媒体大亨去年曾短暂获得保释。终院聆听陈词后宣布押后裁决，黎智英还柙候审。

Hongkong Jimmy Lai Chee-ying

黎智英被控“勾结外国或境外势力危害国家安全罪”

（德国之声中文网）香港媒体大亨黎智英被控违反香港国安法，去年年底短暂获得保释，之后律政司提出上诉，香港终审法院作出了撤销保释令的决定。

本周一，香港终审法院开庭审理有关黎智英的上诉案。香港《头条日报》报道，黎智英当天早上由囚车押送至终院，黎智英女儿及长子亦到庭旁听。终审法院聆讯处理，聆讯涉及《国安法》第42条，即有关保释门槛的正确诠释方法。法院宣布押后裁决，黎智英须继续还柙等候审判。

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一个多星期前刚刚获得保释的《苹果日报》创始人黎智英，在2020年最后一天再次被收押：香港终审法院撤销了此前由香港高等法院下达的保释令。2月1日，终审法院将正式开庭审理有关黎智英的上诉案。

香港《苹果日报》报道，黎智英被押上囚车离开时，有多名支持者向囚车大叫“黎生加油！”。若律政司上诉被驳回，保释决定将被裁定有效，黎智英便能继续获准以1000万港元保释外出；若律政司胜诉，保释决定则会被作废。

法律分析人士说，终院裁决结果将表明，香港的司法机构是否会对香港安全法起到牵制作用。香港律师兼作家戴安通（Antony Dapiran）告诉法新社：“今天的听证会很可能是香港1997年后最重要、影响最大的一次法庭听证会”。          

黎智英去年年底获得保释的一个星期里，各方争议不断。律政司提出上诉，并且要求在等候上诉许可期间将黎智英还押。香港亲北京阵营以及中国官方媒体也接连抨击香港高院“将乱港头目放虎归山"、"严重损害国安法权威"，担心拥有大量资源的黎智英有能力弃保潜逃。

香港律师会的5名理事则以个人名义表态，认为中国官媒抨击保释令"明显是在向法院施加压力、试图干预程序公义"。

中国官媒已然定调黎智英有罪，并明确表示，当局希望香港法官在国家安全问题上站在北京一边。

观看视频 05:10

專訪黎智英：我會與香港共存亡


            
文木/  凝炼 （法新社等）

 

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