 香港终审法院首席法官恳请保持司法独立 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.01.2021

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香港终审法院首席法官恳请保持司法独立

即将退休的香港终审法院首席法官马道立对司法改革呼声作出回应， 称"我们最需要的是香港的司法独立"。

Honkong Geoffrey Ma

即将退休的香港终审法院首席法官马道立（Geoffrey Ma）

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一个多星期前刚刚获得保释的《苹果日报》创始人黎智英，在2020年最后一天再次被收押：香港终审法院撤销了此前由香港高等法院下达的保释令。2月1日，终审法院将正式开庭审理有关黎智英的上诉案。

周三（12月23日），香港《苹果日报》创办人、73岁的黎智英在交纳1000万元港币保释金、不得请求外国制裁等条件下，获保释。他于本月3日被捕，受到欺诈罪指控，后被加控违反国安法。

香港国安法通过后，各项司法相关判决受到外界高度瞩目。许多年轻人因为参与2019年「反送中」运动遭到陆续起诉判刑。

深圳法院28日首次审理「12港人案」，中新社称审判中10人都当庭认罪，希望法庭能因此从轻量刑。英国外相拉布也发声明呼吁北京确保司法系统公正透明。

北京试图改变香港「三权分立」的论述，继特首林郑月娥称香港是「三权分工」后，港澳办及中联办也发稿定调，「纠正」社会上的「错误説法」。

据香港媒体报道，至少有5家大陆律师事务所接到司法部门通知，禁止其代理“深圳12港人案”。

（德国之声中文网）中国喉舌媒体和越来越多的亲北京人士呼吁香港进行司法改革，即将退休的香港终审法院首席法官马道立（Geoffrey Ma）周二（1月5日）恳请保持司法独立。

一国两制下的香港在商业上的成功很大程度上归功于透明的、广受国际尊重的普通法法律体系，这与专制中国不透明的、由党控制的法院形成了鲜明对比。

2019年香港发生声势浩大的民主抗议运动，随后遭到北京的打压。此后，香港的司法制度受到持续的政治压力。

去年，北京开始对香港实行更直接的控制，包括实施一项严厉的国安法，打压异议人士，也削弱了这个商业港湾与中国大陆之间的法律防火墙。

中国高层官员、喉舌媒体以及香港亲北京人士和媒体开始游说司法改革，或者批评近期他们不喜欢的判决。

反对人士担心，这些声音可能预示着一个更接近于专制大陆的法律体系的到来。

周二，64岁的香港终审法院首席法官马道立在退休前的最后一次会见传媒时对这些担忧作出回应。

"我们最需要的是香港的司法独立，"他说。

他还谈到被称为香港的“小宪法”的《基本法》："我们应该牢牢记住，《基本法》中有三个条款强调香港有司法独立。"

在香港出生、在英国接受教育的马道立表示，如果司法改革意味着改善法官的工作，那么他们对改革持开放态度。"但是，倘若因为不满意法院判决而要求改革，那就不是特别令人满意。我希望通过改革来确保我总是能得到我想要的结果，这当然不是一个好的出发点，也是不能接受的"，他说。

Hongkong | Jimmy Lai | Regierungskritiker zurück in Untersuchungshaft

上月，党媒《人民日报》发表了一篇措施严厉的文章，批评香港法官准予民主派媒体大亨黎智英保释，随后香港终审法院撤销了由香港高等法院下达的保释令，将黎智英还押候审

法官们发现自己处在香港两极化政治的交火线上，一些法官的私人信息被泄露到网上，即所谓的“起底”（doxxing）。

民主派人士和亲北京人士都批评过他们不喜欢的判决，但是到目前为止，只有亲北京人士呼吁彻底的司法改革。

最近的一个例子是，上个月，北京的党媒《人民日报》发表了一篇措施严厉的文章，批评香港法官准予民主派媒体大亨黎智英保释，随后香港终审法院撤销了由香港高等法院下达的保释令，将黎智英还押候审。

马道立说，在担任终审法院首席法官的十年间，他没有受到来自北京或香港政府的直接干预。

他承认，对法官的批评在去年达到了顶峰，他的办公室不得不发表"数量空前"的声明。

但他不认为这种压力会影响法官的公正判决。他说，"在处理案件时，法官要只看法律条款、法律原则和法律精神。"

马道立的终审法院首席法官职位将由现终审法院常任法官张举能接任。

张平/ 达扬 （法新社）


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