 香港终审法院新任首席法官强调司法独立 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港终审法院新任首席法官强调司法独立

香港新任终审法院法官张举能周一（1月11日）强调了香港独立司法和法治的重要性，称它们对保持商界信心和作为全球商务大埠的香港的国际声誉均十分重要。

Hongkong Andrew Cheung und Carrie Lam

张举能 Andrew Cheung本周一宣誓就职

（德国之声中文网）新任香港终审法院首席法官张举能周一称，“司法独对于香港法治和行政公正具有根本的意义，对不论是地方或海外的公众和商界对我们司法制度的信心以及香港的国际声誉也同样重要。”

DW.COM

即将退休的香港终审法院首席法官马道立对司法改革呼声作出回应， 称"我们最需要的是香港的司法独立"。

活动人士表示，本周香港民主派人士被大规模抓捕，显示出在国安法之下香港的公民自由正迅速消逝。

张举能是在接替担任终审法院首席法官10年后退休的马道立、宣誓就职数小时后作这番表态的。

现年59岁的张举能履新之时，正值香港司法面对政治压力增加、北京推进实施国家安全法。

他指出，司法独立意味着，法院“绝不能屈服于不当外部压力或影响”。

司法独立在香港《基本法》中有明确规定。

张举能首席法官表示，包括集会、言论和诉讼在内的自由在《基本法》中都有根本性的意义。

国安法实施以来的首批起诉案正交由法院审理，一些亲北京人士要求重新审查如何量刑以及任命法官。

根据国安法，北京视为颠覆、分裂、恐怖主义或与外国势力勾结的行为违法，最高可判终身监禁。该法也允许特区行政长官有权决定哪些法官有资格审理涉及国家安全案件，该法允许将当事人送至内地受审。在内地，执政的中共完全掌控司法。

观看视频 01:50

港警拘捕53民主人士 国安法后最大规模

 

 

凝炼/苗子（路透社）

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

 

 

 

相关内容

China Hongkong International Airport Temperaturkontrolle

回港之路漫漫 防疫措施混乱 10.01.2021

自2020年3月香港“封关”以来，港府的防疫成果不如人意，混乱的入境指引无不影响着返港人士。本文是一位亲历者的自述。

Symbolbild | Protest | Rund 50 prodemokratische Aktivisten in Hongkong festgenommen

香港大抓捕：中国的震慑策略奏效？ 09.01.2021

活动人士表示，本周香港民主派人士被大规模抓捕，显示出在国安法之下香港的公民自由正迅速消逝。

Protest | Rund 50 prodemokratische Aktivisten in Hongkong festgenommen

港初选被捕者暂未起诉  戴耀廷：信港人逆风而行 08.01.2021

港府高调搜捕五十多名参与初选的民主派人士，指他们涉嫌颠覆国家政权，不过经过首轮搜查後暂未提出检控。将卸任的美国国务卿蓬佩奥表示，会考虑对此次拘捕行动施加制裁。

广告

媒体看中国

G20 Gipfel in Hamburg | Trump & Jinping & Merkel

德语媒体：中美开战，仅17%的德国人站在美国一边

如果中美发生冲突，德国会站在哪一边？《星期日世界报》的一份调查揭示了民众的意愿；终于世界卫生组织调查新冠病毒源头的工作组确定了前往中国的日期，《法兰克福汇报》称寻找病毒来源是一个政治敏感话题。  