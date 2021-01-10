香港终审法院新任首席法官强调司法独立

（德国之声中文网）新任香港终审法院首席法官张举能周一称，“司法独对于香港法治和行政公正具有根本的意义，对不论是地方或海外的公众和商界对我们司法制度的信心以及香港的国际声誉也同样重要。”

张举能是在接替担任终审法院首席法官10年后退休的马道立、宣誓就职数小时后作这番表态的。

现年59岁的张举能履新之时，正值香港司法面对政治压力增加、北京推进实施国家安全法。

他指出，司法独立意味着，法院“绝不能屈服于不当外部压力或影响”。

司法独立在香港《基本法》中有明确规定。

张举能首席法官表示，包括集会、言论和诉讼在内的自由在《基本法》中都有根本性的意义。

国安法实施以来的首批起诉案正交由法院审理，一些亲北京人士要求重新审查如何量刑以及任命法官。

根据国安法，北京视为颠覆、分裂、恐怖主义或与外国势力勾结的行为违法，最高可判终身监禁。该法也允许特区行政长官有权决定哪些法官有资格审理涉及国家安全案件，该法允许将当事人送至内地受审。在内地，执政的中共完全掌控司法。

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凝炼/苗子（路透社）

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