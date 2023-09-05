 香港终审法院：政府须使同性伴侣关系合法化 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2023

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香港终审法院：政府须使同性伴侣关系合法化

香港终审法院周二做出裁决，要求香港政府制定法律框架，使同性伴侣基本社会需求合法化。但这不意味着同性伴侣将获得完整的婚姻权利。

香港终审法院首次直接审理同性婚姻的案件

香港终审法院首次直接审理同性婚姻的案件

（德国之声中文网）香港终审法院星期二（9月5日）审理前民阵召集人岑子杰就港府拒绝承认海外同性婚姻注册提出的上诉案，这是香港终审法院首次直接审理同性婚姻的案件。

岑子杰2013年在美国与同性伴侣注册结婚，但这一婚姻关系在香港无法得到承认。岑子杰在2018年提出司法复核，认为港府不承认海外同性婚姻的做法违宪，但在高等法院败诉。岑子杰2022年获批又向终审法院提起上诉。

终审法院裁定，香港政府并未履行其积极义务，确立替代途径让同性婚姻获得法律承认，也没有向同性伴侣给予适当权利，违反了《人权法案》赋予的权利。终院下令港府制定一个承认同性伴侣关系的官方框架，例如民事结合，使他们的基本社会需求合法化。

不过，终院驳回了上诉人要求承认同性婚姻的请求，裁定《基本法》及《香港人权法案》所保障的婚姻宪法自由只限于异性婚姻。

台灣跨國同性伴侶還等不到婚姻平權

终院这一裁定将在两年后生效。就是说，港府有两年时间落实法院的上述要求。针对终院的判决，香港婚姻平权协会发声明说，裁决对整体社会而言是一个重要的胜利，判决明确指出香港法律必须尊重和保障同性伴侣，并无对任何人构成伤害。

香港中文大学的性别研究学者孙耀东指出，这一裁决对香港是一个"局部性的、但十分重要的胜利"，因为婚姻作为一个重要的社会制度，不仅具有象征意义，而且是获得一系列权利的前提条件。

直到1991年，成年男性间的性行为在香港都属于刑事犯罪。过去十年间，香港的LGBTQ活动人士在法庭上取得了零星的胜利，推翻了政府在签证、税收和住房福利方面的歧视性政策。今年的一项民意调查显示，60% 的香港人支持同性婚姻，而十年前这一比例仅为 38%。

在亚洲，只有尼泊尔和台湾承认同性婚姻，而韩国的立法机构最近提出了承认同性伴侣关系的立法计划。

524，我们结婚了！

 

（法新社、联合早报）

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