香港终审法院判：同志伴侣可获签证

(德国之声中文网) 化名QT的英国籍女同志申请留港遭拒，上诉获平反。香港入境处将此案上诉到终审法院(最高法院)，终院于7月4日做出裁决，判入境处败诉。此案为香港同志伴侣的法律权益开启先例。

QT在2011年与伴侣在英国办理民事结合，同年因伴侣找到香港的工作而迁港。但是香港不承认同性婚姻与民事结合的法律效力，入境处便以此作为理据，先后2011年与2014年两度驳回QT「受养人签证」(dependent visa) 的申请。QT因此必须用「旅游签证」留在香港，而此资格下没有工作权。

2014年，QT提出行政诉讼。一审败诉，二审胜诉。

去年9月，上诉法庭判QT胜诉时，认为入境处的做法是间接性向歧视，而且无法提供合理解释。入境处将本案上诉到终审法院。入境处长说，他认为「受养人签证」只能授予有效婚姻关系中的配偶。婚姻形成身份，同性伴侣与异性恋配偶身份不同，其待遇不同自然就可以被合理化。

一名摄影师与200名同志裸男 来自法国的裁缝Y “我爸爸在两次世界大战之间出生。我从未向他透露我的性别取向。我也没告诉过我妈妈。我大学学医，毕业后爱上了一个男人，我家人一直以为他是我最好的朋友。不幸的是，他在我爱上他16年后去世了。如今，我从事裁缝工作。我很高兴，如今法国男人也可以选择同性婚姻。我觉得，早就应该这样了。”

一名摄影师与200名同志裸男 来自西班牙的导购J “我在一个西班牙小村庄长大，小时候在学校受了不少欺凌。在我13岁时，一个年长些的男孩走到我跟前，当时我正坐在长凳上读书。他对我说，‘你好脏！’然后他把一盒巧克力奶倒在我身上。我湿漉漉地站在那里，惊住了。旁边的人则在大笑，像看怪物一样看我。”

一名摄影师与200名同志裸男 德国的IT项目经理、按摩治疗师S “在我父亲得知真相后，他冲我大吼，明摆着告诉我，不会让我男朋友进家门。这对于我而言很难。我大哭，几乎无法呼吸……我8年没和他（我父亲）联系。后来多亏了他妻子，除了我的第一任男友外，后来的男友都可以和我一起回家探望了。”

一名摄影师与200名同志裸男 西班牙时装设计师A “我不是隐形人吧。或者我的确是？我在一个非常‘大男子主义’的环境工作。尽管没人对我找碴，但我能看到身边那些更年轻、更柔弱的男同志都在经历什么。什么算‘阳刚’？每个人都必须年轻而强壮吗？我们都必须一身肌肉吗？我们都只是他人的欲望对象吗？”

一名摄影师与200名同志裸男 比利时的IT经理D “当我还和父母住在一起时，我在一家面包店上夜班。在向父母‘出柜’三天后，我下夜班后回家睡觉，我妈妈走进我的房间惊恐地问：‘你都告诉谁了你是那样的？’原来是有人在我的车盖上写下‘同性恋’的字样……而我把它看作是荣誉徽章。”

一名摄影师与200名同志裸男 西班牙的橄榄球运动员M “当人们发现我是双性恋时，普遍反应是说‘你好幸运’，觉得我在选择时可以有各种可能。然而这与事实相距甚远。对于一段关系而言，双性恋常常是障碍。我常会被问到，上次和女孩在一起是什么时候，好像我需要向别人证明自己。”

一名摄影师与200名同志裸男 罗马尼亚的演员、舞者、导演D “有一次，我和男友在超市购物。我们打算去看电影，所以买了两瓶水、一些零食和巧克力。当我们排队结帐时，身后突然有人喊：‘同性恋！同性恋！’我当然可以告诉这个人很多事情，但是我保持了冷静。因为这种行为常常会引发暴力。”

一名摄影师与200名同志裸男 西班牙的插图作者S “一个晚上，我在拉科鲁尼亚的公园里和一位朋友聊天。突然，7名穿帽衫的男子把我们围住，开始殴打我们，骂我们‘faggots’（对同性恋的侮辱称呼，类似于“死基佬”）。我们反击，而一名男子往我背后捅了两刀。”

一名摄影师与200名同志裸男 意大利销售D “我一直有点胖。而且14岁就毛发茂盛。在学校里，同学们经常拿我开玩笑。我在一个意大利小城长大，从来没向别人透露我的性取向。30岁时，我离开意大利、前往法国定居，为能过上好一点的同志生活。有一天我心情糟透了，给全身脱毛。那时我非常难过。如今，我开始尝试着接受自己，接受自己的身体。”

一名摄影师与200名同志裸男 西班牙的店长C “那次我和我妈、我姨还有我家姐妹们一起去看《50度灰》。电影结束时，两名大约20-25岁的女孩毫无由头地喊我‘faggot’。我没想到，人们在2018年还会这样做，特别是年轻人。我妹妹和她们对质；另一对异性伴侣也让她们住嘴，并威胁她们会叫警察。然后这两个女孩就跑了。”

一名摄影师与200名同志裸男 法国演员S “那时在东欧，我住在一个老妇人家里——灰色郊区一座黯淡的塔楼里。她邀请了她孙子与我见面。我们直接对着酒瓶喝了伏特加。他开始谈他的家庭观念，并说，‘死基佬，都该死’。我该怎么想呢？我撒谎说，‘我不知道，从来没想到过他们’。”

一名摄影师与200名同志裸男 罗马尼亚摄影师Tiberiu Capudean “在这组照片中，裸体这一点是最不重要的。我的目的是展现给大家，在性取向、体型、年龄或者种族问题上，多样性是常态。” 作者: Lavinia Pitu



然而，终审法庭考量到，在英国「婚姻」与「民事伴侣」都是法律认可的地位，不接受处长指两身份有「明显差异」的说法。再者，此做法与政府鼓励人才留港工作的目的不符，毕竟人才可能有同性恋也有异性恋。因此，五位法官无异议判入境处败诉。

QT透过代表律师回应，称对裁决感兴奋。律師說﹕「过去7年的漫长诉讼中，港府一直拒绝承认她们是合法伴侣，因她的性取向视其为二等公民，但今天的裁决清晰地宣告，法律面对人人平等，即使性小众也享有平等待遇。」

「这项判决是香港的里程碑，亚洲LGBT权的滥觞。」国际特赦组织资深法律顾问在声明中写道。「政府应该要跟上，停止歧视各行各业同志伴侣。」此案受到许多跨国金融机构与法律界的公开支持，如高盛集团、摩根大通、瑞士信贷集团等。

台湾同志婚姻平权已经实现重大进展

比起台湾同志婚姻在法制上取得的进展，香港体制相对保守。日前，公共图书馆为了安抚保守人士，将LGBT的童书藏在封锁区，需要特别申请才能借阅，遭到婚姻平权界的抗议。

罗法/李芊 (路透社、法新社)