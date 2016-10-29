 香港终审法院判：同志伴侣可获签证 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2018

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时政风云

香港终审法院判：同志伴侣可获签证

过去在英国具有伴侣身份的同志，在香港却没有办法以该身份申请签证。如今，此判决为香港性别权利立下新里程碑。

Hong Kong Schwulenbewegung (AP)

资料照片：香港的同志平权游行

(德国之声中文网) 化名QT的英国籍女同志申请留港遭拒，上诉获平反。香港入境处将此案上诉到终审法院(最高法院)，终院于7月4日做出裁决，判入境处败诉。此案为香港同志伴侣的法律权益开启先例。

QT在2011年与伴侣在英国办理民事结合，同年因伴侣找到香港的工作而迁港。但是香港不承认同性婚姻与民事结合的法律效力，入境处便以此作为理据，先后2011年与2014年两度驳回QT「受养人签证」(dependent visa) 的申请。QT因此必须用「旅游签证」留在香港，而此资格下没有工作权。

2014年，QT提出行政诉讼。一审败诉，二审胜诉。

去年9月，上诉法庭判QT胜诉时，认为入境处的做法是间接性向歧视，而且无法提供合理解释。入境处将本案上诉到终审法院。入境处长说，他认为「受养人签证」只能授予有效婚姻关系中的配偶。婚姻形成身份，同性伴侣与异性恋配偶身份不同，其待遇不同自然就可以被合理化。

  • My father was born between the two World Wars. I never told him about my sexuality. I never told my mother, either. I studied medicine. After graduation I fell in love with a man ... my family thought that he was my best friend. Unfortunately, he died 16 years later. I work as a tailor now. I'm happy that nowadays in France men can marry other men. I think it should have been possible long ago.

    一名摄影师与200名同志裸男

    来自法国的裁缝Y

    “我爸爸在两次世界大战之间出生。我从未向他透露我的性别取向。我也没告诉过我妈妈。我大学学医，毕业后爱上了一个男人，我家人一直以为他是我最好的朋友。不幸的是，他在我爱上他16年后去世了。如今，我从事裁缝工作。我很高兴，如今法国男人也可以选择同性婚姻。我觉得，早就应该这样了。”

  • I grew up in a Spanish village. I was bullied a lot in school. When I was about 13, an older boy approached me while I was sitting on my bench, reading. He told me 'You're filthy!' And the next thing you know, he poured a bottle of chocolate milk on me. I was shocked. I just stood there, all wet, while the ones around me laughed and looked at me as if I had been a monster.

    一名摄影师与200名同志裸男

    来自西班牙的导购J

    “我在一个西班牙小村庄长大，小时候在学校受了不少欺凌。在我13岁时，一个年长些的男孩走到我跟前，当时我正坐在长凳上读书。他对我说，‘你好脏！’然后他把一盒巧克力奶倒在我身上。我湿漉漉地站在那里，惊住了。旁边的人则在大笑，像看怪物一样看我。”

  • It was much harder for me to deal with my father's reaction. He started to yell at me, making it clear that I, as his son, would always be welcome, but my boyfriend wouldn't be allowed in the house. I could not breathe. I cried ... I stopped contacting him for eight years, and later, thanks to his wife, except for my first boyfriend, all my boyfriends would join me for visits.

    一名摄影师与200名同志裸男

    德国的IT项目经理、按摩治疗师S

    “在我父亲得知真相后，他冲我大吼，明摆着告诉我，不会让我男朋友进家门。这对于我而言很难。我大哭，几乎无法呼吸……我8年没和他（我父亲）联系。后来多亏了他妻子，除了我的第一任男友外，后来的男友都可以和我一起回家探望了。”

  • I am not invisible. Or am I? I work in a very 'machista' environment. And even though nobody bullies me personally, I see what happens to the younger, more effeminate gay guys I work with. What does 'masculine' mean? Do we all have to be young and strong? Do we all have to be muscular? Are we just an object of desire?

    一名摄影师与200名同志裸男

    西班牙时装设计师A

    “我不是隐形人吧。或者我的确是？我在一个非常‘大男子主义’的环境工作。尽管没人对我找碴，但我能看到身边那些更年轻、更柔弱的男同志都在经历什么。什么算‘阳刚’？每个人都必须年轻而强壮吗？我们都必须一身肌肉吗？我们都只是他人的欲望对象吗？”

  • When I was living at home with my parents, I worked night shifts at the local bakery. Three days after I had come out to my parents, I drove back home and went to sleep in the early morning. My mother walked into my room all freaked out and asked 'Who did you tell you're that way?' Somebody had written the word 'homo' on the hood of my car ... I took it as a badge of honor.

    一名摄影师与200名同志裸男

    比利时的IT经理D

    “当我还和父母住在一起时，我在一家面包店上夜班。在向父母‘出柜’三天后，我下夜班后回家睡觉，我妈妈走进我的房间惊恐地问：‘你都告诉谁了你是那样的？’原来是有人在我的车盖上写下‘同性恋’的字样……而我把它看作是荣誉徽章。”

  • When people discover I am bisexual, a common reaction is to tell me how lucky I am, because I have a whole world of possibilities to choose from. However, reality is quite different and being bisexual has often been an obstacle for a relationship. Frequently, I am questioned when was the last time I was with a girl, as if I had to prove that I am still what I am.

    一名摄影师与200名同志裸男

    西班牙的橄榄球运动员M

    “当人们发现我是双性恋时，普遍反应是说‘你好幸运’，觉得我在选择时可以有各种可能。然而这与事实相距甚远。对于一段关系而言，双性恋常常是障碍。我常会被问到，上次和女孩在一起是什么时候，好像我需要向别人证明自己。”

  • I was in a supermarket with my boyfriend. We were going to the movies, so we bought two bottles of water, some snacks and a chocolate. And we were queuing, waiting to pay. Suddenly, behind me I hear: 'Gay, Gay!' I could have told him lots of things. But I kept my calm, since this type of behavior often leads to violence.

    一名摄影师与200名同志裸男

    罗马尼亚的演员、舞者、导演D

    “有一次，我和男友在超市购物。我们打算去看电影，所以买了两瓶水、一些零食和巧克力。当我们排队结帐时，身后突然有人喊：‘同性恋！同性恋！’我当然可以告诉这个人很多事情，但是我保持了冷静。因为这种行为常常会引发暴力。”

  • One night, I was in a park in Coruna, talking to a friend. Suddenly, seven hooded guys surrounded us, started to beat us up and call us 'faggots.' We fought back, but during the quarrel, one of the guys stabbed me in the back twice.

    一名摄影师与200名同志裸男

    西班牙的插图作者S

    “一个晚上，我在拉科鲁尼亚的公园里和一位朋友聊天。突然，7名穿帽衫的男子把我们围住，开始殴打我们，骂我们‘faggots’（对同性恋的侮辱称呼，类似于“死基佬”）。我们反击，而一名男子往我背后捅了两刀。”

  • I’ve always been a 'fatty.' I became hairy at 14. Kids at school would often make fun of me. Growing up in a small Italian town, I never declared my sexual orientation. At 30, I left Italy to live in France, in the perspective of a better gay life. One day I had a sort of crisis and I waxed my entire body. I was so sad. Today I try to accept myself and be happy with the body I have.

    一名摄影师与200名同志裸男

    意大利销售D

    “我一直有点胖。而且14岁就毛发茂盛。在学校里，同学们经常拿我开玩笑。我在一个意大利小城长大，从来没向别人透露我的性取向。30岁时，我离开意大利、前往法国定居，为能过上好一点的同志生活。有一天我心情糟透了，给全身脱毛。那时我非常难过。如今，我开始尝试着接受自己，接受自己的身体。”

  • I went to the movies with my sisters, mother and aunt to see '50 Shades of Gray'. When the movie ended, two girls between 20 and 25 years called me 'faggot' out of the blue ... I didn't think that people still do that in 2018. Especially young people. My younger sister confronted them. A young straight couple also told them off and threatened to call the police. The girls ran away.

    一名摄影师与200名同志裸男

    西班牙的店长C

    “那次我和我妈、我姨还有我家姐妹们一起去看《50度灰》。电影结束时，两名大约20-25岁的女孩毫无由头地喊我‘faggot’。我没想到，人们在2018年还会这样做，特别是年轻人。我妹妹和她们对质；另一对异性伴侣也让她们住嘴，并威胁她们会叫警察。然后这两个女孩就跑了。”

  • Abroad. Eastern Europe. I was staying in a very old woman's apartment, in a poor faded tower of a grey suburb. She invited her grandson for me to meet. We drank vodka. Lots of vodka, directly from the bottle. He started to talk about what a family is and should be. 'Faggots. They all should die.' What do I think about that? 'I don’t know,' I said (lying). 'I never really thought about them'

    一名摄影师与200名同志裸男

    法国演员S

    “那时在东欧，我住在一个老妇人家里——灰色郊区一座黯淡的塔楼里。她邀请了她孙子与我见面。我们直接对着酒瓶喝了伏特加。他开始谈他的家庭观念，并说，‘死基佬，都该死’。我该怎么想呢？我撒谎说，‘我不知道，从来没想到过他们’。”

  • The fact that the men are naked in these pictures is the least important aspect. My aim was to show that diversity is something normal, whether it comes to sexual orientation, body shape, age or race.

    一名摄影师与200名同志裸男

    罗马尼亚摄影师Tiberiu Capudean

    “在这组照片中，裸体这一点是最不重要的。我的目的是展现给大家，在性取向、体型、年龄或者种族问题上，多样性是常态。”

    作者: Lavinia Pitu


然而，终审法庭考量到，在英国「婚姻」与「民事伴侣」都是法律认可的地位，不接受处长指两身份有「明显差异」的说法。再者，此做法与政府鼓励人才留港工作的目的不符，毕竟人才可能有同性恋也有异性恋。因此，五位法官无异议判入境处败诉。

QT透过代表律师回应，称对裁决感兴奋。律師說﹕「过去7年的漫长诉讼中，港府一直拒绝承认她们是合法伴侣，因她的性取向视其为二等公民，但今天的裁决清晰地宣告，法律面对人人平等，即使性小众也享有平等待遇。」

「这项判决是香港的里程碑，亚洲LGBT权的滥觞。」国际特赦组织资深法律顾问在声明中写道。「政府应该要跟上，停止歧视各行各业同志伴侣。」此案受到许多跨国金融机构与法律界的公开支持，如高盛集团、摩根大通、瑞士信贷集团等。

Taiwan Demo für die Homoehe (picture-alliance/AP Photo/Chiang Ying-ying)

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罗法/李芊 (路透社、法新社)

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