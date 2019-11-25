香港终审法官呼吁守卫香港法治

（德国之声中文网）香港拥有独立的英式司法制度。法治被视为这个国际金融中心认同性的基石之一，是与中国內地不同的一个要素。香港司法正面临因7个月来示威抗议中被捕的6500多人被捕导致的待审案件。迄今，约1000件案子在审或审结。

在今天举行的香港2020法律年度开启典礼致辞中，终审法院首席法官马道立表示，"特别有鉴于过去7个月社会上一些关系到每个人的事情（指抗议运动---译注），社会就司法机构提出了不少问题，对法庭的工作作出了不少评论。这当中很多都是中肯的，但遗憾的是，有部分是基于错误的观念和出于误解，并对法律和法治应有的客观和恰当概念有所曲解。有些甚至近乎不能接受"。

将于明年1月退休的马道立法官在致辞中强调了法制的公义性和保障公正判决的责任。他指出，"法官履行职责时，只会以法律条文和法律精神为依归，别无其它。……政治、经济和社会因素完全不在考虑之列" 。

去年11月，北京谴责香港最高法院裁定《禁蒙面法》违宪，强调，只北京有权对香港法律是否违宪作出裁定。同月，官媒《环球时报》发表社评，指称香港高法等滥权。

依据1997年主权移交北京时所确定的"一国两制"原则，香港享有內地没有的多种自由。不过，随着北京政府的影响不断增加，这些自由正不断减少，导致不少港人心生忧虑。

上月，香港司法大楼外墙被人投掷汽油弹；近日，最高法院大楼出现辱骂性涂鸦，上写"法治已死"，并称一名法官是亲北京的"红底官"。

马道立在典礼上表示，社会应珍惜法治，"法治是凝聚社会的基石"。他警告说，一旦法治受到破坏，"我们的社会要复原将殊不容易"。他说，他深信，社会大众会继续致力于维护香港法治。

凝炼/叶宣（法新社）