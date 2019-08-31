香港红隧恢复通车 警方周四将入理大

（德国之声中文网）据香港01报道，油尖警區指揮官何潤勝周三（11月27日）表示，警方決定将於周四早上派由警方談判專家、爆炸品處理課及傳媒聯絡隊，聯同消防救護、臨床心理學家等組成的安全小組，連同刑事偵緝人員入校，先處理危險品及攻擊性武器，包括汽油彈及腐蝕性液體，亦會處理校園被破壞情況及進行搜證工作。他说，校方亦承諾陪同警方安全小組入校協助行動，相信在校方協助下可以有效率完成及盡快重開校園。

被问及若周四在校園內找到示威者會如何處理，何潤勝表示仍然有人留在理大的機會很小。他说，如果警方有發現，會勸籲有關人士接受醫療服務，並登記拍照，以便日後跟進。何润胜表示，周四暫時不會安排防暴警員陪同。被問及為何不安排消防人員處理校內危險品，何潤勝指警方爆炸品處理課與消防員的專業有別，爆炸品處理課專門處理「高危，會爆炸」的物品，消防員則處理危險品，又指安全小組內已有消防人員，「與其分開幾次入去，不如一次過去」。

另据立场新闻报道，周三稍早些时候，理大校方曾發聲明，向政府提出三點要求，一，鑑於校方在這兩天已進行了全面尋找留守人士的工作，校方建議警方無需再採取類似的行動，並立刻解封校園。二，要求相關的政府部門盡快處理校園内所有危險品，包括汽油彈和攻擊性武器等。三，執行任何行動時，要以和平和人道方式，保障所有人士的人身安全。

理大校友呼吁宽容处理被困人士

26日，理大校方派遣多个小组进入校园搜索留守者，但是最后只发现了一名女性。理大副校长卫炳江强调已经搜索每一间房间，认为还有人留守的可能性不高，27日继续搜索。

同一天，有超过两千名校友连署写信，呼吁警方与校方以宽容与人性化的方式处理被捕人士。信中写道，根据媒体与曾经进入校内的人士所述，理大校内尤其是饭堂的卫生情况非常差，希望校方与警方已尽量更宽容的方式对待被困多日而造成精神与肉体不同程度影响的人士。

位于理大附近的交通要道红磡海底隧道因受到反修例示威影响，在14日开始封闭。26日香港政府宣布修复完成并且在27日恢复通车。

根据香港媒体《香港01》报导，附近港铁红磡站连接理工大学的行人天桥、以及畅运道行人天桥，均被水马及围网围住两侧。红磡站连接理工大学的行人天桥上盖仍有破损。《立场新闻》报导，政务司司长张建宗在记者会上表示，政府动用800人用100个小时抢修，比预期开通时间为早。

美国国务卿蓬佩奥呼吁中国尊重香港民主

美国国务卿蓬佩奥再为香港发声

美国国务卿蓬佩奥表示乐见香港出现最新的选举结果，并为此恭贺香港市民。但他拒绝透露美国总统特朗普是否会签署国会两项支持香港人权与民主的法案。蓬佩奥维持过去立场，呼吁中国尊重香港的民主。

美国参众两院通过参议院的支持香港示威者的决议，一是《香港人权与民主法案》，另一项法案则是《香港保护法》，之后送交到白宫给总统决定签字或反对。但是就算特朗普不做任何举动，只要特朗普没有动用否决权，法案会在两院通过后10天自动生效。

美国总统特朗普周二(11月26日)表示，华盛顿正在为贸易战做「最后的拼搏」。但他也强调，华盛顿支持香港示威者的发言可能踩到中国的痛点。

特朗普在谈到示威者时说：「我们与他们同在。」他表示:「我们为了产出协议正在做最后拼搏，我想你可以说这是有史以来最重要的协议之一。一切进展顺利，但与此同时，我们也希望看到香港没事。」