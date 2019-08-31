 香港红隧恢复通车 理大继续搜索被困人士 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2019

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时政风云

香港红隧恢复通车 理大继续搜索被困人士

受到抗议活动影响的红隧终于修复完成并通车，然而在红隧旁的理工大学还处于封闭状态。理大派工作小组进入校园搜救的同时，也呼吁警方尽快解除封锁，以便校方开启修复工作。

Hongkong wird am Mittwoch nach Protesten den Cross-Harbor-Tunnel wieder eröffnen (Getty Images/AFP/A. Wallace)

(德国之声中文网) 香港的交通要道红磡海底隧道因受到反修例示威影响，在14日开始封闭。26日香港政府宣布修复完成并且在27日恢复通车。

根据香港媒体《香港01》报导，附近港铁红磡站连接理工大学的行人天桥、以及畅运道行人天桥，均被水马及围网围住两侧。红磡站连接理工大学的行人天桥上盖仍有破损。《立场新闻》报导，政务司司长张建宗在记者会上表示，政府动用800人用100个小时抢修，比预期开通时间为早。

Cross Harbour Tunnel Blockade Hongkong (Reuters/A. Abidi)

11月17日，示威者在红隧上方的天桥与警方对峙，天桥上一度起火，前进的装甲车也着火

理大校友呼吁宽容处理被困人士

26日，理大校方派遣多个小组进入校园搜索留守者，但是最后只发现了一名女性。理大副校长卫炳江强调已经搜索每一间房间，认为还有人留守的可能性不高，27日将继续搜索。

同一天，有超过两千名校友连署写信，呼吁警方与校方以宽容与人性化的方式处理被捕人士。信中写道，根据媒体与曾经进入校内的人士所述，理大校内尤其是饭堂的卫生情况非常差，希望校方与警方已尽量更宽容的方式对待被困多日而造成精神与肉体不同程度影响的人士。

USA | Mike Pompeo | Israel Siedlungsbau legal (picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Harnik)

美国国务卿蓬佩奥呼吁中国尊重香港民主

美国国务卿蓬佩奥再为香港发声

美国国务卿蓬佩奥表示乐见香港出现最新的选举结果，并为此恭贺香港市民。但他拒绝透露美国总统特朗普是否会签署国会两项支持香港人权与民主的法案。蓬佩奥维持过去立场，呼吁中国尊重香港的民主。

美国参众两院通过参议院的支持香港示威者的决议，一是《香港人权与民主法案》，另一项法案则是《香港保护法》，之后送交到白宫给总统决定签字或反对。但是就算特朗普不做任何举动，只要特朗普没有动用否决权，法案会在两院通过后10天自动生效。

美国总统特朗普周二(11月26日)表示，华盛顿正在为贸易战做「最后的拼搏」。但他也强调，华盛顿支持香港示威者的发言可能踩到中国的痛点。

特朗普在谈到示威者时说：「我们与他们同在。」他表示:「我们为了产出协议正在做最后拼搏，我想你可以说这是有史以来最重要的协议之一。一切进展顺利，但与此同时，我们也希望看到香港没事。」

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美参院通过香港法案 北京严词反击

林郑月娥喊出「和平解决」理工大学事件后，仍有示威者坚守在校园内不肯离开。香港反修例示威者也再次发起「三罢」行动，表达对政府的不满。同时，中美也就《香港人权与民主法案》过招。 (20.11.2019)  

《香港人权与民主法案》都有哪些内容？

周二，美国众议院一致通过了《香港人权与民主法案》，而中国方面也立即表示“强烈愤慨和坚决反对”。那么这份法案究竟有哪些核心内容呢？ (16.10.2019)  

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