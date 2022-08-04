香港縮入境檢疫期 紅黃碼同步上路

（德國之聲中文網）香港行政長官李家超聯同一眾官員召開記者會，宣佈從本週五（8月12日）開始，入境檢疫期由現在的7天酒店隔離，放寬為3天酒店隔離及4天居家醫學監察。

港府會同步在「安心出行」應用程式推出「紅黃碼」，目前只限適用於入境人士。若檢測是陰性，會獲得「黃碼」。在4天醫學監察期間，「黃碼」人士不能進入餐廳、酒吧、健身室、美容院等須查核疫苗通行證的地方，也不能參與脫口罩的活動。但是，他們仍然可以乘坐公共交通工具、上班、進出商場和市場等購買日用品。

在新的「3+4」安排下，抵港人士會先在機場接受核酸檢測（PCR），若結果是陰性便可入住檢疫酒店3天；離開酒店前核酸檢測仍是陰性，就可回家進行4天醫學監察，期間會再做兩次檢酸檢測。由進入香港起十天內，入境人士總共需要做5次檢酸檢測，以及每天自行做快速檢測（RAT）。

港府解釋，分析顯示80%病案可以在機場和首2天酒店隔離期間找出；在3天酒店檢疫後，感染風險已降至少於1%，比現時的社區感染機率還低。所以當局認為，縮短酒店隔離期的風險仍然可控。而如果有人在檢疫期間任何一次檢測中確診，就會獲得「紅碼」，禁止他離開隔離地點，違者最高可被罰款兩萬港元及監禁六個月。

有意見擔心，「紅黃碼」會仿傚中國內地的「健康碼」，有機會被當局濫用限制市民的人身自由；也有人憂慮程式實際上是實名制，帶來私隱問題。對此，創新及科技局局長孫東稱用戶的個人資料會被加密才傳送至政府資料庫，不會造成泄漏，並符合私隱條例。

李家超：接軌世界與內地通關無矛盾

行政長官李家超說新安排是香港防疫政策的重要一環，但強調港府整體政策是「不躺平」，還是要控制確診數字。他說：「要平衡風險和經濟動力，在風險可控的情況下維護民生活動和香港的競爭力，盡量給社會最大的動能和經濟活力。」他指會以精準方法識別不同風險人士，減少管控人數和範圍，容許最多的日常活動。

香港是全球實施最嚴格防疫政策的地方之一，歷時兩年多的新冠疫情和入境限制，令這個國際金融和航空中心流失外資企業和人才，商界就此多次要求政府放寬措施。港府剛公布第二季GDP按年下跌1.4%，跌幅收窄但仍比市場預期差，連續兩季呈萎縮之勢。投資銀行紛紛下調香港的全年經濟增長預測，部分甚至悲觀地認為會出現負增長。

今年11年初，港府將舉辦金融高峰會，邀請多國銀行及金融界人士出席。停辦逾三年的香港國際七人欖球賽也定於11月4至6日復辦，預計運動員會以「閉環」方式參賽。當局期望陸續恢復大型活動，讓香港慢慢與國際接軌，提振經濟和消費。商會、旅遊界、航空界皆對新的檢疫安排表示歡迎。

早前，港府一度表示以與中國內地通關為首要目標，但經過長期磋商仍未有共識。中國內地以「動態清零」為抗疫方針，香港也曾堅稱會跟隨。在記者會上，被問到放寬入境檢疫措施是否意味放棄與內地通關，李家超說：「世界接軌及與內地正常通關，兩件事是沒有矛盾的，兩件事都要積極做。」他說，首要尊重內地的「7+3」防疫政策，希望盡快達致方案，減少兩地往來的不便，但未有共識前不會公開細節。

（綜合報導）

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