香港第五波疫情严峻 医院、殓房人满为患

（德国之声中文网）根据《香港电台》报导，28日香港新增了34,466例新增确诊，另外昨天单日与新冠相关的死亡人数为87人。香港医管局在28日下午的记者会表示，目前共有5,852名染疫病人分别安置于各公立医院、北大屿山医院香港感染控制中心和医院管理局传染病中心等地；其他402名病人则在社区隔离设施隔离。由于染疫人数迅速增加，导致医院床位供不应求。根据医管局数据显示，香港明爱医院住用率最高，达114%，其次是伊利沙伯医院及将军澳医院达99%，而威尔斯亲王医院及玛嘉烈医院也都超过95%。

殓房「一位难求」

染疫死亡人数也同时大幅增加，公众殓房出现遗体堆放情况。香港民建联指出，病人于送医途中死亡时，依照法律规定，需将遗体送到卫生署公众殓房进行解剖，待完成相关程序后家属才可以领回遗体；鉴于近日类似死亡个案快速增加，导致殓房「一位难求」，甚至连医院也停满了无处可去的遗体。食物及卫生局局长陈肇始则在接受媒体访问时表示，将会安排增加医院内及卫生署公共殓房位置。

观看视频 02:21 香港医院人满为患 抗疫进入“战场模式”

根据《澎湃新闻》报道，中国政府已经派出了由5位专家组成的中央援港防控专家组，于28日抵达香港协助特区政府抗疫。香港特首林郑月娥今日联同陈肇始前往即将完工的青衣方舱医院视察，该医院由中国建筑国际集团建造，能够提供约4,000个床位，最快明天开始安排200人率先入住。

林郑：未来两三个月是关键时刻

林郑月娥今天下午就尽快稳控第五波疫情，向市民发表视频讲话。她提到，未来两三个月是稳控疫情的关键时刻，政府除了广泛向市民派发快筛检测包、针对高风险楼宇进行围封强检行动之外，也正全面细化方案，筹备在3月内推行全民强制检测，做到彻底、快速、有效切断传播链。除此之外还会继续兴建更多隔离设施和应急医院，以安置确诊市民。

全国人大会议本周六（3月5日）在北京开幕，特首一般按惯例每年都会在两会期间出席开幕式。不过由于香港疫情尙未明朗，林郑月娥今年将会留在香港抗疫，不会赴京列席人大会议开幕式。

香港教育局今天宣布，全港学校将由3月7日开始放假，直至复活假期为止。网上传出香港政府考虑实施封城措施，过去林郑月娥曾称不考虑封城，但陈肇始今天证实，当局目前没有完全排除在全民检测期间实施禁足，因此封城仍然是一种选项。她补充说，「从公共卫生的角度来看，要发挥强制普筛的最佳效果，我们需要在一定程度上减少人员流动。」

（法新社、香港电台、澎湃新闻）

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