香港立法会选举结果：投票率创新低、非建制派全落败

（德国之声中文网）香港19日举行「完善」选举制度后的首场立法会换届选举，周一(20日)陆续完成开票作业，11 名自称「非建制派」及「第三路线」的候选人全部落败。

另外，如选前预测，此次选举投票率为历届选举新低，仅有30.2％，与2019年的香港区议会选举创下最高投票率大相径庭，当年共有约294万名登记选民投票，投票率达到71.23%。

根据《立场新闻》报导，落选的11名「非建制派」候选人，总票数加起来有 87,540 票，仅占总票数的 6.62%，其中有三人无法取回保证金。这些「非建制派」候选人包括，潘焯鸿、方龙飞、陈进雄、冯检基、谭香文、蔡明禧、曾丽文、黄俊琅、刘卓裕、黄成智及黄頴灏。

11人中，得票数最高的是九龙西区、民协前主席冯检基的15961票。冯检基从2015 年至今已连输5次选举，他表示对选举感到失望，认为败选因是投票率太低。

投票率创新低

这届地区直选香港共有135万个选民投票，整体投票率为 30.2 %，为1997年後有直选以来最低数字，2019区议会选举的投票率为71.23%。。这届选举最高投票率的选区为新界西南31.67%，最低的是新界东南仅得27.58%。

另外，虽然投票人数超过 135 万，但有效票数为1323,185，代表无效票数目达到27495票，比率达2.04%，《立场新闻》指出，比2016年立法会选举的1.54%多0.5个百分点，也是历届立法会选举无效票比率最高的一届。



流亡德国的香港运动人士邝颂晴向德国之声表示，低投票率传达出一个清楚的信息，也就是所有香港人都认为这个所谓的选举是个骗局，他说：「没有人认可这次的选举，拒绝承认它具有合法性又或是当选人能代表香港及香港社会。」

然而，高票当选、首次晋身立法会的港岛东的工联会吴秋北对于今届投票率创九七以来新低，吴秋北则回应称，「投票率不代表一切」，又说市民的投票就是想解决一直以来积累的问题。

投票率低有何警讯？

邝颂晴指出，近30%的投票率几乎等于2019年香港区议会选举投给亲北京阵营的选民数量。当时，亲北京阵营的投票率大约是30%。 「这表明政府仍然可以动员大量的支持者，这一点相当令人担忧」。 2019香港区议会选举是主权移交以来，民主派在区选中获得的最佳成绩，当时民主派和建制派获得的票数约为57%比41%。

选举前，香港当局逮补包括中文大学前学生会长苏浚锋等10人，并称他们公开煽惑他人不投票或投无效票，涉嫌触犯选举条例。邝颂晴向德国之声说：「我认为政府正试图在选举中创造一种恐惧的气氛，他们觉得如果他们逮捕足够多的人，那么公民社会就会被压制，没有人会再站出来说什么。」

HK01引述香港时事评论员袁弥昌指出，香港民意研究所的调查显示，民主派支持者只有一成受访者表示地区有值得支持的候选人，因此以民主派支持者为目标票源的候选人，当选机会似乎不太大。

他亦提到，若将历年立法会选举的投票意欲调查，与实际投票率比较，投票率一向只有一半左右。而今次选举投票意欲为48%，而实际投票率已起码有约三成，由此推断，建制派票源的稳定性相当高。

建制派大获全胜

如同该评论员的分析，亲政府的建制派在这次的选举中几乎大获全胜，西港民主建港协进联盟（民建联）所有直选地区都取得 1 席，他们所派出的10名候选人总票数达到 680,563票，占全部有效票的51.43 %。而工会联合会（工联会）派出的 3 人亦全部获胜，是继民建联的第二高。

观看视频 03:43 新時代的新選舉：他們為何參選香港立法會？

民建联主席李慧琼表示，选举后议会均是爱国者，只是背景不同，相信彼此在各方面会有不同意见「百花齐放」。针对全国侨联副主席卢文端日前曾称建制派「全胜即输」，李慧琼亦表示不同意，并称选举竞争激烈，民建联在十区均「拼尽全力、百分之二百努力」，会努力珍惜市民给予的机会。

下届立法会议员由之前的70人增至90人，经选举委员会选出的议员占40人，功能界别选出的议员占30人，一人一票选出的地方分区直选议员由35人减少至20人。

林郑赴北京

立法会选举落幕后，行政长官林郑月娥随即宣布于周一(20日)晚上至周四 (23日)到北京述职，向国家领导人习近平汇报香港经济、社会和政治方面的最新情况。 《明报》引述消息报道，投票情况也是汇报的项目之一。

（立场新闻、HK01等）

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