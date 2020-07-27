香港立法会选举因疫情推迟？暂无定论

(德国之声中文网) 《香港经济日报》称，最初提议延迟9月立法会选举的是一些建制派人士，理由则是香港新冠疫情严峻，已经连续6天的单日新增确诊数量突破100人。

有专家指出，香港当前的新一波疫情可能需要两个半月才能有效抑制，而原定9月6日的立法会选举会增加人群聚集风险。香港特区政府政务司司长张建宗7月27日在新闻发布会上也提到了立法会选举中的防疫问题，表示"希望有一个安全有序、公平公正的选举"，并指出疫情是不能够忽视的重要因素，称当局会每天监察情况、全盘考虑，"适当时候会公布是否押后选举"。

《香港经济日报》7月28日引述消息人士称，港府行政会议最早会于当天做出推迟选举的决定，"可能延后一年半载"。当天晚些时候，该报又报道称，港府行政会议"今日未有就押后立法会选举达成共识"。

行政会议召集人陈智思在接受香港电台访问时表示，没有听闻有关延后选举的讨论，现在也不知道政府会如何处理选举的安排，"现时处理疫情问题更为重要"。他还说，如果疫情无法控制，选举亦无法拉票，"会影响选举效果，相信政府要作考虑"。他认为，是否延迟选举"言之尚早"。



担心选情甚于担心疫情？

香港立法会前主席曾钰成表示，如果延后选举导致立法会出现真空期，港府可以根据《立法会条例》第11条之规定，在有立法需要时，由行政长官指示刚卸任的立法会主席及议员召开立法会紧急会议。

立法会中间派议员、"希望联盟"召集人田北俊反对这种做法，指出立法会紧急会议通过的法律不会有公信力。他认为，投票站如果隔得很开、选民间距1.5米排队，就不需要太担心病毒传播。田北俊认为，提出延后选举可能是因为建制派对当前选情没有信心，并指出"美国总统特朗普也没有因为民望落后而押后选举"。

泛民派议员许智峯也对外界表示，当局担心选情甚于担心疫情。他认为，推迟选举缺乏科学依据。

文山/乐然/(香港经济日报、香港电台等)

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