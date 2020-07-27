 香港立法会选举因疫情推迟？暂无定论 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2020

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时政风云

香港立法会选举因疫情推迟？暂无定论

《香港经济日报》7月28日报道称，港府正考虑因疫情延后原定9月初举行的立法会选举。外界担心，这有可能是因为建制派对当前选情没有信心。不过，港府行政会议召集人陈智思表示，“没有听闻”有关是否延后选举之讨论。

China Hongkong Parlament Abstimmung zu Wahlreform Plenarsaal (Reuters/B. Yip)

香港立法会(2015资料图)

DW.COM

香港连续第六日新冠确诊病例"破百"，港府宣布实施四项新措施，有效期七天。中国内地则通报新增确诊61例，其中大连14例，该市日前宣布进入疫情防控"战时状态"。

其中「DQ高危」的黄之锋被询问7大问题，黄形容这似要为其罗织违反国安法罪名，多於核实参选资格。学者料中美角力之下，本届选举或现大规模DQ潮。

在民主派阵营此前举行的非官方初选中，黄之锋是高票获得者之一。民主派阵营的目标是在9月举行的正式选举中获得共70个席位的立法会中的多数。但是，当局可能援引港版国安法取消一些候选人的资格。

参与协调民主派立法会初选的香港立法会前议员区诺轩宣布退出初选工作，成为国安法高压下退出政治活动的又一位泛民主派人士。

(德国之声中文网) 《香港经济日报》称，最初提议延迟9月立法会选举的是一些建制派人士，理由则是香港新冠疫情严峻，已经连续6天的单日新增确诊数量突破100人。

有专家指出，香港当前的新一波疫情可能需要两个半月才能有效抑制，而原定9月6日的立法会选举会增加人群聚集风险。香港特区政府政务司司长张建宗7月27日在新闻发布会上也提到了立法会选举中的防疫问题，表示"希望有一个安全有序、公平公正的选举"，并指出疫情是不能够忽视的重要因素，称当局会每天监察情况、全盘考虑，"适当时候会公布是否押后选举"。

《香港经济日报》7月28日引述消息人士称，港府行政会议最早会于当天做出推迟选举的决定，"可能延后一年半载"。当天晚些时候，该报又报道称，港府行政会议"今日未有就押后立法会选举达成共识"。

行政会议召集人陈智思在接受香港电台访问时表示，没有听闻有关延后选举的讨论，现在也不知道政府会如何处理选举的安排，"现时处理疫情问题更为重要"。他还说，如果疫情无法控制，选举亦无法拉票，"会影响选举效果，相信政府要作考虑"。他认为，是否延迟选举"言之尚早"。
 

Hongkong Wahlen (picture-alliance/ZUMA Press/W. Siau)

2020年7月12日，香港民主派初选，民众排队时保持较大间隔

担心选情甚于担心疫情？

香港立法会前主席曾钰成表示，如果延后选举导致立法会出现真空期，港府可以根据《立法会条例》第11条之规定，在有立法需要时，由行政长官指示刚卸任的立法会主席及议员召开立法会紧急会议。

立法会中间派议员、"希望联盟"召集人田北俊反对这种做法，指出立法会紧急会议通过的法律不会有公信力。他认为，投票站如果隔得很开、选民间距1.5米排队，就不需要太担心病毒传播。田北俊认为，提出延后选举可能是因为建制派对当前选情没有信心，并指出"美国总统特朗普也没有因为民望落后而押后选举"。

泛民派议员许智峯也对外界表示，当局担心选情甚于担心疫情。他认为，推迟选举缺乏科学依据。

文山/乐然/(香港经济日报、香港电台等)

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