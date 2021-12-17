香港立法会选举前夕：大力鼓励投票 严惩破坏行为

香港立法会将举行换届选举，投票率或创历史新低。香港特首辩解的同时，港府祭出大招鼓励民众投票，惩罚公开呼吁不投票等“违法”行为。
（德国之声中文网）香港将于周日（12月19日）举行立法会换届选举，这是港府推行港区《国安法》以及实施选举新制后的首次选举。角逐90个席位的153名候选人中，只有13人被认为属于非建制派，自称属民主派的仅有三人。最新民意调查显示，不到一半人表示会去投票，与历年同类调查相比，受访者投票意欲创30年来新低。
针对本届投票率或创历史新低的问题，香港特首林郑月娥日前在接受中国官媒《环球时报》专访时表示，投票率受很多因素影响，有一种说法是，政府工作做得好、公信力高时，投票率反而会降低，因为民众没有强烈的诉求要选择一些议员来监督政府，所以，投票率的高低不代表什么。
尽管如此，香港各界仍使出浑身解数鼓励民众投票。据路透社周六报道，位于香港的两家中国国有银行向员工发信，呼吁他们给立法会换届选举投票。报道援引两名知情人士称，中国银行(香港)最近几周内向员工发送两封电子邮件，鼓励他们投票，并进行一项非正式调查，询问员工是否打算投票。而中国建设银行则发送电邮呼吁，请为香港和自己投出神圣的一票。
上周，港府宣布，包括港铁在内多个公共交通营办商将于选举日提供免费乘车优惠。路透社介绍，香港公共交通营办商举办免费乘车日不多，多家营办商联合行动更是罕见。除了随处可见的政府宣传片，多名港府高官也通过各种社媒平台宣传选举，香港财政司司长陈茂波更是和同事们一起到社区派发宣传单张，呼吁市民"踊跃投票"。
然而，专家并不看好这些试图拉高投票率的措施。香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强向德国之声介绍，"其实香港政府也知道这些举措可能不太有用，但因为中央在意投票率，所以他们什么方式都得去做。"
港府一方面大力鼓励民众投票，另一方面则对公开呼吁不投票的行为采取零容忍的态度。香港廉政公署周六宣布通缉五人，称起涉嫌煽惑他人立法会选举不投票或白投票，违反选举条例。这五人分别是立法会前议员罗冠聪、曾参与民主派初选的张昆阳和三名前区议员李轩朗、李家伟及刘珈汶。
目前五人均已离开香港，廉政公署获裁判官签发手令，通缉他们归案。廉政公署至今已经就相关罪行拘捕十人，两人已被起诉，另有七人正被通缉，包括上述五人。有关调查现在仍然继续。
香港卫视报道，为确保选举安全顺利进行，香港警方17日派遣反恐特勤队、机场特警组及铁路应变部队三大反恐部门，于全港各区选举投票站附近视察及高姿态巡逻。
香港警务处处长萧泽颐表示，警队已作出全方位部署，调配超过1万警力，包括军装、便装和特种部队人员，以及特务警察，担任巡逻、监察、情报搜集等工作。
另据香港电台周六的消息，香港警方在柴湾拘捕一名35岁男子，指他涉嫌在网上发布煽惑他人犯法言论，包括煽惑他人以孤狼式袭击警务人员及票站人员，鼓吹使用暴力进行破坏等。警方行动仍在继续，不排除有更多人被捕。
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「爱国者治港」下的新制香港立法会选举即将於19日登场。在民主派缺席下，民调显示选情低迷，多数民众无投票意愿。专家指香港选举将「人大化」，即「大陆的选举风格，恐将成为香港未来的主旋律」。
香港廉政公署周一对香港前立法会议员许智峯和前区议员丘文俊发出通缉令，指两人涉嫌煽惑民众在下月的立法会选举中投白票，不投票，违反《选举（舞弊及非法行为）条例》，一经定罪，最高可判处监禁三年及罚款20万元。两人均已离开香港。