香港立法会选举前夕：大力鼓励投票 严惩破坏行为

（德国之声中文网）香港将于周日（12月19日）举行立法会换届选举，这是港府推行港区《国安法》以及实施选举新制后的首次选举。角逐90个席位的153名候选人中，只有13人被认为属于非建制派，自称属民主派的仅有三人。最新民意调查显示，不到一半人表示会去投票，与历年同类调查相比，受访者投票意欲创30年来新低。

针对本届投票率或创历史新低的问题，香港特首林郑月娥日前在接受中国官媒《环球时报》专访时表示，投票率受很多因素影响，有一种说法是，政府工作做得好、公信力高时，投票率反而会降低，因为民众没有强烈的诉求要选择一些议员来监督政府，所以，投票率的高低不代表什么。

鼓励投票花样多

尽管如此，香港各界仍使出浑身解数鼓励民众投票。据路透社周六报道，位于香港的两家中国国有银行向员工发信，呼吁他们给立法会换届选举投票。报道援引两名知情人士称，中国银行(香港)最近几周内向员工发送两封电子邮件，鼓励他们投票，并进行一项非正式调查，询问员工是否打算投票。而中国建设银行则发送电邮呼吁，请为香港和自己投出神圣的一票。

上周，港府宣布，包括港铁在内多个公共交通营办商将于选举日提供免费乘车优惠。路透社介绍，香港公共交通营办商举办免费乘车日不多，多家营办商联合行动更是罕见。除了随处可见的政府宣传片，多名港府高官也通过各种社媒平台宣传选举，香港财政司司长陈茂波更是和同事们一起到社区派发宣传单张，呼吁市民"踊跃投票"。

然而，专家并不看好这些试图拉高投票率的措施。香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强向德国之声介绍，"其实香港政府也知道这些举措可能不太有用，但因为中央在意投票率，所以他们什么方式都得去做。"

涉煽惑他人不投票 罗冠聪等5人被通缉

港府一方面大力鼓励民众投票，另一方面则对公开呼吁不投票的行为采取零容忍的态度。香港廉政公署周六宣布通缉五人，称起涉嫌煽惑他人立法会选举不投票或白投票，违反选举条例。这五人分别是立法会前议员罗冠聪、曾参与民主派初选的张昆阳和三名前区议员李轩朗、李家伟及刘珈汶。

目前五人均已离开香港，廉政公署获裁判官签发手令，通缉他们归案。廉政公署至今已经就相关罪行拘捕十人，两人已被起诉，另有七人正被通缉，包括上述五人。有关调查现在仍然继续。

警力"全方位部署"

香港卫视报道，为确保选举安全顺利进行，香港警方17日派遣反恐特勤队、机场特警组及铁路应变部队三大反恐部门，于全港各区选举投票站附近视察及高姿态巡逻。

香港警务处处长萧泽颐表示，警队已作出全方位部署，调配超过1万警力，包括军装、便装和特种部队人员，以及特务警察，担任巡逻、监察、情报搜集等工作。

另据香港电台周六的消息，香港警方在柴湾拘捕一名35岁男子，指他涉嫌在网上发布煽惑他人犯法言论，包括煽惑他人以孤狼式袭击警务人员及票站人员，鼓吹使用暴力进行破坏等。警方行动仍在继续，不排除有更多人被捕。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。