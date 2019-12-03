 香港立法会议员提案弹劾林郑 成案机会渺茫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港立法会议员提案弹劾林郑 成案机会渺茫

香港立法会25位民主派议员对特首林郑月娥联合提出弹劾案，但遭到政务司司长反对。双方交锋在12月5日还会继续，但是预计弹劾案通过的机会微乎其微。

Hongkong Protest im Parlament (Reuters/T. Siu)

(德国之声中文网) 12月4日傍晚，香港立法会25名民主派议员提出临时动议，根据《基本法》第73條第9項，弹劾特首林郑月娥。文件中指责林郑强推备受争议的法案、动用过分武力镇压集会、造成社会撕裂等，相当于侵害了《基本法》所保障香港市民应享有的权利，构成严重违法及渎职。由于辩论一直到晚上七点半都还没结束，12月5日继续在立法会辩论。

辩论之后的表决以「分组点票」进行，亦即需要地区直选与功能組别的议员都过半同意才能成案，预计弹劾林郑的案件无法达到这个门槛。香港《Now新闻台》报导，民主派深知成功机会是零，动议只是希望令建制派尴尬，令他们进退两难。

《立场新闻》报导，提出议案的公民党党魁杨岳桥批评，香港特首林郑月娥在民调评分中只有19.7分，区议会选举结果也充分反映民众对政府的不满，但是林郑月娥仍然坚决不辞职，杨岳桥说提出动议是「送她一程」。

政务司司长张建宗在會議上发言时表示，动议是非常严肃的宪制程序，「不可以把动议当做政治工具」，促请议员否决议案。他说，政府过去一段时间的表现可能有改善的必要，但特首每个决定都合法合宪，并没有违法渎职。

弹劾香港特首有多难?

香港立法会想要弹劾特首，需要经过五道程序：

1. 超过1/4立法会议员联合动议，指控行政长官严重违法或渎职行为而不辞职。

2. 议员辩论后进行「分组点票」表决，須同时在功能界别与地区直选分组当中获得半数同意票。

3. 委托终审法院组成独立调查委员会，调查是否有充足证据构成指控。

4. 立法会進行表決，獲到2/3议员支持通过弹劾案。

5. 送交中国国务院做最后核定。

虽然现在立法会有25名民主派议员提出临时动议，他們也在地區直選席次過半，但由於功能組別由建制派佔大多數，所以预计到了「分组点票」关卡就会失败。前一任特首梁振英曾经遭到两次弹劾，也都在第二关就宣告终结。

罗法/李芊(综合报导)

相关内容

Hongkong PK Carrie Lam Proteste PolyU

林郑: 香港享受多方自由 美国法案「没有必要」 03.12.2019

正当中方祭出两项措施反制美方的《香港人权与民主法案》时，香港本身很有可能在今年迎来15年首度財政赤字。林鄭解释，香港的经济局面非常严峻，短期内将再推紓困措施。

Hongkong Lokalwahlen Regierungschefin Carrie Lam

建制派失大片席位 林郑月娥: 不影响工作 26.11.2019

25日香港区议会选举开票结果显示，泛民派拿下388个席位，大幅改写政治版图。许多评论认为这次选举相当于市民对港府的一次不信任公投，希望促使政府正视民意，做出改革。然而香港特首林郑月娥在最新的表态中說，她已針對五大诉求作出回應。

林鄭月娥這樣解讀選舉結果 26.11.2019

有人將香港區議會投票視為對香港政府的抗議和對運動的支持。但林鄭月娥說，投票結果顯示，大多人投票是反暴力。港府處理反修例風波的能力還有多少公信力?

广告

媒体看中国

China Uiguren in der Provinz Xinjiang (AFP/G. Baker)

德语媒体：难道维族人都是恐怖分子吗？

《法兰克福汇报》强调，事到如今，西方没有任何人可以对新疆的侵犯人权暴行视而不见。瑞士《金融经济报》则刊评指出，美国衰退、中国崛起导致的国际政治大洗牌，将造成比冷战更深远的影响。  