香港立法会议员提案弹劾林郑 成案机会渺茫

(德国之声中文网) 12月4日傍晚，香港立法会25名民主派议员提出临时动议，根据《基本法》第73條第9項，弹劾特首林郑月娥。文件中指责林郑强推备受争议的法案、动用过分武力镇压集会、造成社会撕裂等，相当于侵害了《基本法》所保障香港市民应享有的权利，构成严重违法及渎职。由于辩论一直到晚上七点半都还没结束，12月5日继续在立法会辩论。

辩论之后的表决以「分组点票」进行，亦即需要地区直选与功能組别的议员都过半同意才能成案，预计弹劾林郑的案件无法达到这个门槛。香港《Now新闻台》报导，民主派深知成功机会是零，动议只是希望令建制派尴尬，令他们进退两难。

《立场新闻》报导，提出议案的公民党党魁杨岳桥批评，香港特首林郑月娥在民调评分中只有19.7分，区议会选举结果也充分反映民众对政府的不满，但是林郑月娥仍然坚决不辞职，杨岳桥说提出动议是「送她一程」。

政务司司长张建宗在會議上发言时表示，动议是非常严肃的宪制程序，「不可以把动议当做政治工具」，促请议员否决议案。他说，政府过去一段时间的表现可能有改善的必要，但特首每个决定都合法合宪，并没有违法渎职。

弹劾香港特首有多难?

香港立法会想要弹劾特首，需要经过五道程序：

1. 超过1/4立法会议员联合动议，指控行政长官严重违法或渎职行为而不辞职。

2. 议员辩论后进行「分组点票」表决，須同时在功能界别与地区直选分组当中获得半数同意票。

3. 委托终审法院组成独立调查委员会，调查是否有充足证据构成指控。

4. 立法会進行表決，獲到2/3议员支持通过弹劾案。

5. 送交中国国务院做最后核定。

虽然现在立法会有25名民主派议员提出临时动议，他們也在地區直選席次過半，但由於功能組別由建制派佔大多數，所以预计到了「分组点票」关卡就会失败。前一任特首梁振英曾经遭到两次弹劾，也都在第二关就宣告终结。

罗法/李芊(综合报导)