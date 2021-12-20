 香港立法会议员就任 首次在中国国徽下宣誓 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2022

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时政风云

香港立法会议员就任 首次在中国国徽下宣誓

香港新一届立法会议员3日首次在特首林郑月娥监督下丶在中国国徽下进行宣誓。在「爱国者治港」的原则下，这次的宣誓仪式比起2016年时的上一场要来得安静许多。

Hongkong China Carrie Lam

香港新一届立法会议员3日首次在特首林郑月娥监督下丶在中国国徽下进行宣誓。议员们宣誓时的一举一动都受到媒体的关注。

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北京大幅修改选举制度后，香港首次举行立法会换届选举。候选人中民主派的缺席使外界更加关注此次选举的投票率，结果正如外界预期。

《法兰克福汇报》对立场新闻的遭遇发表评论称，中国领导层正让香港迈向“一体化”，并试图决定关于这个国家的所有言论。《日报》则关注新冠疫情对中国带来的根本改变。

香港《众新闻》2日宣布将於1月4日停止营运。总编3日向媒体表示，主要是受到《立场新闻》停运影响，才做出相关决定。有学者感叹，虽然媒体停运是迟早的事，但这些事情发生的速度仍令人震惊。

（德国之声中文网）在香港民主派缺席的立法会选举於去年12月落幕後，香港立法会的90名新议员於周一（1月3日）宣誓就任。

本届宣誓仪式首次改由香港特首林郑月娥亲自监督，宣誓时会议厅上挂着的香港紫荆花区徽，也首次改成中华人民共和国的国徽。新任议员宣誓时的一举一动，像是发言和手势都成为香港媒体关注的焦点。

《香港自由新闻》（HKFP）报道，有两名立法会议员在宣誓时漏掉一些字，被立法会秘书长陈维安要求重读他们的誓言。还有三人选择用普通话而不是人香港人普遍使用的广东语来进行宣誓。

港媒也关注到议员陈克勤在宣誓时，并未举起右手的行为。对此，陈克勤表示，自己庄重丶准确丶完整完成宣誓，举手动作并非《宣誓及声明条例》要求，他已向相关部门确认自己宣誓有效。

法新社报道，中国已按照自己的专制形式重塑了香港，任何被当局认为「不爱国」的人都被逐出公职。在「爱国者治港」的原则下，未来四年内的立法会议员皆是由「效忠者」所组成，香港政府也不需再面对来自民主派议员的监督与反对。

在12月举行的立法会选举中，当局审查了所有候选人的政治忠诚度。而在90个席位中，只有20个是透过直接选举产生的，其余的席次则是由亲北京的选举委员会选择的。在90名议员里，只有一人被认为是「非建制派」。

Hongkong | Politische Grundsatzrede Carrie Lam

在「爱国者治港」原则下选出的新香港立法会议员将就任。

「爱国者治港」正式启动

3日的立法会宣誓仪式与上一次2016年的仪式相比安静了许多。当时有6名民主派议员利用他们的誓言高呼口号或展示标语，这些议员后来陆续遭到撤职。随着《香港国安法》的通过，香港着名的民主派人士目前大多已身陷囹圄，或者流亡海外。

北京称香港新的政治制度是一种恢复城市稳定发展的方式，并表示香港仍旧包容多元主义。然而包括许多西方国家在内的批评声浪则称，北京已撕毁了1997年香港回归时与英国所做出的丶维持香港自由与自治的承诺。

星岛网报道，在宣誓结束後，立法会议员丶香港最大的亲北京政党民建联的负责人李慧琼感谢北京 「将香港带回正确的轨道，使立法机构恢复稳定」。

「我很兴奋，因为香港已经进入了一个新的时代，我们可以摆脱政治争端，携手改善治理，」李慧琼表示。

对於宣誓仪式，中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室（中联办）发言人则指出：「立法会议员宣誓的场地首次悬挂国徽，体现『一国两制』下香港作为中华人民共和国一个地方行政区域的法律地位，是『爱国者治港』原则在立法机关得以推进落实的写照。」

发言人并表示：「公职人员宣誓效忠制度的进一步确立和完善，体现了基本法确立的行政主导体制的应有之义。」

（HKFP丶法新社丶星岛网）

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