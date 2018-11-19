 香港立法会补选 泛民落败 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.11.2018

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时政风云

香港立法会补选 泛民落败

香港立法会九龙西地方选区週日进行补选，由民主派李卓人面对亲中建制派力挺的陈凯欣。最终陈凯欣十万多票赢得选战，泛民未能夺回议会中的“关键否决权”。

China Hongkong Edward Yiu Chung-yim (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)

香港立法会九龙西地方选区週日进行补选。民主派因为冯检基脱党参选，导致工党参选人李卓人败给建制派支持的陈凯欣。

(德国之声中文网) 香港立法会九龙西地方选区补选唱票于週一 (11月26日) 清晨结束，陈凯欣以106457票击败李卓人的93047票。独立参选的冯检基则得到12509票。李卓人落选代表香港民主派再失地方直选的席次，使民主派席次维持在16席，而建制派则从17席变成18席。

选举结果也代表民主派无法夺回当初因数名民主派议员资格被取消，而失去的关键否决权。获得这关键一席的建制派将有机会主导议事规则修改，并让建制派续掌议会。在中国不断打压的情况下，这个结果对香港民主运动来说，是另一个打击。

李卓人在落选后表示：「民主派需审视今天的选举结果，但我们也得很快重整旗鼓，并再次替香港人与香港的未来而战。」

虽然有香港媒体报道认为，此番民主派为避免再度因内部分裂而输了选举，集体动员助选。然而，最终因为冯检基执意脱党参选，民主派因此流失一些票数，导致李卓人与陈凯欣之间票数被拉开。不过，泛民阵营认为投票率不高，特别是民主派支持者投票意愿低，才是败选主因—毕竟，李冯两人总票数相加仍比陈少900票左右。

Agnes Chow (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

本次败选代表民主派再失地方直选的席次，这也让它们错失重夺关键否决权的机会。

但根据香港选举管理委员会统计，此次投票率为44.4%, 与三月的九龙西补选票数差不多。九龙西这次补选，主要是填补前议员刘小丽因签署港独自决声明而被裁定提名无效的空缺。她是最近一位被取消参选资格的候选人。中国政府此前一再强调它们无法容忍任何人试图分化中国领土。

今年一月，香港众志的周庭也被取消参选资格，而外界认为该决定与香港众志一直提倡民主自决有关。2016年时，六名议员因在立法会宣誓时更改誓词内容，被香港高等法院取消资格。这结果也让建制派首次在功能界别跟地区直选的议员席次过半。

杨威廉/罗法(法新社等)

 

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