香港立法会补选 民主派分裂而落败

(德国之声中文网) 香港立法会九龙西地方选区补选唱票于週一 (11月26日) 清晨结束，陈凯欣以106,457票击败李卓人的93,047票。独立参选的冯检基则得到12,509票。李卓人落选代表香港民主派再失地方直选的席次，使民主派席次维持在16席，而建制派则从17席变成18席。

选举结果也代表民主派无法夺回当初因数名民主派议员资格被取消，而失去的关键否决权。获得这关键一席的建制派将有机会主导议事规则修改，并让建制派续掌议会。在中国不断打压的情况下，这个结果对香港民主运动来说，是另一个打击。

李卓人在落选后表示：「民主派需审视今天的选举结果，但我们也得很快重整旗鼓，并再次替香港人与香港的未来而战。」

根据香港媒体报导，虽然民主派为避免再度因内部分裂而输了选举，此次集体动员助选。然而，最终因为冯检基执意脱党参选，民主派因此流失一些票数，导致李卓人与陈凯欣之间票数被拉开。此外，投票率不高也被认为是导致民主派败选的原因之一。专家认为，在建制派票仓稳固跟冯检基瓜分票源的前提下，投票率须超过50%，李卓人才有可能胜出。

但根据香港选举管理委员会统计，此次投票率为44.4%, 与三月的九龙西补选票数差不多。九龙西这次补选，主要是填补前议员刘小丽因签署港独自决声明而被裁定提名无效的空缺。她是最近一位被取消参选资格的候选人。中国政府此前一再强调它们无法容忍任何人试图分化中国领土。

今年一月，香港众志的周庭也被取消参选资格，而外界认为该决定与香港众志一直提倡民主自决有关。2016年时，六名议员因在立法会宣誓时更改誓词内容，被香港高等法院取消资格。这结果也让建制派首次在功能界别跟地区直选的议员席次过半。

杨威廉 (法新社等)