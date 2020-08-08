 香港立法会真空期何解？中国人大开会讨论 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2020

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时政风云

香港立法会真空期何解？中国人大开会讨论

中国全国人大常委会周六起一连四日在北京召开会议，议程包括如何应对香港推迟立法会选举所造成的真空期。四名刚被剥夺参选资格的民主派议员的去留也成为各界关注的焦点。

China Hongkong Parlament Abstimmung zu Wahlreform Plenarsaal (Reuters/B. Yip)

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继立法会选举押后一年後，2021年12月举行的香港特首选委选举也传出引入「确认书」制度，确保参选人政治立场。过去一年支持率触底的特首林郑月娥会否连任，也成为外界焦点。

香港大律师公会声明，对香港特区政府将原定于9月举行的立法会选举押后一年表示极度关注，并称该决定最终或被裁定不合法。

香港回归23周年适逢国安法上路首天，典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

民主派抢攻香港立法会「35+」，即过半数议席，引起北京忧虑。港府周四史无前例DQ 12名横跨激进抗争派与温和泛民的参选人，外界关注Plan B人选会否落入同一命运，事件也引发国际反弹。

据港媒报道，12名民主派立法会选举参选人被裁定提名无效，其中包括黄之锋、杨岳桥等。港府随后发新闻稿解释DQ（取消参选资格）原因，并称不排除有更多人被DQ。

香港政府取消了12名民主派候选人的参选资格，阻止他们参加原订於9月6日举行的立法会选举。香港中文大学的政治学者马岳对德国之声表示，DQ（取消参选资格）范围明显扩大，北京意欲加强控制香港。

（德国之声中文网）香港原定9月6日举行第七届立法会选举，但香港行政长官林郑月娥7月31日以新冠疫情为由，引用《紧急情况规例条例》将选举押后一年。中国全国人大周六在北京召开为期四日的会议，会议期间将讨论是否延长即将于9月30日到期的本届香港立法会任期。

香港行政长官林郑月娥表示，延长本届立法会的任期是务实做法。但这又引出另一个棘手问题-即是否延长四名已被禁止寻求连任的民主派议员任期一年。

香港选举主任7月30日裁定，黄之锋、岑敖晖等12人的选举提名无效。其中公民党的杨岳桥、郭家麒、郭荣铿及梁继昌是现任立法院议员。选举主任称，上述人士因为建议外国政府制裁北京和香港，违反新出台的国安法。

中国人大常委谭耀宗周五在前往北京与会前也对香港媒体表示，相信人大常委会议将就香港立法会的真空期问题做出原则性决定。他表示，外界倾向支持让本届立法会议员过渡留任一年，但对部分议员能否留任有不同见解，这有待人大常委会开会再讨论。

香港媒体《头条日报》指出，建制派对如何处理真空期基本上围绕着两个问题：第一，法律上如何处理最为合宪；第二，被取消选举资格的四名议员是否能进入未来一年的立法机关。

亲北京的香港议员何君尧周三表示，"任何主张香港独立，并实际参与暴动等非法行为者，我们不应让他们再连任。"

中国人大常委会预计将在此次的会议中，对四名被取消参选资格的现任议员命运做出决定。

批评者认为，北京迅速出台的港版国安法正侵蚀亚洲金融中心香港的政治自由。美国周五该国宣布对香港特首林郑月娥等11名香港及中国涉港官员实施制裁。

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没有归期的香港抗争路

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