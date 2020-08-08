香港立法会真空期何解？中国人大开会讨论

（德国之声中文网）香港原定9月6日举行第七届立法会选举，但香港行政长官林郑月娥7月31日以新冠疫情为由，引用《紧急情况规例条例》将选举押后一年。中国全国人大周六在北京召开为期四日的会议，会议期间将讨论是否延长即将于9月30日到期的本届香港立法会任期。



香港行政长官林郑月娥表示，延长本届立法会的任期是务实做法。但这又引出另一个棘手问题-即是否延长四名已被禁止寻求连任的民主派议员任期一年。

香港选举主任7月30日裁定，黄之锋、岑敖晖等12人的选举提名无效。其中公民党的杨岳桥、郭家麒、郭荣铿及梁继昌是现任立法院议员。选举主任称，上述人士因为建议外国政府制裁北京和香港，违反新出台的国安法。



中国人大常委谭耀宗周五在前往北京与会前也对香港媒体表示，相信人大常委会议将就香港立法会的真空期问题做出原则性决定。他表示，外界倾向支持让本届立法会议员过渡留任一年，但对部分议员能否留任有不同见解，这有待人大常委会开会再讨论。



香港媒体《头条日报》指出，建制派对如何处理真空期基本上围绕着两个问题：第一，法律上如何处理最为合宪；第二，被取消选举资格的四名议员是否能进入未来一年的立法机关。



亲北京的香港议员何君尧周三表示，"任何主张香港独立，并实际参与暴动等非法行为者，我们不应让他们再连任。"



中国人大常委会预计将在此次的会议中，对四名被取消参选资格的现任议员命运做出决定。



批评者认为，北京迅速出台的港版国安法正侵蚀亚洲金融中心香港的政治自由。美国周五该国宣布对香港特首林郑月娥等11名香港及中国涉港官员实施制裁。

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