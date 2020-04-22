（德国之声中文网）香港立法会周五召开两场内务委员会，泛民派与建制派为了会议应由谁主持爆发冲突，在下午的会议中发生激烈拉扯。

上午第一节会议由上次内会副主席郭荣铿主持，会上决定下午的会议要继续选出内会新任主席。由于上个立法年度内会主席、泛民派议员李慧琼要竞选连任，泛民派认为她无权主持第二场会议。但在上场会议结束后，李慧琼自行坐上主席台，建制派议员和保安站成一排形成人墙挡在主席台前。而泛民派议员质疑李慧琼无视议事规则，包围主席台抗议，现场爆发肢体冲突。香港媒体报道称，有议员在拉扯中受伤，被抬上担架送医。部分议员还在会场进行网络直播。

泛民派议员在会议厅高举印有"李慧琼违规越权"的牌子，认为李慧琼没有权利主持会议。双方议员互相叫骂，最终多名民主派议员被驱逐出会场。香港媒体指出，在泛民全数被逐出会场或杯葛立场后，与会议员火速处理余下事务，但备受争议的《国歌法》并不在今日的议事内容中。

香港立法会爆冲突 泛民派包围主席台

香港立法会爆冲突 泛民派包围主席台

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根据端传媒报道，香港内会的风波源于去年10月。新立法年度开始后，内会主席李慧琼被提名作为建制派唯一候选人续选主席，由副主席郭荣铿负责处理选举事宜，但经过多次开会仍未能进入选举程序。按照惯例，香港立法会内委会会在首次会议上决定新任正、副主席人选。

香港立法会主席梁君彦三月底曾寻求外界法律意见；外聘资深大律师认为李慧琼有权在内会选出新主席前召开会议，处理急切或重要事务，而李慧琼在周五的会议上也引述律师的意见，坚称自己有权主持会议。香港行政长官林郑月娥本周二也批评郭荣铿瘫痪内会，造成立法会无法正常处理事务。

香港立法会内务委员会的主要职能是审议提交给立法会的法案，为立法会会议做准备，成员包括立法会主席外所有议员。由于时隔半年、经过17次会议后香港立法会内会仍未选出下届正、副主席，中国国务院港澳办及北京中央驻港联络办公室四月罕见发出声明，批评郭荣铿等部分立法会议员"滥用权力"，恶意"拉布"，采取"政治揽炒"，造成香港立法会陷入瘫痪。此举遭到泛民派指责干预香港内部事务，违反香港《基本法》第22条，破坏"一国两制"。