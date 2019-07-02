香港立法会满目疮痍 民主派谴责林郑卸责示威者

（德國之聲中文網）在示威者佔領香港立法會的事件後，香港警方在7月2日白天封鎖現場，而清潔人員也開始清理周圍的垃圾。抗議現場散落頭盔、口罩、雨傘等各式示威者遺留下來的物品，而立法會外部的玻璃也多處損毀嚴重。示威者在立法會牆外遺留的一些訴求及抗議標語仍清晰可見。

大批媒體及泛民主派議員大約在接近中午時刻聚集在立法會外，而立法會主席梁君彥也在12點於立法會外召開記者會，表示今天上午巡視立法會時發現大樓損毀嚴重，而他對此感到極度遺憾及痛心，並予以昨晚示威者的行為給予最嚴厲的譴責。他也宣布，由於立法會大樓的保安、供電及消防系統都受到不同程度的損壞，所以接下來兩週立法會將無法召開會議。

「火山爆發」

立法會民主派召集人毛孟靜 (Claudia Mo) 在立法會外接受德國之聲訪問時表示，雖然示威者昨晚的行為十分暴力，但各界也應該試圖了解他們為何會有如此絕望的表現。她説：「這些年輕人試圖指出問題，但香港政府卻輕易地便忽略了這些問題。我認為林鄭月娥想試圖扭轉社會對整個反逃犯條例示威遊行的論述，並將責任都歸咎於這些年輕的示威者。我認為這是非常不對的做法。」

毛孟靜呼籲林鄭月娥應該立即卸下自己「冷酷且官僚」的面具，並真誠的與香港的年輕示威者展開對話。她以火山爆發來形容昨晚的示威行動，並批評香港政府的做法宛如「用一滴水去救火」一樣，根本無法有效的解決問題的根本。然而，她也提到，泛民主派並不支持示威者昨晚破壞公家財產的舉動，而她也提到昨日在示威者絕對開始對立法會進行衝撞前，她也數度與在前線的示威者懇談，試圖說服他們不要衝動，但她說這些示威者似乎早已下定決心要以這樣的行動來表達對政府的不滿。

立法會民主派召集人毛孟靜 (Claudia Mo)

她告訴德國之聲：「這些示威者的行為其實也不可取，因為就像我過去一再強調的，和平的抗爭比暴力行為來的更強大，但當這些年輕人下定決心要執行一個任務時，我再怎麼跟他們講道理，他們應該也聽不進去。我認為各界都應該從昨晚的事件學到一些課題。」

她認為年輕示威者應該放下所謂的烈士心態，不要一直想著自己能為民主犧牲，因為在她看來，這樣心態下所激發出來的行為往往後果不堪設想。

香港立法會建制派的議員廖長江在立法會外接受媒體聯訪時則表示，看到作為香港重要憲制機關的立法會遭示威者破壞，是令人心寒的「暴徒」行為。而他表示建制派成員一致強烈譴責昨晚的行動，並呼籲香港警方嚴厲執法。他表示：「香港政府已聽到示威者的心聲，並停止相關立法工作。社會大眾應該多包容政府，並適度的疏導香港的年輕人。」

政府忽略人民意見的結果

2014年香港雨傘運動的其中一位領袖黃之鋒今天也現身立法會外。他原先試圖以泛民主派議員助理的身份進立法會拿回電腦，但卻被警方阻擋在外。他在接受德國之聲訪問時表示，昨晚示威者的表現顯示他們對政府的不信任，與擔憂政府雖然暫緩所有逃犯條例相關的立法程序，但在明年7月前，政府仍有機會能重啟相關的立法程序。

黃之鋒本周二現身立法會外

他說：「此外，由於香港立法會的成員都不是透過真正民主的選舉所選出來的，所以許多香港人民也都認為這些議員並沒有真的代表他們的利益，所以他們才會決定採取風險更高的抗爭行為。」

國際特赦組織香港分會的總幹事譚萬基表示，在所有參與了反逃犯條例示威活動的組織都共同向香港政府提出撤回修正草案的訴求時，香港特首林鄭月娥便有責任要掌控整個局面，並傾聽超過200萬香港人民的心聲。他告訴德國之聲：「我認為特別刁難一小群示威者並無法緩和現在香港社會的氛圍，反而只會讓香港社會呈現更分裂的局面。」

黃之鋒認為，不少香港年輕人覺得自己已嘗試了各種方法來表達對政府的不滿，但仍無法見到政府開始轉變態度，所以他們才會覺得需要採取與以往不同的手法來表達訴求。而在他眼裡，雖然國際社會可能不認同昨晚示威者衝進立法會的行動，但他希望國際社回能明白為何這些香港年輕人會願意冒險做可能危及生命的舉動。

他告訴德國之聲：「我相信如果香港政府持續忽略人民的訴求，那這場運動將會持續下去。」