 香港立法会全票通过《维护国家安全条例草案》 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2024

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政治

香港立法会全票通过《维护国家安全条例草案》

香港立法会今日（3月19日）以89票赞成、0票弃权、0票反对，三读通过《维护国家安全条例草案》，完成香港《基本法》第23条立法。该条例将于3月23日刊宪生效。

香港立法会火速审议并全票通过《基本法》23条

香港立法会火速审议并全票通过《基本法》23条

（德国之声中文网）香港《基本法》第23条《维护国家安全条例》草案立法工作周二（3月19日）上午加开会议，进行二读辩论。 据香港电台报导，下午3时半后，88位议员全数发言完毕，每人约5分钟，所有人都称支持立法；4时左右二读通过，进入全体委员会审议阶段。晚些时候，立法会三度全票通过《维护国家安全条例》。

二读表决前，香港保安安局局长邓炳强对议员的「高效」审议表达谢意，称这是「香港社会各界共同努力的成果」。

上午辩论开始前，香港政务司司长陈国基曾致函所有议员，呼吁支持法案通过。 立法会主席梁君彦则称，议员应对于能够参与23条立法此一「历史重任」感到光荣。

保安局前局长、新民党主席叶刘淑仪2003年曾负责推动23条立法，当时以失败告终。 她如今称，对于立法能走到今天、完成「宪制责任」而感到高兴。

法案委员会主席廖长江称，23条立法是香港「27年来未做的必答题」，因此有必要「补齐国安的短板」，「国安才能港安、港安才能家安」。 他称草案在维护国安与人权之间取得平衡，通过后将能与《香港国安法》「衔接、兼融和互补」，依法「惩治极少数危害国家安全份子」。

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为什么要担心23条立法？

23条立法工作自今年1月启动公众咨询阶段，3月8日正式公告草案内容，立法会也在同一天火速展开一读、二读程序，19日便展开三读，立法速度相当快。 此前，香港特首李家超曾表示希望「全速进行」审议与立法程序：「早一日立法、国家安全就早一日得到保障。」

这项立法量刑相当重，且若涉及「境外势力」，还会罪加一等。 根据法案，「叛国」、「叛乱」罪可处终身监禁；「勾结境外势力作出煽动」可处10年徒刑；新增的「境外干预」罪，最高则可判14年。 「危害国家安全的破坏活动」方面，新增禁止以电子系统破坏公共设施；若有勾结境外势力，则可处终身监禁。

此外，「国家秘密」定义也扩大，纳入中港经济、社会发展、科技等资料，若「非法披露国家机密」，最高可判10年；「间谍活动」则可判20年。 法案内更设有「域外效力」条款，也就是上述罪名适用于在香港以外的地区。

商界人士与记者陆续表达对23条立法的忧虑，特别是关于「国家秘密」的范畴扩大，「红线」越来越难以分辨，可能对外国机构从事研究、企业尽职调查造成负面影响。

2019年「反送中」运动后，港府透过《香港国安法》使港人噤声；自国安法2020年生效至今3年多，超过百人因国安罪名入狱，《苹果日报》、立场新闻等 媒体关门，香港逐渐失去曾经的自治和公民自由，大批青壮年、中产阶级专业人士离港、转赴欧美。

 

（综合报导）

 

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