香港立法会三读通过完善选举制度条例草案

（德国之声中文网）据路透社报道，《条例草案》将于5月31日刊宪并生效。香港特区政府其后将开始筹备未来三场选举，分别是今年9月举行的选举委员会界别分组一般选举、12月的立法会换届选举，以及明年3月的行政长官选举。

今年3月底，中国全国人大常委会全票通过改革香港选举制度，落实“爱国者治港”，随后特区政府展开修改本地法律的工作。

在新的选举制度下，香港下届立法会的议席数目将由70席增加至90席，直选议席大减，并设立候选人“资格审查委员会”负责审查并确认立法会、选举委员会委员和行政长官候选人的资格。

修例草案建议将煽动集体“投白票”或破坏选举行为订为刑事罪行。至于过去沿用的“政改五部曲”亦被撤销，特首日后将无权再主动启动政改程序。

香港特首林郑月娥表示， “近年香港出现的政治乱象充分说明香港选举制度存在的漏洞，令反中乱港分子有机可乘，进入特区政治体制，严重损害香港宪制秩序、危害国家安全及阻碍施政”，为堵塞漏洞，中国人大常委会在全国人大授权下，通过经修订《基本法》附件一和附件二，她很高兴政府能够在两个月内快速地完成修改本地选举法例的工作。

中国国务院港澳办发言人也表示，《条例草案》 三读通过标志着完善香港特别行政区选举制度涉及的本地立法工作全面完成，形容这是依法治港、拨乱反正的又一重大制度成果，将开启香港良政善治新篇章。

据《头条日报》报道，今天在立法会投下反对票的是热血公民的郑松泰及医学界陈沛然。

《明报》报道称，民主党主席罗健熙于立法会外见记者时表示，市民认为是次修订是迈向普选的一个“倒退”，民主党正讨论是否参选12月的立法会选举，9月会于党内投票决定。

还有批评人士认为，此次所谓选举法改革完全同基本法精神背道而驰，将使反对派失去本已非常有限的参政空间。国安法实施以来，很多民主派活跃人士和政治家都已因种种原因被捕入狱。一些议员因“就职誓词不合标准”而被取消议员资格。还有一些活跃人士已经被迫离开香港，开始了流亡生活。

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