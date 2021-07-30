香港移民潮：传媒人、艺术家纷纷出走

（德国之声中文网）《香港自由新闻》报导，知名资深新闻人、香港外国记者会前主席韦安仕（Steve Vines）已离开香港，目前人在英国。他在一封發给亲友的电邮中提到，「白色恐怖」已经横扫香港，而他看不出来情况在短期内有任何好转迹象。而韦安仕的离开，也对香港的新闻从业者释放出另一个危险的信号。

曾主持过香港电台英文节目《The Pulse》、在香港待了超过 35 年的韦安仕表示，离开香港是一个「带着沉重心情、混杂极大遗憾与解脱」的情绪下所作的决定。他称「香港现在处于非常黑暗的境地，因为中国的独裁大幅削减及焚烧一国两制仅存的破烂碎片。」

韦安仕自 1987 年移居香港，曾任职英国《卫报》驻港记者，也曾为BBC、《每日邮报》和《独立报》及《亚洲时报》等媒体撰稿，其时事评论曾获颁人权新闻奖。

韦安仕在6月30日于节目中表示自己将告别香港电台，并称在香港国安法实施一周年的大环境下，「作为一个稍有批判性的人，都会认为不应再留在港台」。此前知名香港电台《疯show快活人》主持曾志豪、《自由风自由PHONE》主持区家麟皆相继被撤换，前者在7月中也已离开香港、抵达台湾。

韦安仕表示，他会非常想念香港的人，也梦想着有一天回来时，不用担心成群的警察在早上出现在家门。

知名艺术家离港赴台

除了韦安仕以外，作为香港最知名异议艺术家之一的黄国才今天（8月3日）也在社群媒体上宣布，他已离开香港，他申请了台湾的就业金卡，目前人已在台湾。法新社报导，黄国才表示，他希望在台湾寻求「百分之百的言论自由」，免于香港政府对异议人士的打压。

现年51岁的黄国才毕业于康乃尔大学的艺术家，曾任香港理工大学助理教授，经常以政治题材为其创作灵感。黄国才在2018年的一件名为《爱国者》的行为艺术作品中，把自己关在一个红色铁笼中，用手风琴演奏了中国国歌。

《立场新闻》採访黄国才时，他分享了自己在离境时的心情。他说：「我不知道自己究竟在不在黑名单上？会不会放好行李却在海关亮起红灯？出境是否能够过关是好大的赌博」。

黄国才说，一旦决定离开就已做好一辈子不能回香港的心理准备。而他也同时准备好，万一过不了海关，他将会被捕、坐监、面对长时间审讯的种种磨难。抵台后，他说自己「更需要为在香港不能發声的人去發声」，并认为这是一个责任。

在香港国安法影响下，各行各业的人都逐渐因为过去支持香港民主派的行为而纷纷遭捕。2日，粤语流行歌手黄耀明因三年前在一名民主派政客的选举集会上唱歌而被控「选举舞弊」，被捕后获释；7月时，一本儿童读物的两名作者将民主派支持者比作被狼群包围的羊，被控煽动叛乱，因而遭捕。

法新社报导，即便如此，香港特首林郑月娥坚称，香港的言论自由仍然完好无损。

「我老实问你，我们到底有失去什麽自由？」她在上个月底的一个英文广播节目中说，她作为行政长官，每日都被攻击和批评，反映香港仍有言论自由。

（综合报导）

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