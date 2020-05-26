香港"移民"上热搜 德国庇护是选择？

（德国之声中文网）5月28日下午，中国第十三届全国人大三次会议以高票表决通过《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》。这意味着，港版《国安法》正式推出，决定自公布之日起施行。

至此，这部备受争议的法律已经成为现实。而就在2020年中国两会于5月21日第一次将推出此法的计划公布于众时，"移民"就成为当天香港谷歌搜索排名第4的热词。根据Google Trends提供的数据显示，在《国安法》5月21日首次宣布当晚，以"移民"为关键词的搜索与之前三个月的平均水平相比暴增了4倍以上。

同时在中国召开两会期间，有关"移民"的谷歌搜索量创下了过去5年以来的新高。ASI大数据则分析指，5月21日《国安法》曝光当晚搜寻引擎中"国安法"与"移民"的关联度（correlation）高达0.99，意味港人对国安法压境的第一反应是移民。

而根据Google Trends提供的数据，香港的谷歌用户在过去7天里搜索的首要移民目的地为台湾。其次是加拿大、澳大利亚、英国、日本和马来西亚。

香港人在德国可以申请避难吗？

由于语言等诸多关系，德国并不是香港人首选的移民目的地。但理论上来说每一个香港人都有权在德国申请政治避难。联邦议院人权委员会的发言人，绿党政治家鲍泽（Margarete Bause）办公室关注香港议题的研究员凯泽尔（Judith Kaiser）向德国之声表示，从原则上来说，来自世界各国的每一个人都可以在德国申请庇护。德国的相关机构会对每一个人的情况进行评估。

据凯泽尔介绍，香港居民现在可以根据德国法律在德国申请政治庇护，但首要前提是申请人必须已经抵达德国。凯泽尔强调，庇护申请是否能通过，"不是一个政治上的决定"。中国人大最新通过的港版《国安法》在多大程度上能够简化香港人在德国申请政治庇护，在凯泽尔看来不是一个政治层能回答的问题。而是应该由经手庇护申请的相关部门作出回答。

德国之声询问了德国前首都波恩附近一座中型城市外国人管理局（Ausländeramt）的主管，她表示。目前决定难民申请是否批准的部门为德国移民和难民局（Bundesamt für Migration und Flüchtlinge）。这个部门每隔大约4个月的时间就会推出一份针对中国的国情报告。在2019年10月和2020年2月推出的最新报告正文中，没有一次提及香港。报告主要关注的是中国新疆少数民族和基督徒受到的打压。这位主管表示，她所管辖的区域虽然目前还没有收到任何一份来自香港人的避难申请，但如果有人申请，她确信有关部门会"认真的对每一份申请作出评估"。

黄台仰的现身说法

香港本土民主前线召集人黄台仰同时也是2016年香港"鱼蛋革命"的领导人之一。他于2018年只身前往德国，申请难民庇护。按照他的说法，他和同伴李东升两人成为了欧洲第一批拿到政治难民身份的香港人。

黄台仰

谈及当年选择德国的理由，黄台仰表示，他来到德国前其实也考虑过英国和美国。他下决心到国外寻求避难的时间是2017年10月，当时中国和美国以及英国的关系还不错。他了解到，德国一直在为中国的人权问题发声。有很多新疆的维吾尔人前往德国，世界维吾尔大会的总部也设在德国。当时黄台仰的感知是：在人权问题上，德国对中国的态度强硬。

如今两年多的时间过去后，黄台仰认为对中国人权问题态度最强硬的是美国。在香港的问题上有具体行动的现在只有美国。"反而德国到今天对于新《国安法》在香港的推行还没有一个很明确的立场"，黄台仰说。

这位香港民主派人士指出，对德国政府目前针对香港《国安法》的反应感到"非常失望"。"我之前认为，德国或者整个欧盟会把人权、自由、民主这些普世价值放在第一位。但现在我们看到的是欧洲，特别是德国对于中国经济上的依赖，他们在人权、自由、民主这些问题上不太敢发声"，黄台仰如是说。

黄台仰的"远忧"

了解到身边的许多朋友现在在新的《国安法》推出后都打算移民。黄台仰向他们表示对德国的生活还算满意。在2018年获得难民庇护身份时，他的基本生活就得到了德国政府的保障。随后他顺利的进入了德语班和帮助外籍人士融入德国社会的融合班。

这位如今在德国哥廷恩大学主修政治学的香港人分析称：特别是在Covid 19疫情爆发之后，全球经济受到重创。欧洲需要从新冠危机中走出来。"它们需要中国，需要中国的市场。所以现在仍然盼望和中国达成战略性的合作关系。"从中，黄台仰看到了一个"远忧"，这就是：他如今在德国所享受的福利和社会配套服务是基于德国的价值，对人的尊严和民主自由的尊重。"但是如果对中国的依赖越来越深，我害怕有一天德国和整个欧盟相信的价值会被这种依赖性破坏"。