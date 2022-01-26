香港移居台湾人数 第二年创新高

（德国之声中文网）在2019年香港经历「反送中」运动之後，越来越多香港人在渐趋高压的政治环境下决定移民，其中不少人选择台湾为目的地。根据台湾内政部移民署的最新数字，2021年获得台湾居留许可的香港人共有11173人，连续第二年创下新高，比去年还多了3.3%。

此外，2021年在台湾获得定居许可的香港人则有1685人，比去年的1576人多了约7%。无论是居留或定居人数，皆双双打破历史纪录。

香港官方公布，2021年年中时该市总人口数量为739万人，与2020年年中的748万人相比减少了近9万人。彭博社报道，这样的下降速度在香港可说是史无前例。

除了政治因素外，香港对新冠疫情所采取的「清零政策」也是许多国际人士选择离开香港的原因之一。

根据彭博社获取并核实的一份香港欧洲商会的报告草案，港府严格的防疫措施使香港与外界隔离的状态恐将延续至2024年。这使得国际商务人士及管理阶层人员正大规模地离开香港。彭博社指出，港人未来几年内将逐渐感受到人才流失对教育丶卫生保健，甚至金融等行业的影响。

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部分大陆出生港人移居台湾受挫

在台湾，陆委会副主委邱垂正曾表示，为因应香港局势变化，会就香港相关法规进行研议，「继续给予港人最实际的支持与协助」。

陆委会透露，当局正研拟放宽规定，让不具居留身份的港澳高中生可比照其他外国学生赴台升学，同时计划修正部分条文，让在台修读硕博士的港澳学生，可用就学期间折抵申请居留所需的留台时数。

然而，纵使部分港人申请移民台湾的审查有放松的迹象，许多在中国大陆出生的港人移居台湾时则屡屡受挫。

2020年年中，台湾政府推动「香港人道援助专案」丶设立专责办公室，对有需要的港人提供协助。但同一时间，台湾也修改了《香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法》，列明「原为大陆地区人民」，或曾在大陆政治机关或中资背景公司丶传媒工作的港澳居民，「得不予申请定居许可」。

在过去，大陆出生的港澳居民一般只需注销大陆户籍，在海外住满四年，仍旧能够满足台湾的投资移民条件。

虽然陆委会表示，绝无坊间所言陆生港人一概不予许可，无法移居台湾之事，但根据自由亚洲电台报道，目前至少有40名大陆出生港人在移居台湾时受挫。

负责港人移居台湾业务的宝岛移民公司负责人张湘玲向自由亚洲电台表示，目前大陆出生港人申请定居不成功的个案，主要发生在2020年底到2021年期间，当时台湾正好在修改相关法案，并加强严管。她说，在台湾加强对香港移民的背景审查後，该公司已不再协助大陆出生港人，或曾向政府宣誓的港人办理移民。

依照台湾现行规定，申请被拒後，申请人可以上诉至行政院。不过根据行政院现有公开资料，并无上诉成功的个案。

（综合报道）

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