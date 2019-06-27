香港移交22周年 示威者冲入立法会

(德国之声中文网)香港在主权移交当日出现的大规模抗议活动在晚间更为激化。一些示威者冲进立法会大楼。因为事先政府发出红色警报，撤离了大批工作人员。大楼内一些设施被破坏，但没有爆发进一步暴力冲突。

示威群众冲击立法会大门。

港府在7月1日结束升旗仪式结束后，香港特首林郑月娥出席酒会。这也是她自6月18日因「反送中」引发的大规模抗议在记者会上道歉后，首次公开露面。

她在致詞时说:「近月发生的事，令市民和政府之间产生矛盾和纷争，令我彻底明白，作为从政者，不时要警醒自己，要准确掌握民情。」她表示自己深切体会，「纵使政府有良好意愿，也需开放包容，纵使重视行政效率，也需耐心聆听。」

根据日前香港大学公布的民调显示，林郑月娥的支持度跌破历史低点，打破所有前任特首的记录。

官方原本预计在早上8时在室外举行升旗典礼，但香港反政府示威者早上在大规模民主集会前占据了重要道路，升旗典礼改为采用室内方案。

示威者一度和警方发生衝突，警方使用胡椒喷剂，示威者则向警方投掷杂物。数千人在金钟堵住马路，警民双方持续对峙。

据港媒报道，一批示威者试图冲击立法会，用铁马、铁通及铁笼车多次撞击立法会入口处的玻璃门，试图冲入立法会大楼。在铁笼车撞开玻璃门后，香港警方施放胡椒喷剂。

「反送中」七一新抗争

过去三周香港因为「反送中」两次历史性百万人遊行和多个抗争活动引起国际关注。抗议者持续要求港府撤回《逃犯条例》，担心引渡到中国的法案违反公平审讯和人权。

今天这个全球金融中心的紧张局势再次飙升。目前一小群年轻和蒙面的抗议者以占据三条主要通道，利用铁马和交通锥阻挡道路。带着头盔和盾牌的防暴警察在街道待命，但没有直接和示威者衝突或拆除路障。

1997年起，港人每年7月1日这一天都会举办大遊行。2003年因为反对《香港基本法》23条有百万人上街。今年因为「反送中」，让更多港人担心中国在亲北京领导人的帮助下摧毁香港的自由和特有文化。

虽然香港在1997年7月1日由英国回归中国统治，但仍然按照「一国两制」的安排分开管理。这个城市享有专制中国所没有的权利和自由，但许多香港民众担心，北京已经违背《中英联合声明》中「50年不变」承诺。

民主人士每年都会举办七一遊行，提出民主自由诉求 ，例如真正的领导人普选。近年来上街的人愈来愈多，甚至2014年引发雨傘革命。

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夏立民/羅法 (綜合報導)