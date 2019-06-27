香港移交22周年 「反送中」抗争再起

(德国之声中文网) 香港的反政府示威者周一(7月1日)早上在大规模民主集会前占据了重要道路。这一天是香港移交给中国的22周年。

过去三周香港因为「反送中」两次历史性百万人遊行和多个抗争活动引起国际关注。抗议者持续要求港府撤回《逃犯条例》，担心引渡到中国的法案违反公平审讯和人权。

今天这个全球金融中心的紧张局势再次飙升。目前一小群年轻和蒙面的抗议者以占据三条主要通道，利用铁马和交通锥阻挡道路。带着头盔和盾牌的防暴警察在街道待命，但没有直接和示威者衝突或拆除路障。

1997年起，港人每年7月1日这一天都会举办大遊行。2003年因为反对《香港基本法》23条有百万人上街。今年因为「反送中」，让更多港人担心中国在亲北京领导人的帮助下摧毁香港的自由和特有文化。

虽然香港在1997年7月1日由英国回归中国统治，但仍然按照「一国两制」的安排分开管理。这个城市享有专制中国所没有的权利和自由，但许多香港民众担心，北京已经违背《中英联合声明》中「50年不变」承诺。

民主人士每年都会举办七一遊行，提出民主自由诉求 ，例如真正的领导人普选。近年来上街的人愈来愈多，甚至2014年引发雨傘革命。

夏立民/羅法 (綜合報導)