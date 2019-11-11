香港「私了」事件不断 议员忧香港踏上不归路

（德国之声中文网）香港的马鞍山周一 (11月11日) 发生一名男子被人喷洒不明液体后遭点燃，造成烧伤的事件。 引述香港媒体报导，该男子疑似与一群黑衣人发生口角与肢体冲突，并在过程中曾喊「你们不是中国人」。 双方口角过程中，有人向他泼洒易燃液体并点燃，造成该名男子全身起火，全身多处烧伤。

香港政府于周二凌晨针对该事件发布新闻公报，将该事件形容为「企图谋杀案」，并强调犯案人在朝57岁受害人淋泼易燃液体并点火后逃离现场。 公报写道：「该名男子身体多处烧伤。 他目前在韦尔斯亲王医院留医，情况危殆，商业罪案调查科正积极调查该宗案件。 」

案发后，香港各界也齐声发出谴责。 立法会建制派议员陈克勤在脸书粉丝专页上将点火行为形容成「灭绝人性」，泛民派立法会议员毛孟静 (Claudia Mo) 也在脸书粉丝页上表示，行凶者的行为不仅极为错误且十分野蛮。

香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强接受德国之声访问时表示，任何暴力行为都是不对的，而任何一方的暴力行为都该受到谴责。 然而，他也表示，香港过去几个月「私了」的情形越来越严重，主要是因为政府迟迟不肯透过政治途径来解决现下「混乱的局面」。

蔡子强告诉德国之声：「当政府完全依赖警察来解决问题时，香港社会对立的局面将越来越严重。 当对立情况越来越严重时，各方承受的压力也越大，这也容易深化各方对彼此的仇恨。 」

蔡子强认为，当人民对另一方充满仇恨时，他们将失去自制的能力，并认为暴力是解决眼前问题的唯一方法。 他说：「我认为这是造成现在香港社会『私了』事件频传的主要原因。 」

11月11日一名警察开枪致一名抗议者受伤

「香港不能再这样下去了」

泛民派的立法会议员毛孟静在接受德国之声采访时再次强调，周一在马鞍山发生的男子遭点火事件是完全无法被接受的行为，但她也提到香港的年轻示威者在过去五个多月的示威抗争中，逐渐累积了强烈的「复仇心态」。

毛孟静告诉德国之声：「『反送中』示威的口号从一开始的『香港人加油』，演变成后来的『光复香港』到最近的『香港人，报仇』。 这样的演进令我十分害怕，因为我认为如果林郑月娥持续拒绝采取手段来平息社会的不满的话，香港最终将陷入一场『血战』。 」

毛孟静认为，香港社会中的怒火已到达一个临界点，随着越来越多人在周间的午休时间参与示威行动，她认为香港街头的情况只会越来越血腥。 她告诉德国之声：「我每天都想着今天的情况可能已是最糟的了，但许多更糟的事情却陆续发生。 香港不能再以这样的情势继续发展下去，而我无法预测目前的混乱局面会如何落幕。 」

政治专家蔡子强指出，要是香港政府当初及早提出政治方案来解决从逃犯条例草案衍伸出来的问题的话，社会中立场不同的各方便不会累积仇恨。 然而，过去五个月香港各界已累积过多仇恨，所以目前没有人能肯定为期五个多月的街头示威何时能落幕。 他告诉德国之声：「各界的互相仇恨导致香港社会中的对立局面越演越烈，而这也是香港社会情况持续恶化的其中一个结果。 」

立法会议员毛孟静告诉德国之声，每当她想到香港可能已踏上一条不归路时，她仍感到十分惧怕。 她指出，许多香港年轻人抱持着为了争取真普选及捍卫其他权利而必死的决心，不少年轻人也将这场示威视为他们的「最终战役」。 她说：「我不知道自己还能多说什么。 香港年轻人现在充满愤怒，而对他们来说，复仇似乎是唯一的解法。 」