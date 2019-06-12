"香港社会现在不是只向钱看的"

（德国之声中文网）在周日香港反对修订《逃犯条例》的（也称"反修例"、"反送中"）游行后，中国主流媒体大多噤声，央视《新闻联播》对于这场轰动全球的大型示威更只字未提。通过微博搜索关键词也毫无显示。

当然也不是没有例外，负责大外宣的《环球时报》及其主编胡锡进对事件表达了鲜明的立场。胡主编6月10日起发出多条关于香港事件的微博和"胡侃"视频，强调"香港反对派将修例政治化、标签化了"。

周四，新华社、《人民日报》等官媒齐声对周三金钟发生骚乱进行报道，微博等社交媒体上随即展开相关讨论。

除了抱怨当局"捂住民众的眼睛跟耳朵"以及调侃"消息有点延迟，可能是2G网"之外，讨论的一个重点是港人为何走上街头。从社交媒体上的讨论来看，比较主流的观点包括：

港人受到西方或者台湾等反对势力的蛊惑；

香港回归后民众没有享受到经济红利，目前的香港问题本质上是经济问题。

港人受反华势力蛊惑？

《环球时报》及其主编胡锡进周四（6月13日）刊文称"香港出现的骚乱令亲者痛仇者快"，称近日香港的示威和骚乱"严重扰乱了这座城市的正常节奏和秩序，破坏了香港的形象"，并表示美国和台湾那些为示威叫好的声音是希望利用香港"与中国大陆对抗"。

胡锡进此前便发文称，"在香港社会之外，真正最关心香港命运的，就是中国内地。因为香港是中国身上的一块肉，……其它地方，人家凭什么盼香港好呢？台湾巴不得香港衰落，以证明它'拒统'是正确的。美国就是关心如何把香港变成对北京施压的新杠杆，如何用香港事务找中国的麻烦。至于英国，……如果香港比被英国殖民时更好，好很多，伦敦会舒服吗？"并奉劝港人"千万别被西方政治精英们忽悠了"。

一些微博网友也表示，港人受到了西方的"洗脑、蛊惑"。不过，也有不少声音反驳称，真正受到洗脑的是"国人"。

帐号为"feliciesusu"的网友问："境外势力真的这么厉害吗？一百万的人都被控制住了……"另一位网友回复说："香港一共就才700万人，去掉那些医院的，监狱的，然后真正有投票权力的就是300万人，我不明白都是把人家100万人看成没智力随便就可以煽动的那种人是怎么想的。"

香港问题是经济问题？

在微博上，一些网友表示，香港人是因为经济上"对大陆的优越感丧失"而不满。推特上颇为活跃"月光博客"则于6月12日发帖称："香港的问题看似政治问题，实际经济问题是根本，香港中产阶级和底层的日子不好过，就会把矛头指向中国。中国过分依赖香港富豪，不体恤体层的困难疾苦，最终导致的局面会变得完全不可收拾。"

不过这条推文下方的评论，大多不认同这种说法，称这是"有钱就不闹事的墙内思维"，反驳说"也许不是所有人吃饱了就满足了"、"是制度的倒退，没有安全感，有钱有毛用"。

用户"芎梓"写道："別把問題推往經濟。香港社會現在不是只向錢看的。"

用户名为"kts"的推友写道：再次證實中共國人只知道兩個字："錢" 和"拳"，"錢"就是利益，"拳"就是武力，他們眼睛裡只有金錢，而且相信誰最兇惡誰就最有道理。

在微博上，网友"南燎小姐"表示，香港人"担心的是大陆的罪犯人权保障和司法体系"。

香港中文大学新闻传播学院的助理教授徐洛文接受德国之声采访谈到这次示威时说，有一点很明确，香港"新一代年轻人不再相信北京推广的价值观"。

在报道周三香港示威民众包围立法会时，港媒《镜周刊》援引一名24岁的示威者称，「或許香港會死亡，但我們不能死得無聲無息，我們會抗議，直到最後」；一家婚紗店也宣布612罷市，并貼出一則訊息：「為了孩子，為了未來，請允許我們勇敢」。