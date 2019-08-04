香港示威 中联办附近警方释放催泪弹

香港的示威抗议浪潮本周日继续进行。虽然警方只允许在港岛西的公园内集会，示威者依然向中联办方向进发。警方则在中联办外数百米处发射催泪弹拦截。特区政府、中联办则对前一天部分示威者扯下国旗扔入海中的行为进行了措辞强硬的谴责。
(德国之声中文网) 周日(8月4日)香港的示威，其中一个主要地点是将军澳的宝翠公园。警方早前对此发出了"不反对通知书"。按照计划，示威游行从宝翠公园开始，行进至近1公里外的单车馆公园。
示威者的诉求依旧是要求特区政府正式撤回《逃犯条例》、成立独立调查委员会、撤回对示威活动的"暴动"定性、立刻推动真正的立法会及特首普选等。
将军澳集会 防暴警察一度冲出
据香港《明报》的消息，游行线路两侧的居民，既有打出"撤回恶法"横幅的声援者，也有投掷杂物的反对者。
游行过程中，将军澳警署遭到了一些示威者的涂鸦，警署报案室暂停服务。持防暴装备的警察一度从警署冲出，驱赶投掷鸡蛋等杂物的示威者。许多示威者在警署外高喊"可耻"口号。警署多块玻璃窗破裂。警方表示，将在短时间内"驱散"示威者。
部分示威者还拆下路边铁栏设置路障，将军澳警方则警告称，堵塞道路是违法行为，要求尽快停止。
当地时间18点30分左右，将军澳警署外的示威者大多已经散去。而已经抵达游行终点单车馆公园的示威者，则呼吁大家转场参加港岛西集会活动。
港岛西集会防备警方催泪弹
中联办就位于港岛西集会地点附近，因此警方只批准示威者在卑路乍湾公园集会，没有允许"经过敏感地方"的游行路线。17时许，集会活动正式开始，示威召集人在台上重申了主要诉求，还强调示威者近期使用武力"是因为警察不守警例，故不应与示威者行为割席"。
现场有人准备了大量眼罩、滤罐、头盔、口罩等物资，用以防备警方使用催泪弹。晚上19时许，游行队伍开始向中联办方向进发。中联办附近已有大批警员持防暴装备戒备。警方强调，在场人士参与的是“未经批准的集结”，属违法行为。
距离中联办还有300米的地方，警方释放了催泪弹，试图拦截示威者。德国之声前方记者注意到，不少示威者就地开始架设路障。
现场一些示威者呼吁，不可死守，应当转战铜锣湾。许多示威者搭乘地铁进行转场。
特区政府、中联办强硬谴责
在将军澳、港岛西的两场集会中，示威者都呼吁市民参加响应8月5日的罢工活动。
香港政府则发表声明，呼吁市民紧守工作岗位，"珍惜来之不易的国际金融中心地位、稳定经济基础和多元包容的社会环境。"声明还指出，最新经济数据显示了十年来最差情况，"任何大规模罢工和暴力冲突都会影响市民正常生活和经济活动，进一步损害有下行风险的经济，更削弱国际社会和投资者的信心。"特区政府强调，"公然违法、肆意破坏社会安宁、暴力冲击警方等行为，伤害社会、经济和民生，远远超越和平理性示威的界限，政府和社会绝不能纵容，否则会将香港推向十分危险的情况。"
在稍早前的声明中，香港特区政府还谴责了周六游行中部分激进示威者破坏国旗的行为，指出其触犯了《国旗与国徽条例》，"政府对于激进示威者目无法纪、蓄意破坏社会安宁，甚至挑战国家主权，予以强烈谴责。"
中联办则发布了措辞强硬的声明，"严厉谴责香港极端激进分子侮辱国旗、挑战国家主权的违法行径。"声明认为，将中国国旗仍入海中"是继7月21日激进示威者围攻中联办、污损国徽后对国家尊严的又一次公开挑衅"，"国家主权和尊严不容挑战，一国两制原则底线不容触碰，包括广大香港同胞在内的全体中国人的爱国情感不容肆意伤害。对这种无法无天的恶行必须依法严惩。"