香港示威遍地开花 游行者请求特朗普“解放”香港

（德国之声中文网）据香港媒体报道，周日，数千名示威者来到美国驻港领馆前，一些人手持美国国旗，唱美国国歌，并要求美国总统特朗普"解放"香港。游行者打出的标语有"特朗普总统"请解放香港"，并呼喊"争自由，撑香港"、"抵抗北京，解放香港"等口号。

游行主办方此前表示，周日游行现场除了会收集"香港人权与民主宣言"的联署外，会于下午两点三十分游行至美国领事馆，将联署书交给美国领事馆代表。 主办方表示，该活动已获得香港警方的不反对通知书，也呼吁参与民众不要在领事馆范围附近进行破坏，并在有冲突发生时，保持冷静克制勿动手。

美国国会将于周一（9月9日）复会，此后或将讨论《香港人权及民主法案》。周日的集会旨在呼吁美国会通过该法案。游行中很多示威者高举五指，以示"五大诉求，缺一不可"。

周日游行现场

港警周六严阵以待

为了防止示威者再度大规模集结香港机场，瘫痪机场及附近交通运作，香港警察周六在前往机场的各交通路线严阵以待。 除了派出装甲车与水炮车在机场警署戒备外，港警也部署了大量人力在连接机场岛与东涌市中心的天桥和东涌站。 除了数名在机场逗留的民众被警察要求离开外，机场并未出现大规模冲突或抗争。

然而，到了下午，附近东涌站开始出现抗议人潮，他们指控警方为「杀人犯」并用手机拍摄警察外，而警方则是在现场组起防线，并数度驱散及逮捕现场示威者及民众。 双方的对峙持续数小时，除了警方数度强制驱离示威者及民众外，现场并未发生大规模暴力冲突。

太子站冲突持续

另一方面，由于周六下午仍有示威者在太子站发起要求港铁公布影片的行动，在人潮开始聚集的情况下，港铁于下午关闭太子站与附近旺角站的几个出口。 但示威者与民众仍陆续于晚间七点前后抵达现场，他们除了拜祭外，也大声唱歌。 晚间八点起，陆续有示威者包围旺角警署周围道路，示威者也在联合广场附近用路障纵火。 在晚间8点48分，现场火堆发出一声巨响后，消防队赶到现场灭火，而示威者则以雨伞作为防御，缓缓撤退。

在晚间九点左右，防暴警察开始沿着弥敦道追捕稍早在联合广场附近纵火的示威者，他们最后封锁了周围要道，期间也曾与路边民众起口角冲突。 晚间十点左右，防暴警察突然朝旺角方向推进，并在不远处将一名男性示威者按在地上，且不许社工或记者靠近。

德国之声记者与其他传媒应警方要求退到人行道后，警方却突然朝媒体群喷胡椒喷雾，多名记者与民众因而脸部直接被波及。 其中，一名女记者因眼睛遭喷雾波及，必须在现场紧急处理，但此时，防暴警察仍不断用盾牌及警棍，强迫记者与现场民众向后退，现场氛围紧张，民众也不断指控港警的行为是「 黑社会」，并质疑警方为何在媒体与民众配合其指令下，仍无预警的朝群众喷胡椒喷雾。

双方在数度互相指骂后，防暴警察突然发出警告，并称现场集会以违法，接着便以盾牌跟警棍再度将现场民众与媒体朝旺角警署的方向强制驱离。 当警察退入旺角警署后，周围仍有群众朝警署内部指骂及用雷射光照相站岗警察，警方举蓝旗警告，要求示威者停止挑衅并立即散去。 太子站现场除了接近午夜十二点时发生一起白衣男子与示威民众的冲突外，未再有大规模暴力冲突发生。

大埔与沙田警民冲突

除了在东涌站与太子站的警民冲突外，示威者昨晚也在港铁大埔站与沙田站与警方爆发冲突。 根据香港立场新闻报导，在港铁大埔站有一小群示威者破坏了进入月台的机器，防暴警察到场后制伏多人，但期间也以警棍打伤一名男性示威者后脑，而他倒地后附近留下大片血渍。 此外，现场据报也有数名示威者在无反抗的情况下，遭港警以警棍攻击。

而在沙田的新城市广场原本举办一场放映会，但到了晚上，部分示威者进到港铁站破坏设施，港警也派员到场以胡椒喷雾喷向示威者与记者，除了多名记者遭波及外，警方最后也逮捕了一名男子，并将他押入沙田站的控制室。 此外，在港铁将军澳站也发生类似事件，最终港警在现场逮补了数人。

香港政府针对周六发生的事件作出声明，表示感谢香港警方、机场管理局、港铁公司、航空业界及相关政府部门人员坚守岗位，使铁路及机场周六能大致顺畅。 此外，港府也谴责连日来破坏及阻碍大众运输运行的示威者，表示示威者的暴力行为威胁警务人员及市民安全，予以强烈谴责。