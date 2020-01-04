香港示威者集结上水 抗议大陆“水货客"

（德国之声中文网）香港抗议者对于来自大陆的"水货客"大为不满。水货客不停出入香港购买大量免税商品并带回中国大陆贩卖。当地人表示，这样的情形使得物价上涨，也造成香港人与大陆人之间的关系愈发紧张。

19岁的学生Jasmin全身穿着黑色参与抗议活动。她表示："中国大陆人到这里，用他们的包挡住街道……房价上涨造成香港的物价更高。我想让政府知道，太多大陆人来到这里了。"

在星期日的这场抗议举行不久前，成千上万香港示威者刚刚在元旦时举行新年大游行，并与警方发生冲突。

在上水参与抗议的示威者包括带着小孩的家庭。他们高喊"光复香港，时代革命！"以及"爱国就用中国货，不要买水货！"。

防暴警察在示威现场待命

这场示威游行事先已取得警方批准。警方在场保持警戒，巡逻队穿着防暴装备站在上水火车站和几个游行预定经过的路线上。

虽然示威活动大致和平，但香港警方在其脸书专业上写道："下午约2时40分，有暴徒向上水警署投掷汽油弹，导致一辆警车被熏黑。"香港警方随后释放催泪烟制止。

上水地区许多商店今天没有营业。

香港去年六月因为政府的《逃犯条例》修订草案而爆发大规模反政府示威活动，最终演变为大规模的社会运动。许多香港人对于北京收紧对香港的控制感到愤怒。北京则否认干预香港特别行政区内部事务，并指责西方国家催化香港动荡。

根据香港民意研究所为路透社所作的调查，抗议活动获得了59%的香港市民支持。

据中国人力资源和社会保障部周六发出的声明，北京派驻香港最高级别的官员、香港中联办主任王志民遭到撤换。王志明自2017年担任该职，其职务将由全国人大财政经济委员会原副主任委员骆惠宁出任。

张筠青/乐然（路透社）