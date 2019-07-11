香港：示威者要输出“革命”

(德国之声中文网）过去一个月来，香港出现数次大规模抗议活动，警察动用催泪瓦斯和橡皮子弹，激进的示威者则冲击了立法会。这些画面通过网路传遍了全世界，但在中国大陆，香港的抗议运动则是禁忌话题，社交媒体中相关的图片和文字一律遭到删除。对于中国领导层来说，稳定压倒一切。但严密的新闻封锁，也使得大陆很多人对香港发生的事情一无所知。

抗议活动的积极分子们希望将这场运动扩展至大陆游客集中的地区，以便让更多的大陆民众了解港人的诉求。民间人权阵线的梁颖敏（Bonnie Leung）表示："我们在尝试输出我们的革命。如果大陆游客看到香港人在做什么，他们就会效仿，并把这一切带回大陆。这样一来，香港和中国都将拥有民主。"

本周末，示威者将在大陆游客和购物者较为集中的上水和沙田举行集会。一般认为，示威者会向大陆游客发放简体字的宣传资料，并会用普通话呼喊口号。过去几年，这些地区都曾发生过港人同大陆游客的冲突。洪水般涌入的大陆游客令部分当地人极为不满。

负责Instagram"反送中"网站的一名大学生对路透社表示："他们希望能够以此扩大抗议运动的影响力，而这显然是中国政府最为害怕的。"这名22岁的大学生说，抗议运动一天比一天壮大，而每一名示威者都是他自己的领袖。

吸取失败的教训

2014年的雨伞运动，令香港中心地带陷入瘫痪，时间长达79天。但示威者提出的政治诉求最终并没有得到满足。相反，至少一百名抗议者为此惹上了官司，更多的年轻人对民主运动心灰意冷，开始远离街头政治。

但"反送中"运动爆发以来，示威者明显改变了斗争策略。积极分子借助大量网络论坛和通讯软件动员民众，他们还在具有国际影响力的大报上刊登广告，并向各国外交官提交请愿书，唤起国际社会对香港事态的关注。香港艺人何韵诗周一更在联合国人权理事会发出将中国赶出人权理事会的呼吁。所有这一切，都令北京在外交上陷入了被动。

正在参加"反送中"绝食行动的工党籍立法委员张超雄（Fernando Cheung）对媒体表示："我认为，这些现象是我们以前所没有经历过的。抗议运动开启了一个新的时代。"张超雄说："大陆民众必须接受香港拥有不同制度这样一个事实。没有这样的共识，双方终究会爆发冲突，一国两制也将名存实亡。"

达扬 / 乐然 （路透社）