香港：示威者"快闪"多区 警方催泪弹清场

(德国之声中文网) 8月11日，香港多个遊行申请都被警方發出「反对通知书」。傍晚，湾仔警总外，轩尼诗道与骆克道上，警方施放催泪弹。尖沙咀警署外，警方也发射催泪弹。

德国之声在现场的记者报道称，本周末参与街头游行和集会的人数比上周末少。而无论示威者和警察都愈来愈熟习对方的行动模式，双方反应速度更快。示威者以“快闪”多区的方式应对警方清场，通过公共交通工具离开转移阵地、不会留守，警方每每也能迅速调派人手到现场。

观乎最近的行动，警方主要以催泪弹配以拘捕作为行动主轴，一方面更快和更频密地施放催泪弹、驱散人群，另一方面明显地提升拘捕的规模和速度，在现场不只示威者被捕，偶尔也有一般路人被带走。另外，在几天前警方拘捕浸大学生会长藏有镭射笔后，这两天警方也会向用镭射笔照射警员的示威者发出催泪弹警告，并指称此举为袭警。

在机场，连续三天和平示威仍在继续，人数依然众多。

葵芳站发生激烈警民冲突

据多家港媒报道，示威者在地铁葵芳站与警方爆发激烈冲突。

通过视频可以看到，示威者冲入葵芳站，防爆警察亦进入葵芳站，双方发生激烈冲突。示威者使用消防喉、灭火筒等，并用镭射笔照射警察。警方曾经多次举起黑棋，发射催泪弹驱散示威者，站内一度烟雾弥漫。

早些时候

在“反送中”深水埗游行未获批准后，申请人宣布取消行动，但仍有市民自发前往深水埗。另一方面，同样被警方亮红灯的港岛东游行改为维园集会。

其中在深水埗下午两点多，有数百名身穿黑衣的民众聚集到原定的集合点枫树街遊乐场，之后更沿着长沙湾道行走，先后经过长沙湾政府合署和丽阁邨。

示威民众在深水埗街头遊行

根据香港01报导，大约在下午三点半左右，已经有几部警车和装甲车聚集在深水埗警署对面的马路。

与此同时，据立场新闻等媒体报导，原定在港岛东举办的遊行，原本计划在下午一点从维园起步、遊行到北角渣华道游乐场，但是警方仅批准在维园集会，反对遊行及与渣华道游乐场集会。这天下午大约在两点左右，维园集会已经开始。

根据直播画面，在球场灯柱上有人贴上「痛心疾首」、「还我香港」等标语，相继有人上台讲话，台下民众鼓掌，场面大抵和平。香港独立媒体报导称，在高达摄氏33度的气温下，大约有千人聚集在现场。

北京反对外国势力干预

香港延续了数月的示威活动越来越引起国际关注。周五(8月9日)，英国外交大臣（Dominic Raab）与香港特首林郑月娥通电话，呼吁港府针对近期的反送中展开独立调查，这再度引发北京不满。中国外交部发言人华春莹便在10日发声明呼吁英国停止干涉中国国内事务。

针对美国驻港外交官与香港本土派代表会面一事，中国官方新华社也在周六(8月10日) 发布措辞极其激烈的社评，表示两方的会面「让世人再次认清了美国如何不顾国际法和国际关系基本准则，赤裸裸干涉香港事务、干涉中国内政的，亦让广大香港市民彻底看穿香港暴力乱象幕后制造者卖港、卖国的丑恶面孔」。