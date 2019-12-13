香港示威者商场抗议 略有冲突

(德国之声中文网) 在沙田新城市广场、铜锣湾时代广场、太古城中心、九龙湾德福广场等商场内，近百人高喊口号，其中部分人佩戴口罩、身着黑衣，还有人手持"光复香港 时代革命"旗帜。

这次由网上发起的"和你Shop"抗议活动，矛头主要针对中资背景的商铺或者在示威运动期间曾经有过亲北京倾向或者撑警队姿态的企业，其中包括星巴克、北京楼、麦当劳等。示威者高呼"食中资、无良知"口号，还在店铺门口张贴"罢买通告"。许多商铺因此暂停营业。

现场警方拘捕了数名黑衣示威者，一度引发在场民众不满，警员动用了胡椒喷雾。

在金钟太古广场外，还有数百市民摆放了蜡烛、鲜花，悼念6月15日身穿写有反修例运动字句衣物在该商场坠亡的梁凌杰。

入夜后，各商场的示威者逐渐散去，期间，警方在商场附近盘查市民，绝大多数人获放行。

商场抗议活动期间，示威者与现场市民之间也有零星冲突。两名女子在沙田新城市广场4楼试图制止黑衣示威者涂鸦，遭到后者向面部喷漆，其中一名女子不适晕倒，赶到现场的警员为她进行了急救。该商场的几名保安人员则被怀疑协助警方制服黑衣人，一度被示威者包围；最后在出示了个人证件资料后获准离开，现场示威者也随之散去。商场内还有一名女子因用手机摄录、并拒绝出示手机拍摄内容后而遭到示威者包围，后者在抢夺手机后将其毁损；该女子向现场传媒表示，"自己也是黄皮肤、大家都是中国人，不应因政见问题造成决裂。"示威者则表示，"黄皮肤不是问题，而是我们被人逼害。"

港珠澳大桥隧道段两侧的人工岛属于内地水域

内地警方港珠澳大桥拘捕一香港人

此外，据香港入境处证实，已经接获一桩求助案，称一名香港市民12月13日乘坐巴士经港珠澳大桥前往澳门时，于香港口岸出境后在东人工岛被内地警方扣查，至今失联。香港入境处表示，正在通过香港驻粤办事处跟进事件，并按当事人家属意愿提供意见及协助。

失踪男子的儿子在接受香港《有线新闻》访问时表示，其父最后一条留言来自东人工岛，位于内地水域；留言称，在内地警方增设的检查站被拘捕。他此后前往澳门报案，当时澳门当局表示没有其父亲的入境记录；而香港警方也回复说，案件发生在境外，建议向内地公安机关报案。

由于中国国家主席习近平将在12月18日~12月20日期间在澳门出席回归20周年纪念活动，广东以及澳门方面均加强了大桥的安保工作，东人工岛增设的检查站就是临时措施之一。