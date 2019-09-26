 香港示威者呼吁抵制星巴克 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2019

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时政风云

香港示威者呼吁抵制星巴克

香港星巴克运营商家族成员发表反对示威者的言论后，民主派示威者发起抵制星巴克的呼吁。

China Starbucks Filiale in Peking (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

（德国之声中文网）本周五，香港激进派示威者同警方发生激烈冲突的同时，也有多家星巴克店铺遭到涂鸦。

 湾仔的一家星巴克店面被人涂写"抵制"以及辱骂美心公司的字样。美心公司是香港一家大型餐饮公司，也负责星巴克在香港的运营。香港陷入几十年来最严重的政治动荡后，星巴克经历的破坏活动也反映出国际大品牌目前在香港的艰难处境。

北京不断向商界施加压力，要求他们公开谴责示威活动。对于那些选择沉默的商家来说，他们既可能引起示威者的不满，还可能失去具有更多商机的大陆市场。

美心创始人的女儿伍淑清本月早些时候发表讲话，一方面谴责示威者，另一方面她还呼吁支持北京对民主派的强硬立场。她的言论引发了广泛的抵制行动。

伍淑清是在日内瓦联合国人权理事会上发表上述讲话的，澳门赌王之女何超琼当时也发表了类似的言论。伍淑清和何超琼的言论在示威者当中引起广泛不满，他们认为香港的商界精英无视民情，甘当北京的傀儡。

民主派活跃人士黄之锋也参与了抵制星巴克的呼吁。超过五万人联署的一份请愿书呼吁位于西雅图的星巴克总部终止同美心公司的合作。黄之锋周五发表的推文称："我们在此敦促星巴克董事会审视美心公司是否能代表星巴克的社会价值观，并立即中止美心公司的特许经营权。"

Deutschland Aktivist Joshua Wong kommt zur Bild100-Party (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

黄之锋呼吁星巴克收回美会的特种经营权。

本周一，美心公司拒绝就事态的最新发展发表评论。不过，该公司此前的声明试图同伍淑清保持距离，并强调伍淑清并非该公司的职员。

示威者还对其他一些大型品牌采取了行动，因为这些品牌的经营者同中共关系密切或发表了亲北京言论。

中国银行在港支行以及美心公司运营的另两家餐饮连锁店: 吉野家和元气寿司，也同样多次遭人涂鸦。

那些被视为同情示威者的品牌处境也同样艰难，因为这些品牌有可能会在中国大陆遭到抵制。

国泰航空公司部分员工参与抗议活动后，中国有关当局对国泰采取了更为严厉的监管措施，并导致了该公司高层的人事变动，首席执行官宣布辞职。一些员工因发表同情示威活动的言论遭到解雇，被部分员工称之为"清洗"的行动中，有人因发表同情示威活动的言论而遭到解雇。

达扬 / 叶宣 （法新社）

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