香港示威者向美求助 中国官媒批「揽炒」

（德国之声中文网）中国官媒《环球网》9月9日发表社评，表示美国无权定义何为香港高度自治。内容提到:「香港极少数最极端的人已经歇斯底里，表示他们的要求如果实现不了，宁肯『揽炒』，也就是『玉石俱焚』的意思。

这篇评论认为，美国国会的《香港人权及民主法案》「要把香港变成更有利于华盛顿向北京施压的一张牌」。内容也痛批说是「香港极少数人」试图对「一国两制」搞「自杀式袭击」。

评论写道，「中国有能力排除美国的各种干扰前进。香港的特殊关税地位不是美国对这座自由港的恩惠，它的本质是互利性质的。香港的未来将取决于中国有多强大，而不取决于美国对香港持什么态度。」

美国国会将于周一（9月9日）复会，此后或将讨论《香港人权及民主法案》。港人9月8日集会呼吁美国会通过该法案。遊行中很多示威者高举五指，以示「五大诉求，缺一不可」。

综合港媒报导，港府对美国国会议员再提香港人权与民主法案一事，表示遗憾。香港政府发言人9月8日表示，外国议会不应该以任何形式干预香港的内部事务，也再次重申林郑月娥已于9月4日宣布正式撤回逃犯条例草案，而香港政府一直以来也都坚守「一国两制」的原则及《 基本法》处理香港特区的事务，绝不允许「跨境执法」。

遊行再爆警民衝突

9月8日晚间，港媒报导称，游行队伍离开领事馆后，聚集在中环和金钟一带，有示威者在多处纵火，警方进入港铁铜锣湾后，在一出口处施放了催泪瓦斯，驱散人群。

港府9月8日晚上透过发言人表示，有激进示威者在中环堵路，并破坏港铁中环站设施，甚至于出口纵火，而港铁中环站及湾仔站设施也因此受到严重破坏。 港府谴责激进示威者的违法行为，称他们破坏港铁设施的行径是剥夺其他市民使用港铁的权利，强调这些行动必须立即停止。

港铁则称到9月8日晚间九点为止，中环、金钟、湾仔及天后等站设施都遭大肆破坏。 他们说由于中环站受破坏程度严重，所以周一 (9月9日) 上午是否能重新运作，要看工作人员修复进度而定。 他们也说，示威者恶意行为除了影响市民的日常出行外，也可能构成严重罪行。 港铁已报警并承诺会保留追究权利。

根据《香港01》报导，港铁9日清晨表示，各线服务已恢复正常。

民众从遮打花园遊行到美国驻港领馆前

遊行过程

据港媒报导，9月8日，数千名示威者来到美国驻港领馆前，一些人手持美国国旗，唱美国国歌，并要求美国总统特朗普「解放」香港。遊行者打出的标语有「特朗普总统请解放香港」，并呼喊「争自由，撑香港」、「抵抗北京，解放香港」等。

遊行主办单位此前表示，周日现场除了会收集《香港人权与民主宣言》的连署外，会于下午2点30分遊行至美国领事馆，将连署书交给美国领事馆代表。 主办单位表示，该活动已获得香港警方的不反对通知书，也呼吁参与民众不要在领事馆范圍附近进行破坏，并在有衝突发生时，保持冷静克制勿动手。

下午遊行到美国领事馆的过程虽一切平和，但在下午四点时，却发生港警在中环站制伏3人的事件，港铁也随即宣布关闭中环站。 但此消息一出，马上引起当时游行至中环示威者的不满，也使得不少前线示威者在港警封锁中环站几个出口后，与警方出现在地铁站出口对峙的情形。

当港铁放下出口的铁门后，前线示威者便开始拆卸路旁的铁制围栏，并用塑料束带加上这些围栏，在铁门外加上一层防护来避免当时还在中环站内的港警从这些出口冲出来逮补示威者。 此外，示威者在其他出口也发生击碎出口玻璃、毁坏监视器及向港警丢砖头的情形。 这些混乱场面导致港警在过程中一度举枪警告，但并未真的酿成大规模暴力冲突。

后来，将近千名蒙面示威者开始在中环毕打街与德辅道交接处集合，开始以各种杂物还有路边砖头在附近要道设置路障，而在下午5点40分左右，示威者也开始在路中间及一个港铁出口纵火，导致现场黑烟弥漫。 示威者在消防车到场扑灭现场大火后，便随即朝金钟的方向散去。

而防暴警察在将近15分钟后，从原本冒着三米大火的出口现身，但当他们整队好时，示威者早已不知去向。 他们在封锁附近街道并进行搜索约15分钟后，便驱车离去。 然而，另一批防暴警察，却在离遮打花园两个街口的一栋大楼内，逮补了数名示威者，并在封锁巷弄的过程中，与围观民众发生激烈的口角，双方对峙了将近一个多小时之久。

与此同时，港警在金钟与铜锣湾等处也对逃往该方向的示威者展开追捕。 过程中，港警在未有警告的情况下，于铜锣湾两度朝人群施放催泪弹，其中一枚朝记者群发射，现场险象环生。目击警方朝附近逛街人群发射催泪弹的3名大学生告诉德国之声，警方从对街朝在SOGO百货公司外的群众投掷催泪弹，导致人群为了躲避催泪弹而立即疏散。

黄姓大学生说：「当时现场没有任何人在喊口号或示威，大家都只是站在SOGO外面的空地处。 突然，防暴警察从铜锣湾站的某个出口冲出来，朝人群投掷了两到三个催泪弹。 现场大多都是没有任何防护装备的人，并非穿戴护具的示威者。 」

对于警方的行动，李姓大学生则认为香港人似乎早已习惯警方施放催泪弹这件事。 他认为大部分在过去三个月当中关注「反送中」运动的香港人，应该都已经了解警方与示威者在火力上面的差别。 但当香港警方多次在记者会上强调他们是依照法治的基础在处理示威相关事宜时，在他眼中看来是很不合理的。