香港示威者“养精蓄锐”迎“十一”

（德国之声中文网）在雨伞运动迎来五周年之际，香港本周末预计将有大规模的示威活动。据媒体报道，民阵发起的"928迎接黎明，反抗威权"集会获警方批准，有部分民众呼应，于周六晚间聚集在金钟添马公园举行示威活动。

根据德国记者在现场的观察，活动期间警方向示威者方向发射了数枚催泪弹，并动用了水炮车。示威者则向政府大楼外的玻璃幕墙投掷了无数硬物。现场不断传来玻璃的破碎声。随后警方警告记者即将采取拘捕行动，告诫记者不要干扰警方行动。示威者获悉后迅速撤退。截至发稿，双方没有发生严重的正面冲突。

据德国之声记者现场了解，示威者28日当天迅速撤退，未寻求与警察发生正面冲突的用意在于积蓄保留体力人力，为10月1日中国国庆日当天的大规模示威活动做好准备。

周六当天示威游行的组织方香港民间人权阵线还发表了“9.28民阵宣言”，纪念5年前爆发的香港雨伞运动。宣言称：“梁振英政府在夏悫道向示威市民发射87枚催泪弹，促成79日的雨伞运动。有民调显示，香港有120万人参与过雨伞运动……'不笃灰、不割席、不分化'是一句口号，而是这五年来，我们学到的其中一个宝贵的经验。”

重建"连侬墙"

香港的民主派示威者还以反政府宣言和涂鸦重建"连侬墙"。在上周六的"世界清洁日"（9月21日），有部分香港民众清理移除了贴在"连侬墙"上的便利贴和抗议海报。

距离中华人民共和国成立70周年庆典还有短短数天时间，民主派和亲北京派的力量都组织了大规模的示威游行。警方为了应对连场大型公众集会，已经加强部署，全面戒备。之前"香港01"记者报道称周六早晨看到三辆水炮车全数出动，其中两辆水炮车、两辆装甲车到中联办戒备，另外一辆水炮车及一辆装甲车则进驻政府总部，而政总外围亦已加设三米高的铁丝网围栏。随后德国之声记者观察到，警方也在当日晚间动用了水炮车。

在过去的三个月里，反送中抗议者对立法会大楼、中联办、机场都发起过冲击或者占领行动，在地铁站等其它公共设施也造成了一定程度的破坏。警方动用了催泪弹、水炮车和橡皮子弹来驱散示威人群和控制局面。

"他们（勇武派示威者，编者注）不是我们的孩子"，一位支持政府的市民Yau Mei-kwang对路透社记者说，"因为在这个年纪，他们应该做的事情是好好学习，而不是跑去占领机场，去打人，打警察，骚扰民众。这是不对的。"

而一位自称姓黄的民主派示威者则为使用暴力辩护："我们知道，如果只是和平示威的话，他们（政府）根本不会听我们的，因为我们不是在同一个层面上。"

黄之锋宣布参选区议会

2014年持续了79天的"占领中环"运动迎来五周年纪念。由于当时的"占中"示威者面对警方以胡椒喷雾驱散时使用黄色雨伞抵挡，因此该运动也被称作"雨伞革命"。

在当年的伞运以及今年的反送中运动中均扮演领导角色的黄之锋，周六宣布将参加11月区议会选举，出战港岛南区海怡西选区。这将是黄之锋首次参选，他表示议会、街头和国际是民主运动的三座大山，希望各方寸土必争。

外界关注黄之锋会否被禁止参选，他表示这次会以"民主派"作为参选的政治联系，民主派已经备有应变机制。同属香港众志的周庭去年曾因为相同政治主张，遭取消参选立法会资格。黄之锋说，在国际社会关注及香港本地抗争持续下，若政府取消参选人资格，反映政府所指的对话平台，都是公关及欺骗的手法，中国中央政府及特区政府也将会面对国际舆论压力。

伞运五周年，历史教训如何吸取

台湾中央社就伞运周年发表评论文章指出，"占中"结束后的5年里，示威者对港府的信任度不断下降。伞运过后，许多年轻的社运领袖尝试透过参选进到体制内，但2016年的立法会选举中，先是有本土派人士，被选举主任以支持港独和不拥护"基本法"为由裁定提名无效；选后，又陆续有6名民主派议员因就职宣誓的风波而被取消议员资格。

因此该文章认为，今年不少示威者是抱着"终局之战"（End Game）的想法上街。伞运过后，北京不断收紧对香港的管治，示威者担心若这次抗争失败，未来将更加严峻。

未来几天料难平静

据德新社报道，示威者还将在周日发起"全球反极权"大游行，呼吁各国民众在当天一起上街，表达对香港"反送中"的团结，向港府施压。据悉包括台北、巴黎、柏林、纽约、基辅和伦敦在内的多个大城市都将举行相关游行。

但规模最大的抗议有可能会在10月1日中国国庆期间举行。不过目前香港警方已否决了民阵在"十一"当天的集会申请。民阵表示，对警方决定不感到意外，许诺尽管如此仍将肩负主办方责任，保障参加者安全，劝止违法行为。

另据"香港01"报道，美国驻港澳总领事馆网页周五就香港近日游行示威活动发提示，并列出香港国际机场、中环、金钟及湾仔等地点，指传媒报道这些地区可能会出现示威活动，交通或会被阻，提醒美国公民避免到相关地点。