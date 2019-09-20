香港示威者个人信息曝光　中国官媒促网民转发

（德国之声中文网）这个叫做「香港解密」的网站在未经当事人同意的情况下，就将数十名示威者及香港苹果日报记者的个人信息公布在网站上。该网站甚至设置电子邮件信箱，鼓励任何人提供「暴徒」的信息。

「香港解密」网站将收录的名单分类为「毒果记者」、「港独暴徒」及「乱港头目」，并在各分类下分别公开香港苹果日报记者、前线示威者及知名倡议人士还有民主派立法会议员的联系信息、住址及家人姓名。

此外，在每个个人档案中，还以「劣迹」为名的项目下，详细列载了每个人近期在香港各处做过的行为。 被该网站视为「劣迹」的行为包含: 跳港铁收票闸门、参与示威集会、鼓励香港人参与罢工罢课等。

该网站曝光后，数个中国官媒纷纷在微博分享相关讯息，并鼓励中国网民广为转发。 央视与环球时报都在官方微博账号上写说「香港解密」让中国网民可以「看清楚这些丑恶嘴脸」，并呼吁中国网民一起逼这些名单上的人摘下面罩，揭露身分。

在众多关注香港「反送中」示威的媒体当中，只有香港苹果日报成为「香港解密」的攻击对象。 根据德国之声统计，总共有19名香港苹果日报员工的个人信息遭该网站泄露，其中也包含了该报的创办人黎智英。 香港解密更将这些记者列为「毒果记者」。

虽然目前外界仍不太清楚「香港解密」从何处取得这些个人信息，但香港沙田区议员赵柱帮周三 (9月18日) 在个人脸书专页上表示，有一名身分被「 香港解密」暴露的人向他表示，自己并非知名社运人士，只是一名参加游行的上班族，却被该网站标记为勇武派暴徒，并公布个人信息。

赵柱帮称该人士数月前曾在过海关时，被中国公安检查手机，而当时公安在看到游行相关的照片后，便指控他参与非法游行。 他刻意在公安要求填写口供书时，将自己的地址写错，结果「香港解密」注销的地址与该错误地址相符，这让他认定自己的讯息是由中国公安所泄漏出来的。

人民日报鼓吹港立《禁蒙面法》

此外，中国官媒人民日报周三 (9月18日) 也发出一篇评论，表示香港社会之前要求设立《禁蒙面法》的呼声越来越高，并声称香港政府表示正在对该法进行研究。 该评论批评香港前线示威者因为有蒙面当作「护身符」，所以敢攻击警方或破坏公共设施。 该评论警告，要是让示威者胆子越来越大，他们会更「肆无忌惮」。

人民日报还写道，如果是正当合法的游行，那么示威者应该可以落落大方、不畏惧公开面孔。 而作者也声称包含法国与德国在内的几个欧洲国家已订立禁蒙面法，强调这样的法律不但没有限制个人穿戴自由，还能维护公共安全及其他人的遊行自由。

人民日报鼓励香港政府「希望特区政府不再犹豫、当断则断」，并重申「香港不能任由一帮见不得光的人胡来了」。