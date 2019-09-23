香港示威「私了」风起﹕以武制暴或以暴易暴？

（德国之声中文网）继9月15日北角多宗群众殴斗后，上周六（9月21日）民众到元朗商场纪念「721白衣人袭击事件」满两个月，到了深夜又再接连爆发街头肢体冲突。短短一小时内，最少发生４宗殴打事件。

其中一段广为流传的影片显示，一名白衣中年男子手持玻璃瓶，大声喝骂数名黑衣民众，并挥动瓶子追着他们，现场传出尖叫声。有报导指他曾经把瓶子挥向栏杆打碎。随后有新闻直播拍到，该名白衣男子被十多名戴口罩的示威者拳打脚踢，围殴至血流披面，旁人不断高喊「私了」。差不多同一时间，另一名被指非礼义务急救员的男子遭多人包围脚踢，也有被指破获连侬牆的男子被打。

这些场面最近愈来愈频繁，特别是在元朗、北角等两方阵营「积怨已久」的地区，而且有扩散的迹象。前者是新界乡事派地盘，后者属建制派传统根据地，有许多祖籍中国福建的人士聚居。7月21日，大批白衣人在元朗西铁站无差别殴打乘客和记者，当晚警方被动的反应惹来「警黑合作」嫌疑。8月5日全港多区举行罢工集会，荃湾有白衣人挥刀砍黑衣市民，伤者的手脚被斩至见骨；北角则有人用木棍和藤条袭击黑衣示威者。自此上述区域陆续出现示威者还击的情况，发展到最近一个多星期，社交平台上对于「私了」和「以武制暴」行动原则的讨论愈来愈炽热，更有在示威者之间渐渐成为共识的趋势。

勇武派示威者John几乎每周都到最前线抗议，他接受德国之声访问时表示，非常贊成「私了」策略。他解释：「警察是香港唯一拥有合法武力的执法者，他们不做那谁去做？如果我们任人鱼肉，对方会觉得自己可以横行无忌，就算打我们、斩我们都没有问题，因为警察不会行动。我觉得，我们做的事跟以前好警察做的差不多。」John也曾经参与其中，有一次他在Telegram上看到有人拿着棍子现身连侬牆，于是马上赶往现场。他说双方一开始互相推撞，最后变成殴斗。

大专生Leo也是勇武派示威者，他向德国之声表示：「我们不是为了暴力而行使武力，我们是用武力阻止暴力发生。」他形容自己本来也是「和理非」（和平、理性、非暴力）示威者，但是几个月来示威者多次遇袭报警，警方的反应却一再令他们失望愤怒。他与John都不约而同向记者表示，721元朗袭击事件是改变他们想法的转折点。当晚造成几十人受伤，警方两个月以来拘捕了34人，律政司在事发后超过一个月才开始提告。John认为这是民愤积累爆发的结果：「香港人的忍耐力一向都很高，也明白警察调查需时，但我们给警方的时间已经够长了。为甚麽现在连『和理非」都贊成『私了』，因为大家已对警察失望至极，觉得完全没得救。」

让数字说话：警察诚信破产？

成立175年的香港警队是亚洲历史最悠久的警队之一，近年每逢遭遇大型社会运动，警方的执法方式总会成为关注焦点。2014年的雨伞运动中，至少8名警员执法时殴打示威者和市民被告上法庭，部分人成为阶下囚，警民关係一度跌至冰点。相隔五年，警方在反修例运动的许多执法手段曝露了更多操守问题，令其面临前所未有的诚信危机。

香港中文大学传播与民意研究中心本月公佈的最新民调（9/5-9/11），以0至10分量度受访者对警方的信任度，结果显示对警方「零信任」的比例高达48.3%，相比运动开始前（5/23-6/5）的6.5%大幅暴增。即使运动初期，6月下旬警方的「零信任」比率也只有22.5%，但到了8月几乎翻倍至42.7%，反映7 月的事态发展确实重创警队的公信力。另一方面，对警方「完全信任」的受访者比例维持在一成左右，从五月到九月只有几个百分点的轻微波动，反映警方的铁杆支持者没有受到明显动摇。

示威者的施袭行为愈趋频繁，警方则使用更严厉的言词作为回应。警察公共关係科总警司谢振中在週一（9月23日）记者上批评：「暴徒滥用私刑已变成常态化，暴力蔓延到全港每个角落。暴徒肆意袭击普通市民，显露了他们残暴的真面目。」当局所指责的不光是袭击行为本身，还有其他支持者的解说。他形容：「从暴徒的文宣看到，暴徒不断美化措词和浪漫化暴力行为，用歪理试图掩饰他们企图灭声的目的，剥夺其他人的言论自由。香港社会现时充斥这些美化暴力，但实际上是肆虐呈威的伪善。」至于外界质疑警员对不同政见人士的执法标准亲疏有别，管理层则多次强调会依照案件的进度进行调查和拘捕，不会偏私。

以牙还牙的底線

从现场和新闻片段观察，示威者还手的力度似乎与日俱增，「滥用私刑」、「以暴易暴」和「以武制暴」的界线如何分野？John和Leo都强调，不会单纯因为政见不同而作出攻击，而是在对方动手或企图施袭时才会自卫反击，制服对方后就应该停止动武。不过Leo也承认：「有些手足有时候受到挑衅，反应偏激了一点。」John补充有某些情况会令示威者特别愤怒：「急救员和记者被袭击是我们绝对忍受不了的，这是底线，任何人触碰这两条底线后果都会很严重。因为他们都是不论政见的履行自己的职责，你要打就打我们这些有政见的勇武派。」

长久以来，香港示威以和平闻名，这次反修例运动的暴力程度却拾步而上。但值得注意的是，以「和理非」佔多数的示威群众不但没有分裂，整体民意至今也未有明显逆转，对于暴力行为的包容度没有退减。中大本月公佈的调查发现，39.4%受访者认为示威者使用过份武力，与8月比例相若；但是认为警方使用过份武力的多达71.7%，较前一个月增加4个百分点。北京和港府一再意图把激进与和平示威者切割开来，但至少从这份民调数字来看，迄今没有成功。

香港科技大学社会科学部副教授成名向德国之声分析：「大部分人都接受这种『私了』行为，除了因为抗争者的巨大团结性以外，最重要是市民感到警暴问题非常严重，而且政府独裁管治威胁还未解除。这次运动是香港30年来问题的大爆发，多年来的不公不义引发大众对暴力手段的同情。」

距离擦枪走火有多远？

六月两次上百万人的大游行被政府漠视，导致后来示威方式转为冲击对抗，但还是以破坏物品为主；而民众对执法者和现有体制的信心崩溃，则直接催化「以武制暴」的意识形态。成名认为这是价值观角力下的结果：「很多香港人觉得政府说谎，透过现有制度掩饰过错。但主流民意认为，核心价值高于所谓的和平非暴力。在两种价值观之间，他们选择了前者，因此对于政权威胁的反抗力度远远高于对武力的反感。」

成名评估，按目前形势而言，一些立场中立和保守的摇摆人士可能会对示威反感。但除非演变为大规模或无差别的主动袭击行为，否则民意不会大幅度逆转。他认为，现在看来群众打斗致死的可能不大，但他担心如果亲政府阵营联群结党挑衅，情况有机会一发不可收拾。

勇武派John和Leo异口同声地说，难以为「私了」行为设下绝对的底线，但他们对示威者的自制能力有信心，相信现场较冷静的同伴会制止过激行为。在没有大台的运动之中，网络是动员的地方，同时也是无形的制衡机制。John向德国之声表示：「其实我们前线示威者每次行动都会面对网友批评，我们会去看这些评语，自我检讨。如果真的很多人骂，我们为了不影响整场运动，也不会再去做。」