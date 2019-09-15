 香港示威浪潮继续  亲中人士与反送中抗议者互怼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2019

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时政风云

香港示威浪潮继续  亲中人士与反送中抗议者互怼

逃犯条例修订风波仍未平息，中秋翌日，香港多地再次出现集会。在一商场内，示威者和亲中派人士对峙期间发生争执，被警方分开。

Hongkong Proteste verhindert - Rangeleien mit Pro-Peking-Kräften (Reuters/A. Perawongmetha)

9月14日香港街头的防暴警察

DW.COM

中秋节之际，香港特首林郑月娥宣布多项新政到位，承诺解决住房问题。而示威活动仍在继续，在维园、太平山和狮子山等处均有筑人链点灯表达政治诉求的活动。预计抗议浪潮在周末仍将继续。 (13.09.2019)

香港最后一任英国总督彭定康（Chris Patten）表示，主张英国为香港人提供所谓的英国国民（海外）护照并为给予他们在英国的居留和工作权利。 (13.09.2019)

（德国之声中文网）本周六，警察挥舞警棍分开对立的两个群体，他们是亲中者和反对北京干涉香港的人。《苹果日报》报道称，在九龙淘大商场，一些亲中人士挥舞五星红旗高喊"中国加油"、"支持警察"等口号。另一派示威者中，有人高喊"光复香港时代革命"，"争民主"。双方对峙期间出现肢体冲突。警员到现场分离两派民众，并拘捕了多人。

"香港01"报道，周六下午，虽然没有得到警方批准，但数百民众仍然前往天水围参加游行。有示威者挥动美国国旗，也有人播放美国国歌。另外也有人以各种乐器演奏歌曲《愿荣光归香港》和《试问谁还未发声》。

路透社援引一名叫做Mandy的26岁示威者表示："我们需要不断要求政府对五大诉求做出回应，否则港府会认为我们接受了撤回修例草案。"

Hongkong Proteste verhindert - Rangeleien mit Pro-Peking-Kräften (picture-alliance/dpa/AP/Kin Cheung)

淘大商场内，两个对立的集会团体发生了肢体冲突

"香港01"指出，在天水围，多名防暴警员手持长盾设立防线，并举起蓝旗，警告在场人士正在参与非法集结，呼吁人们离开，否则用武力驱散。现场有男子手持扬声器，向警方呼叫"不要再为共产党卖命"、"大家都是香港人，不应该自己人打自己人"。至傍晚近6时，近百名警员设立防线，有人用镭射笔照向警员，有示威者于天瑞路用杂物架起路障，警民一度对峙，现场气氛变得紧张。晚间开始落雨，聚集民众陆续散去，现场并未发生警民冲突。

观看视频 02:02

香港抗議運動的「主題曲」

另外，几名中学生发起的"萤火之荆"集会周六下午在中环爱丁堡广场举行，这场活动获得了警方准许通知，台湾中央社报道，约有200到300人参加这次活动，大部分出席的学生都戴上口罩，穿上黑色衣服，并手持"香港人加油"等标语。集会大约持续了三个小时。附近地铁站有防暴警察驻守。

中央社指出，相对于过去的"反送中"游行，本周六天水围的游行和爱丁堡广场的集会规模相对较小。

 

 

相关音频视频

香港抗議運動的「主題曲」  

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