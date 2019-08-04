香港示威“快闪”封路 呼吁市民周一罢工

(德国之声中文网) 周日(8月4日)香港的示威，其中一个主要地点是将军澳的宝翠公园。警方早前对此发出了"不反对通知书"。按照计划，示威游行从宝翠公园开始，行进至近1公里外的单车馆公园。

示威者的诉求依旧是要求特区政府正式撤回《逃犯条例》、成立独立调查委员会、撤回对示威活动的"暴动"定性、立刻推动真正的立法会及特首普选等。

将军澳集会 防暴警察一度冲出

据香港《明报》的消息，游行线路两侧的居民，既有打出"撤回恶法"横幅的声援者，也有投掷杂物的反对者。

游行过程中，将军澳警署遭到了一些示威者的涂鸦，警署报案室暂停服务。持防暴装备的警察一度从警署冲出，驱赶投掷鸡蛋等杂物的示威者。许多示威者在警署外高喊"可耻"口号。警署多块玻璃窗破裂。警方短时间内驱散了示威者。

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部分示威者还拆下路边铁栏设置路障，将军澳警方则警告称，堵塞道路是违法行为，要求尽快停止。

当地时间18点30分左右，将军澳警署外的示威者大多已经散去。而已经抵达游行终点单车馆公园的示威者，则呼吁大家转场参加港岛西集会活动。

港岛西集会现场

港岛西集会防备警方催泪弹

中联办就位于港岛西集会地点附近，因此警方只批准示威者在卑路乍湾公园集会，没有允许"经过敏感地方"的游行路线。17时许，集会活动正式开始，示威召集人在台上重申了主要诉求，还强调示威者近期使用武力"是因为警察不守警例，故不应与示威者行为割席"。

现场有人准备了大量眼罩、滤罐、头盔、口罩等物资，用以防备警方使用催泪弹。晚上19时许，游行队伍开始向中联办方向进发。中联办附近已有大批警员持防暴装备戒备。警方强调，在场人士参与的是“未经批准的集结”，属违法行为。

距离中联办还有300米的地方，警方释放了催泪弹，试图拦截示威者。德国之声前方记者注意到，不少示威者就地开始架设路障。

现场一些示威者呼吁，不可死守，应当转战铜锣湾。许多示威者搭乘地铁进行转场。

铜锣湾 示威者封锁紅磡海底隧道

到达铜锣湾后，示威者一度封锁轩尼诗道，一些交通灯也被喷漆或剪断供电缆。警方对破坏交通灯等公物的刑事行为予以严厉谴责，要求立刻停止违法行动。

而在香港的主干道紅磡海底隧道入口处以及附近的告士打道，示威者也迅速设置了路障，封锁了交通。有现场人士表示，希望从交通入手，让香港市民8月5日“自动罢工”。

德国之声前方记者了解到，示威者在铜锣湾实行的是“快闪”策略，紅磡海底隧道的路障只会维持半个小时左右，不会寻求与警方对峙。“快闪”的目的是通过堵塞交通，来为8月5日的罢工造势。

在轩尼诗道等区域，警方一度使用催泪弹驱赶示威者。

特区政府、中联办强硬谴责

在将军澳、港岛西的两场集会中，示威者都呼吁市民参加响应8月5日的罢工活动。

香港政府则发表声明，呼吁市民紧守工作岗位，"珍惜来之不易的国际金融中心地位、稳定经济基础和多元包容的社会环境。"声明还指出，最新经济数据显示了十年来最差情况，"任何大规模罢工和暴力冲突都会影响市民正常生活和经济活动，进一步损害有下行风险的经济，更削弱国际社会和投资者的信心。"特区政府强调，"公然违法、肆意破坏社会安宁、暴力冲击警方等行为，伤害社会、经济和民生，远远超越和平理性示威的界限，政府和社会绝不能纵容，否则会将香港推向十分危险的情况。"

在稍早前的声明中，香港特区政府还谴责了周六游行中部分激进示威者破坏国旗的行为，指出其触犯了《国旗与国徽条例》，"政府对于激进示威者目无法纪、蓄意破坏社会安宁，甚至挑战国家主权，予以强烈谴责。"

中联办则发布了措辞强硬的声明，"严厉谴责香港极端激进分子侮辱国旗、挑战国家主权的违法行径。"声明认为，将中国国旗仍入海中"是继7月21日激进示威者围攻中联办、污损国徽后对国家尊严的又一次公开挑衅"，"国家主权和尊严不容挑战，一国两制原则底线不容触碰，包括广大香港同胞在内的全体中国人的爱国情感不容肆意伤害。对这种无法无天的恶行必须依法严惩。"